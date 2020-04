Fotbalisté Malešova skončili po podzimu na druhém místě okresního přeboru těsně za rivalem z Malína. V příští sezoně chtějí soutěž vyhrát. O I. B třídě se ale na hřišti vzdáleném pár kilometrů od Kutné Hory moc nemluví.

Fotbalový trenér Malešova Jiří Škramovský. | Foto: Deník / Michal Pavlík

Vzhledem k rozhodnutí FAČR o ukončení amatérských soutěží bez postupů a sestupů nemohl Malešov bojovat o vítězství a případný postup. „Ztratilo se koření fotbalu. Na jaro jsme byli připravení a natěšení, ale rozhodnutí nám všechny plány zhatilo. Zdraví je přednější,“ okomentoval situaci trenér SK Malešov Jiří Škramovský.

Podle něj nešlo mančaftu o postup, ale jeho hráči chtěl soutěž hlavně vyhrát. Zdali by pak Malešovští postupovali výš do I. B třídy, je momentálně ve hvězdách. Přitom takhle povedený podzim Škramovský dlouho nepamatoval: „Většina kluků dostala rozum. Po posledním roce, kdy se nám nedařilo, všem došlo, že hráči, jací v Malešově jsou, nemohou hrát o sedmé místo. Vše jsme si vyříkali. Navíc nám pomohl Jakub Procházka, který nově nastupoval na stoperu. Stabilně výborně začal hrát ve středu zálohy i Marek Papoušek. Vše si sedlo a začali jsme hrát to, na co máme.“

Někteří netrénovali od listopadu

Dlouhá pauza naopak může zase vše rozhodit. „Bojím se přestávky,“ přiznal trenér a pokračoval: „Mám z toho špatný pocit. Kluky znám. Vím, že někteří běhají a dřou. Jiní zase od listopadu nic nedělali, což je špatný.“

Škramovský by chtěl začít trénovat v průběhu května, pokud se podmínky nařízené státem zlepší. Sám trenér navíc domluvil s několika mužstvy z okresu přípravné zápasy. „Samozřejmě ve chvíli, kdy to vládní nařízení dovolí. Jsme připraveni ihned začít hrát,“ zdůraznil kouč druhého týmu tabulky.

V létě by mohli do Malešova přijít až tři noví hráči. „Dva jsou domluvení a třetí je přislíbený. Chtěli bychom navázat na loňský podzim. Napětí v boji o první místo se nám líbilo. Kluci byli nažhavení a fotbal je bavil,“ vzpomínal na loňský rok Škramovský.

Sám využil volné víkendy pro práci kolem domu. „Manželka je ráda, že jsem doma a makáme. Nicméně fotbal mi velmi chybí, kluci mi chybí. Máme super partu. Dokud jsem zdravý a cítím se dobře, tak bych ještě chtěl nějaký týden u fotbalu být,“ dodal Jiří Škramovský.