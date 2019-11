Kaňk – Církvice 2:1 (2:1)

Tupadly – Sedlec 3:4 na penalty (1:1)

Miroslav Potměšil, asistent trenéra Tupadel: „Nedali jsme vyložené šance, soupeř byl stoprocentně efektivní.“

Chotusice – Zbraslavice 2:4 (2:1)

Dušan Roubíček, předseda Chotusic: „Do utkání jsme vstoupili výborně a ujali se vedení 2:0, bohužel se nám nepodařilo z dobrých příležitostí přidat třetí branku. Naopak jsme inkasovali před poločasovou přestávkou po brejku do otevřené obrany kontaktní branku. Ve druhém poločase se nám přestala dařit mezihra, ztráceli jsme zbytečně míče a dovolili jsme soupeři vyrovnat a následně i obrat ve skóre. Závěr utkání už byla z naší strany spíše fotbalová snaha a křeč, Zbraslavice si i přes náznaky našich šancí závěr utkání pohlídaly a zvítězily.“

Zdeněk Volenec, vedoucí Zbraslavic: „Zpočátku vyrovnané utkání, kdy do dvacáté minuty jsme dostali dva laciné góly. Naštěstí jsme ještě do poloviny snížili. Ve druhém poločase jsme byli lepší, dali jsme tři branky a zkušeně jsme si pohlídali koncovku, když jsme nedovolili žádná závěrečný tlak.“

Kácov – Křesetice 1:2 (0:1)

Roman Černý, trenér Křesetic: „Zasloužená výhra pro kluky, hlavně za bojovnost a za to, že vydrželi běhat celý zápas. Kácov začal ospale a pouštěl nás do šancí, jednu z nich jsme využili a šli do vedení. Druhý poločas nás začal přehrávat a potvrdil to brankou na 1:1. Naštěstí další šance neproměnil díky skvělým zákrokům našeho brankáře. My jsme několikrát brejkovali na bránu a až těsně před koncem to Faltýn chytře zakončil.“

Malín – Uhlířské Janovice 4:3 na penalty (0:3)

Karel Nouzák, trenér Uhlířských Janovic: „Začali jsme dobře, soupeře jsme nepustili do hry. Dobře jsme kombinovali a míče jsme soupeři ihned odebírali. Povedlo se nám před koncem poločasu třemi brankami potvrdit slušný výkon. Bohužel do druhé půle jsme nevstoupili dobře, domácí to začali dohrávat a po našich chybách dokázali srovnat. Pak už to nebyl fotbal. Domácím gratuluji, příště ať radši pískají mladí kluci, co byli na lajně.“

Kutná Hora B – Malešov 1:5 (0:3)

Pavel Král, trenér Kutné Hory B: „Další zápas, kdy soupeři darujeme po našich chybách tři branky, a soupeř si pak vedené pohlídá.“

Jiří Škramovský, trenér Malešova: „přivezli jsme tři velice, velice důležité body od velikého sportovního rivala. Všichni kluci zaslouží velikou pochvalu, celý zápas odmakali, dodrželi stanovenou taktiku a šli za třemi body.“

Nové Dvory – Paběnice 2:1 (2:0)

Jan Veselý, hráč Paběnic: „Domácí proti nám nastoupili s brejkovou taktikou, v čemž jim pomohl úvodní gól z půli hřiště. Zápas jsme si však prohráli neproměňováním vyložených šancí a nedotaženou koncovkou. Příště musíme víc zabrat.“