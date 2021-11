Kaňk – Malín 2:4 (1:3)

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Začátek utkání byl vyrovnaný, a dokonce jsme se dostali do vedení po pokutovém kopu. Pak hosté zabrali a po našem nedůrazu srovnali. Po další povedené akci se ujali vedení a třetí gól jsme jim darovali. Když se nám podařilo snížit na 2:3 vypadalo to, že se utkání zdramatizuje, jenže jsme inkasovali čtvrtý gól a bylo rozhodnuto.“

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Zápas byl hodně větrný. My jsme prohrávali gólem z desítky, pak se nám podařilo skóre otočit. Druhý poločas už to bylo takové nahoru - dolů se spoustou šancí, které nebyly využity. Kdybychom proměnili ty šance, které jsme měli, tak by těch gólů bylo daleko víc. Musím říct, že soupeř měl také šance, které neproměnil. Výsledek je ale asi zasloužený.“

Branky: 2x Černohlávek – 2x Mihovský, Antoš, Vedral.

Chotusice – Zbraslavice 6:1 (2:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Výsledek odpovídá průběhu celého utkání. Měli jsme převahu a při vyšší efektivitě to mohlo skončit ještě daleko vyšším rozdílem.“

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a dali jsme i první gól. Pak nás soupeř začal přehrávat a výsledkem bylo šest gólů v naší síti. Góly padaly po našich chybách. Nutno podotknout, že soupeř byl lepší.“

Branky: 3x Pivnička, Stárek, Výborný, Mertl - Herčík.

Malešov – Sedlec 4:1 (3:1)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Nezačali jsme asi nejlépe, když se hosté v patnácté minutě ujali vedení. Kluky to ale nepoložilo, zatli zuby a během pěti minut otočili po dvou gólech Menšíka a jednom Vlčka na 3:1. Ve druhém poločase se hrál bojový fotbal, ale když střídající Vořechovský zvýšil na 4:1, bylo rozhodnuto. Nutně jsme potřebovali tři body, a tak nastoupili i čtyři zranění hráči, a to nám strašně pomohlo. Měli jsme konečně tři útočníky a kapitána Nekolu. Stínem zápasu je, že se tři z nich opět zranili a jestli letos ještě nastoupí, je ve hvězdách. To budeme řešit až v pátek, takže jedeme dál.“

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „V šestnácté minutě jsme vedli 1:0, vypadalo to dobře, ale po našich třech chybách soupeř během deseti minut otočil zápas. Mohlo to být ještě horší, protože soupeř se ocitl ve vyložené šanci při zranění našeho stopera, ale soupeř sportovně zakopl balon. Druhý poločas už se odehrával v režii domácích. My jsme podali bídný výkon a vymlouvat se na sestavu nemá v dnešní době smysl, protože to si prožíváme všichni. To nechápou asi jen v Červených Janovicích.“

Branky: 2x Menšík, Vlček, Vořechovský - Mrštík.

Paběnice – Tupadly 0:1 (0:1)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Zápas, ve kterém nám chybělo několik důležitých hráčů základní sestavy. Na to se ale nechci vymlouvat, takový je okresní fotbal, a i tak si myslím, že jsme nepostavili špatný tým. Bez nasazení, zaujetí pro hru a chtíče vyhrát zápas se ale hrát nedá. Když vidím našeho Martina Svobodu, jak maká, protože nechce prohrát a hraje srdcem, nebo Michala Růžičku, který po dlouhé době hraje okres a je jeden z nejlepších na hřišti od hostů, nebo také Kořínka a Císaře. To jsou prostě hráči, kteří nechtějí prohrát. Mladí kluci by se na tohle měli podívat a vzít si z toho něco. Zápas jinak celkově šílené kvality ovlivněný větrem. Tupadly byly lepší a myslím, že vyhrály zaslouženě. Doufám, že příští víkend předvedeme lepší výkon.“

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Zápas ovlivnil silný vítr. Bylo to na obě strany takové rozhárané. Já si myslím, že jsme měli více šancí, ale opět bolest celé podzimní sezony, a to neproměňování šancí. Soupeř asi nebyl kompletní, ale to neomlouvá. Mohlo to být v poločase 3:0. Soupeř nevystřelil na bránu, my měli asi šest gólovek. To nás trápí celou sezonu, mohlo to být klidnější. Jinak bojovný zápas.“

Branky: Císař.

Křesetice – Církvice 1:6 (1:2)

Trenér Pavel Rajdl (Křesetice): „V sedmé minutě jsme dostali gól po chybě obrany, na to jsme rychle zareagovali zaslouženou penaltou a srovnáním skóre na 1:1. To už ale bylo z naší strany vše. Hráli jsme bez zájmu, nasazení a soupeř byl jednoznačně lepším týmem až do konce zápasu.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Přestože jsme zajížděli na půdu posledního celku, věděli jsme, že utkání nebude jednoduché. Podařilo se nám vsítit rychle gól, ale soupeř následně vyrovnal z penalty. První poločas jsme vyhráli 2:1. I když šance na vstřelení dalšího gólu jsme měli, nepodařilo se nám je proměnit. Do druhého poločasu jsme vstoupili s lepší a kvalitnější hrou, vytvořili jsme si spoustu šancí, což vyústilo ke vstřelení čtyř branek a utkání jsme rozhodli.“

Branky: Ptáčník – 2x Volenec, Rajdl, Vidlák, Palii, Dušek.

Kácov – Zruč nad Sázavou 4:1 (3:1)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Do zápasu jsme vstoupili dobře a brzy jsme vstřelili první branku. Pak jsme udělali chybu, kdy se nedohodli stoper s brankářem a soupeř uklízel balon do prázdné branky. Naštěstí jsme během chvíle šli opět do vedení po krásné střele Štorcha, který uklidil balón z dvaceti metrů do šibenice. Pak jsme dobře vyřešili protiútok po chybě soupeře a dosáhli třetího gólu. Do konce poločasu jsme měli možnost skóre několikrát navýšit, ale už jsme to bohužel neřešili správně. Ve druhé půlce jsme pokračovali s tím, že gól nedostaneme a nějaký přidáme. To se povedlo, akorát je škoda, že jsme těch gólů nedali více. Výhru jsme si jednoznačně zasloužili a děkuji klukům za jejich výkon a celkově za přístup k fotbalu.”

Trenér Michal Váňa (Zruč n. S.): „Jeli jsme k prvnímu a já Kácov velice dobře znám, jak hrají a kluky také. Úplně se divím, ale samozřejmě jim to přeji, že mají takový úspěch a jsou první. My jsme prohráli první poločas, což se podepsalo i na druhém poločase. De facto jsme si ten zápas prohráli v první půli, a to jsme jim dva góly darovali. Když jsme vyrovnali na 1:1, tak jsme mohli být úplně v klidu. Nebyla to žádná koukatelná hra asi z obou stran. Vyhrál šťastnější. Oni to, co měli, dali, my jsme si vypracovali minimum a dali jsme z toho jen jednu branku. Prohráli jsme 4:1 a víc to nebudu rozpitvávat. Bylo to derby a v nějakých směrech to mělo grády, byly tam i napjaté situace. Odjíždíme s prázdnou a mně se to hodnotí blbě.“

Branky: Solnář, Štorch, Hošta, Wamser - Arnolt.

Nové Dvory – Kutná Hora B 4:0 (2:0)

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Tahali jsme za jeden provaz a navázali na výkony z počátku sezony. Dařilo se nám vyhledávat souboje, vyhrávat je a získat si tak převahu. Za všechny individuální výkony, které bych rád vyzdvihl, zmíním ten Davida Kosprda, který si připsal hattrick.“

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Z naší strany opět špatný výkon podpořený chybami, které domácí využili a zaslouženě vyhráli.“

Branky: 3x Kosprd, Nechanický.

