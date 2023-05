Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Kutné Hoře řešila pouze jeden prohřešek, zato to byl dost tvrdý oříšek. Kácovský Michal Černík je podle komise vinen disciplinárním přečinem „Narušení regulérnosti soutěže nebo utkání.“ Vysoký trest vyfasoval také vedoucí mužstva Wamser.

ilustrační foto | Foto: Foto: Deník/Bianka Joglová

V zápase čtvrté třídy Miskovice – Kácov B provedli v poločase domácí konfrontaci hráče hostí Ladislava Macháče. Nakonec se podle údajů zapsaných hlavním rozhodčím v zápise o utkání jednalo o Filipa Mejstříka, hráče Vlašimi.

Černík, který nebyl v zápise uveden v žádné funkci, dostal za svůj přestupek pokutu ve výši 1 500 korun. Podle zápisu chtěl na rozhodčím, aby nic do zápisu nepsal. „DK OFS Kutná Hora dospěla k názoru, že jmenovaný svým chováním mohl poškodit regulérnost soutěže, když naváděl HR k protiprávnímu jednání za cílem získání výhody (neudělení trestu DK OFS Kutná Hora) pro třetí osoby (AFK Kácov a Wamsera Lukáše a Filipa Mejstříka v souvislosti s utkáním, kdy konkrétně vyvýjel tlak na HR tím, že ač neuveden v zápisu o utkání, přišel během konfrontace do kabiny rozhodčích a který HR neustále říkal, že potopí hromadu lidí a nemusel tento skutek psát do zápisu o utkání,“ stojí ve stanovisku disciplinárky.

Potrestaný byl také vedoucí kácovského mužstva Lukáš Wamser za to, že umožnil neoprávněný start hráče Filipa Mejstříka. V roli funkcionáře nyní nesmí působit šest měsíců a navíc dostal pokutu tisíc korun.