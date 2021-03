Čižinský získal minulý čtvrtek na Valné hromadě OFS Kutná Hora 28 hlasů z možných čtyřiceti. Ve volbách do výkonného výboru tak skončil druhý za Vladimírem Šturmem. To je poměrně silný mandát. „Překvapilo mě to,“ usmíval se suchdolský fotbalista tělem i duší. „Jsem rád, že na okrese přijde změna. Možná se fotbal bude dělat trochu jinak. Moderněji. Přišlo mi, že vedení fotbalu na nižší úrovní bylo zkostnatělé. Nic nového se nedělo. Fotbal takzvaně neprodával. Doba si žádá něco nového. Uvidíme, snad to půjde,“ věří Čižinský.

Nový předseda Jan Ďoubal v rozhovoru pro Deník nastínil, že novým místopředsedou by mohl být právě David Čižinský. On sám na této funkci nelpí: „Nemám takové ambice. Chci, aby vše, co budeme ve vedení dělat, mělo hlavu a patu. Za minulého vedení to podle mě nebylo. Vždy je to o domluvě.“ Čižinský zažil už i funkci zastupitele v Suchdole. „Tyhle okresní vlády nejsou o funkci. Ano, je důležité, kdo je předseda a jak lidi vede, ale hlavně samotní lidé musí spolupracovat. Vždy by tam mělo být více lidí, kteří si k dané věci řeknou svůj názor. Sám jeden člověk nezmůže nic.“

Ve výkonném výboru chce David Čižinský využít své letité zkušenosti. A má jich mnoho z několika funkcí. Celou fotbalovou kariéru chytal za Kolín. Včetně druhé nejvyšší soutěže. Hraje i nyní v pětačtyřiceti letech. Za áčko nastupuje v bráně, za béčko Suchdola pak v poli. Mnoho let byl také okresním fotbalovým rozhodčím. Momentálně řídí i suchdolský klub a spravuje celý fotbalový areál.

Video reportáž z Valné hromady

Zdroj: Deník/Michal Pavlík

„Gesci jsem si vyloženě nevybral. Rád bych byl nápomocen komukoliv. Mou výhodou je, že mám zkušenosti z více sekcí. I z mládeže, na které v Suchdole pracuji. Když neberu ikonu pana Šturma a Dušana Roubíčka, tak jsem ve vedení nejstarší,“ upozornil Čižinský a navázal: „Budu koukat na mladé, aby nedělali velké kraviny. Mají spousty nápadů, proto budu hlídat, aby nešlo jen o vzdušné zámky. Fotbal beru jako kulturu na obci. Rád bych, aby se kluby snažily provázat se svou obcí a nefungovaly jen jako fotbal.“

Obavy z toho, že budou lidé Čižinského spojovat se Suchdolem, rozhodně nemá. „Je to o tom, kdo si jakou pověst udělá a jak se prezentuje. Musím říct, že když jsem začínal pískat, tak jsem byl pitomý. Časem jsem si získal reputaci a pak jsem ani do vyšších krajských soutěží nešel. Když jsem viděl, co se tam děje, přišlo mi to hnusné. Pokud si člověk udělá dobrou pověst, tak se na ni jistě nahlíží.“

Zároveň David Čižinský upozornil, že by každý měl třídit to, jak se člověk chová na hřišti a mimo něj. „Může se na mě někdo mračit, když ho na hřišti kopnu. Jenže to je v rámci boje a naší oblíbené hry. Po zápase se ale mohu podívat každému do očí. I moji spoluhráči občas říkají, že o mě někteří protihráči tvrdí, jaký jsem blázen. Jsem blázen na hřišti, ale jinak jsem v pohodě,“ usmívala se kutnohorská fotbalová legenda.

Diskutované téma posledních dní je případný restart soutěžního ročníku 2020/21 nebo jeho ukončení. „Za prvé by bylo dobré, aby alespoň děti trénovaly,“ zdůraznil Čižinský.

„Ať je někdo na hřišti. Soutěže jsou složité. Tam jde o politiku a rozhoduje vláda, zda je pustí či nepustí. V I. B třídě musí naše áčko odehrát ještě šest kol do konce podzimní části. Muselo by se začít v půlce května, protože termín pro ukončení ročníku je na konci června. To máme šest týdnů. Navíc je potřeba nějaký čas předtím na tréninky. Jsem k dohrání soutěží skeptický. Restartu moc nevěřím, i když by bylo fajn, kdyby se něco odehrálo,“ dodal nový člen Výkonného výboru OFS Kutná Hora.