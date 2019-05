Dušan Roubíček, vedoucí Chotusic: „Oproti minulému domácímu zápasu jsme se dokázali gólově prosadit. Dva pěkné góly jsme dali ze standardních situací. Od stavu 6:1 tempo hry opadlo a utkání se pouze dohrávalo.“

Zdeněk Volenec, vedoucí Zbraslavic: „Když to shrnu, tak jsme udělali chyby, které dokázal soupeř využít a přetavit v branky. Dopředu jsme toho moc nevymysleli.“

Tupadly – Uhlířské Janovice B 4:2 (1:2)

Karel Mikeš, trenér Tupadel: „Náš výkon byl ostudný a více bych jej snad ani nechtěl komentovat. Potěšující je pouze tříbodový zisk, díky kterému jsme stále ve hře o špičku soutěže a jedeme tedy za týden do Paběnic bojovat v zápase pravdy.

Michal Veliký, hráč Uhlířských Janovic B: „Z mého pohledu jsme odehráli důstojné utkání. Určitě jsme domácí zaskočili dvěma góly a přinejmenším v prvním poločase jsme se jim vyrovnali. Ve druhém poločase se ale domácí rapidně zlepšili, což se projevilo i na výsledku. Gratuluji domácím, vyhráli zaslouženě."

Malešov – Paběnice 1:2 (1:0)

Jiří Škramovský, trenér Malešova: „Odehráli jsme výborné utkání se silným, kvalitním soupeřem, který nás sice celý zápas tlačil, ale my měli šest vyložených šancí. Využili jsme však jednua to nás stálo vítězství. Přesto všem hráčům moc děkuji, vydali se na sto procent. Škoda, že takový zápas nemá tři rozhodčí.“

Jan Veselý, hráč Paběnic: „V Malešově jsme opět nechytili začátek zápasu a soupeře pustili do dvou gólovek, z čehož jednu potrestal. Po zbytek utkání se hrálo mezi vápny a byl to boj o střed hřiště. Do druhého poločasu jsme nastoupili s vyšším rychlostním stupněm a bylo to znát. Soupeře jsme zamkli na jeho polovině. Domácí odpadli fyzicky a my jsme to otočili po pěkných akcích. Obecně zápas provázelo hodně emocí, ostatně jako vždy v Malešově.“

Církvice – Nové Dvory 7:0 (2:0)

Vladimír Kicner, trenér Církvice: „V prvním poločase jsme se trápili s proměňováním šancí a ve druhém poločase už se projevila naše převaha a kluci si zastříleli.

Suchdol – Kaňk 1:2 na penalty (1:1)

David Čižinský, trenér Suchdola: „Ač jsme do utkání vstoupili dobře, tak jsme v dalším průběhu podcenili některé situace a do konce zápasu už jsme se nedostali a podali jsme špatný výkon.“

Martin Klatka, trenér Kaňku: „Utkání plné soubojů a nervózních situací. Jsem spokojen s nasazením hráčů v utkání, dva body si zasloužíme.“

Kutná Hora B – Sedlec 5:1 (2:1)

Pavel Král, trenér Kutné Hory B: „Za výhru v derby a doma jsme rádi. Už v osmé minutě jsme vedli, když našel Jarkuliše Filipec. Ve třinácté minutě hosté vyrovnali po střele a následné dorážce, ale v osmnácté minutě jsme šli znovu do vedení, opět po přesné přihrávce Filipce, kterou využil JArkuliš. Ve čtyřicáté minutě dostal hostující brankář červenou kartu, když chtěl zabránit brance a chytil míč rukou mimo vápno. Ve druhém poločase jsme přidali ještě tři branky, nejprve Saulich, pak Lebeda, a nakonec Berka. Vyrovnaný zápas, rozhodla naše produktivita a určitě také vyloučení na straně hostů.“

Jiří Vopatřil, trenér Sedlce: Opustilo nás střelecké štěstí a domácí tým zaslouženě vyhrál.“

Malín – Křesetice 1:4 (1:1)

Tomáš Vojtíšek, kapitán Malína: „Hrůza a děs, zápas nevyšel absolutně nikomu.“

Roman Černý, trenér Křesetic: „Do zápasu jsme vstoupili dobře, byli jsme víc na míči, ale bez gólového zakončení. Domácí parádní střelou z pětadvaceti metrů otevřeli skóre, my jsme na to stačili do poločasu odpovědět šťastným gólem. Druhý poločas byl už v naší režii a vítězství jsme si zasloužili.“