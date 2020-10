Třicetiletý fotbalista Chotusic Lukáš Křelina, který ve své kariéře okusil i divizi, momentálně vládne tabulce nejlepších střelců okresního přeboru. V osmi zápasech vstřelil devět branek.

Fotbalisté a bratři Libor (vlevo) a Lukáš Křelinovi. | Foto: FB L. K.

Své podzimní bilanci se Křelina zasmál: „Popravdě jich mělo být dvanáct, kdyby mě neokradli pomezní rozhodčí laici. Na to, jak trénuji, je ale devět branek až moc. Jezdím raději trénovat se svým synem do Červených Peček. Věnuji se více jemu.“ Na konci sezony by si přál alespoň dvacet pět gólů.