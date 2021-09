Rozloučit se s létem a podívat se na dva fotbalové mistrovské zápasy. To mohli v neděli 12. září odpoledne spojit zájemci, kteří vyrazili do sportovního areálu v Malíně. Chybět nemohlo ani občerstvení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.