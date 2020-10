Dvaačtyřicetiletý Novodvorák Milan Čálek zvládl během fotbalové kariéry mnoho těžkých soubojů od divize až po okres. Ten nejnáročnější ale přišel v roce 2017, kdy si tehdy zbraslavický fotbalista nahmatal nádor na varlatech. Po tříměsíční intenzivní léčbě se ale vrátil k fotbalu. Nad vodou ho drželi rodiče a bratr. Bojoval i pro své dvě dcery Nelu a Veroniku.

Letos v létě přestoupil do Malešova a po několika sezonách opustil Zbraslavice. „Chtěl jsem skončit už několikrát, ale výkonnost a zdraví drží. V plánu bylo dohrát doma v Nových Dvorech, ale staly se tam události, se kterými se nechci ztotožňovat,“ líčil Čálek, který netuší, do kdy bude ještě hrát: „Spousty let mám chuť na jiný koníček. Dřív jsem závodně střílel a chci se k tomu vrátit. Chtěl bych si koupit motorku, chodit na ryby a starat se o mé dcery, které rostou.“

Milan Čálek vždy patřil mezi střelce. Góly dává stále. Pořád na sobě maká a o tréninku si přidává. Rok 2017 byl ale mnohem náročnější: „V březnu 2017 jsem šel už na vyšetření a tím vše začalo. S nemocí jsem chvíli hrál. Možná půl roku. Necítil jsem se nijak špatně. Na nádor jsem přišel tak, že jsem si ho nahmatal. Na doporučení kamarádky jsem šel na urologii.“

Zajímavé je, že jeho problém nevyvolal v týmu až takovou vlnu solidarity. Čálek ale spoluhráče chápal. Ve spousty týmech nebyl moc brán do party. „Od doby, kdy jsem odešel z většího fotbalu v Kutné Hoře, tak jsem platil za nájemného střelce. Kdo nechtěl sestoupit nebo chtěl postoupit, tak mě přivedl. Putoval jsem po týmech a hrál jsem za peníze. Někteří spoluhráči to nedávali. Tím pádem se ani netvoří ani kamarádství. Na druhou stranu, oni si neuvědomují, že za nerozhodného stavu jsem chodil v poslední minutě na penalty nebo trestné kopy. Bral jsem to na sebe. Měl jsem třeba osmdesát odtrénovaných tréninků, jiní měli dvacet. Byly na mě velké požadavky. Slýchával jsem: „Musíš hrát, přišel jsi jako posila, nesmíš být zraněný, chřipku musíš vyléčit rychleji.“ V tomto směru to bylo těžké. Nezažil jsem to jen ve Zbraslavicích. Parta v týmu byla, ale místní si ji drželi mezi sebou.“

Od března do června 2017 podstoupil Milan Čálek chemoterapie. „Nasypali do mě asi tři sta litrů jedu, ale předposlední týden v srpnu jsem hrál za Zbraslavice první zápas,“ překvapil všechny fotbalista a pokračoval: „Nejvíc mě podpořil primář, který mě operoval. Nastartoval mě tím, že mi řekl, že moje nemoc má velkou úspěšnost v léčbě. Když mi poprvé o nemoci řekli, tak jsem se na sedmdesát procent smířil se smrtí. Nevím proč. Řekl jsem si dobrý, mám dvě děti, je o ně postaráno, mohu v klidu odejít.“

Vše ale dobře dopadlo. Okresní snajpr se vyléčil, ovšem díky nemoci zažil hrozné situace, včetně setkání se smrtí. „Nejhorší, co jsem zažil, byl ten život v nemocnicích. Když jsem se o rakovině obecně dozvěděl víc a viděl ty malé děti, tak mi kolikrát cukla brada. Jako se bavíme my dva, tak mi na pokoji v nemocnici zemřelo šest lidí. Leželi jsme proti sobě a půlce věty člověk umřel. To jsem nezažil. Tohle se mi stalo šestkrát. Když se to stalo v jednu ráno, tak jsem s tím přikrytým člověkem musel vydržet do rána, jelikož tam nebyl zřízenec, který by ho byl schopen odvézt.“

Do prvního zápasu po nemoci Čálek naskočil měsíc a půl od poslední chemoterapie. „Byl jsem zvědavý, jak bude tělo fungovat. Během léčby jsem snědl třeba hrnek polévky a musel jsem si jít na dvě hodiny lehnout, jak jsem byl unavený. První trénink jsem běžel kolečko třeba na osmnáctkrát. Byl jsem zadýchaný a bez síly,“ popisoval fotbalista Malešova a dál otevřeně řekl: „Prošel jsem si tréninkovým peklem. Prvních čtrnáct dnů určitě. Rodiče jsem nechtěl zklamat, tak jsem jim tvrdil, že jezdím na ryby a tajně jsem chodil běhat a trénovat. Pořád se mamka divila, že jsem tak unavený a chodím brzo spát. V kabinách jsem si pral oblečení, aby na nic nepřišla.“

Rok poté, před sezonou 2018/2019 se už zase Milan Čálek cítil stoprocentně fit. Jak sám říká, nemoc ho nezměnila: „Měl jsem stejné priority před nemocí jako nyní. Co se týká citů ke zvířatům, lidem nebo své vlastní názory. Naopak jsem zjistil, že je léčba dost velký byznys. Spousty lidí je léčeno, aniž by jim to pomohlo a pojišťovny na tom vydělávají.“