Jediný souběh v podzimní části sezony 2021/2022 museli řešit fotbalisté Zbraslavic v neděli 3. října. Áčko v okresním přeboru zavítalo do Tupadel, béčko ve IV. třídě hostilo rezervu Kaňku. Ani jednomu týmu se bodovat nepodařilo, oba zápasy pro ně shodně skončily porážkou 1:3.

Fotbalová IV. třída, skupina B: SK Zbraslavice B - TJ Sokol Kaňk B 1:3 (1:0). | Foto: Pavla Hájková

Zbraslavické celky se sice ujaly vedení, ovšem soupeři skóre zvrátili ve svůj prospěch. Tupadly to zvládly ještě do poločasové přestávky, Kaňku B se to povedlo až ve druhé půli.