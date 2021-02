Současný stav je nejen pro fotbalovou mládež katastrofální. Děti nesportují. Sedí doma a leniví. „Bohužel, současná situace může mít hrozné dopady. Děti mají možnost být u počítačů a na gaučích de facto neustále. Je to těžké,“ uvědomoval si Miroslav Paták.

V Čáslavi se snaží kluky a holky rozhýbat, ale na vesnicích vidí problém. „Snažíme se s dětmi pracovat, i když jsou možnosti omezené. Připravujeme jim tréninky ve dvojicích nebo jim posíláme individuální plány. Ze začátku to plnili všichni, ale nyní jsme na nějakých sedmdesáti procentech. Někteří kluci odpadají. Počítám, že na vesnicích s nimi nepracují vůbec. Rád bych se mýlil.“

Otázkou je, zda se některé děti nevykašlou na fotbal úplně. „Je to individuální. Stát se to u některých jedinců může. Těžko to ale vyčíslit. Určitě přijde pohodlnost. To cítí i dospělí sami na sobě, že malinko zleniví,“ upozornil Paták a pokračoval: „Dítě, pokud nemá fotbal na sto procent v srdci, tak ho bude těžké udržet.“

Hlavní vinu nesou moderní technologie. Miroslav Paták zavzpomínal na časy svého dětství, které vypadalo úplně jinak: „Šli jsme si zakopat, protože jsme nic jiného neměli. Dneska se děti spojí na sociálních sítích, hrají spolu hry a nahradí jim to hřiště. Jsou spokojení. To je problém dnešní doby.“

Dobrou zprávou je, že Paták ještě nezaregistroval žádný klub v okolí, který by mládež rozpustil. „Takové černé scénáře nejsou. Vesnice netrénují, takže nevědí, v jakém stavu děti přijdou nebo kolik se jich vůbec vrátí. Podle mě se budou těšit na fotbal a na zelené trávníky. Pak nastane další otázka, jak dál. Momentálně si děti zvykly na úplně jinou komfortní zónu. Návrat bude těžký a bude je bolet. Bude záležet, jak jsou děti nastavené a jak v tom pomohou rodiče,“ uvědomoval si fotbalový trenér. „Obzvlášť náročný návrat čeká děti, které nic nedělaly. Jsou výjimky. Někteří kluci sami volají a chtějí na sobě pracovat.“

Aktuálně se zvyšuje tlak na vládu, aby se děti vrátily ke sportu a do školy. Jak se k celé situaci staví Miroslav Paták? „Za mě určitě ano, obzvlášť venku. Nevidím důvod, aby se netrénovalo. Když už, tak je trénink alespoň organizovaný. Kluci mají trenéra, který je vede. Když se podíváte na hřiště v době zákazu, tak děti stejně přišly a byly neorganizované. Bylo jich třeba dvacet na skate parku. To vláda nechá, ale když to chcete organizovat a dodržovat opatření, tak nemůžete. Za mě je lepší pustit organizovaný sport, než vše zakázat a nechat děti se slézat někde jinde, kde třeba ani nesportují,“ odpověděl.

„Selským rozumem, venku ať se trénuje bez omezení. V halách se mohou počty upravit. Je potřeba si uvědomit, že se děti musí hýbat!“ zdůraznil Miroslav Paták.