S hodně mladým kolektivem vstoupila do letošní sezony nejnižší okresní fotbalové soutěže dospělých zručská rezerva. V kádru jsou vesměs hlavně dorostenci, kteří sice zatím ve třech odehraných zápasech nezískali ani bod, ale například v posledním utkání v neděli 19. září ve Zbraslavicích podali velmi sympatický výkon a naznačili příslib do budoucna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.