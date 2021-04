Nový předseda tak má za sebou první zasedání. Průběh byl podle něj poklidný. „Sešli jsme se narychlo. Bylo to neformální. Chtěli jsme primárně zvolit místopředsedy a domluvit se, co dál s komisemi. Tím, že se nehraje, tak není takový tlak,“ uvědomoval si Jan Ďoubal a pokračoval: „První výbor jsem bral jako setkání, kde jsou si všichni rovni. Diskusi jsem se snažil směrovat.“

Na místopředsedech se devítičlenný výkonný výbor dohodl. Prvním místopředsedou se stal Vladimír Šturm, druhým je David Čižinský. Co se týká komisí, chce se vedení sejít se stávajícími členy. Přišly však dvě rezignace. „Od pánů Kolečka (rozhodčí) a Rajma (disciplinárka). To jsem věděl týden dopředu, nešlo o žádné překvapení. Domluvili jsme se, že Jan Spáčil bude garantem mládeže ve výboru a ze své pozice má na starosti sestavit komisi mládeže. Měl by ji představit příští týden. Mohl by jí předsedat,“ nastínil Ďoubal.

Podle něj povede disciplinární komisi a komisi rozhodčích někdo mimo výkonný výbor. Sportovně – technická komise by měla zůstat Vladimírovi Šturmovi. „Záleží na něm. Bude za ni zodpovědný a jak si komisi porovná, bude na něm,“ upřesnil Ďoubal. Disciplinární komisi by mohl vést Vladimír Dupal. O něm se hodně hovoří. „To mohu potvrdit. Na komisi rozhodčích mám také jedno jméno, ale ještě nejsme úplně domluvení. Chci, aby to byl schopný manažer,“ řekl šéf OFS. „Důležitou roli v metodice a náborech by měli mít také rozhodčí pískající vyšší soutěže.“

Tříčlenná Revizní komise OFS Kutná Hora vybrala ze svého středu předsedu Jan Šnábla.

Příští zasedání výboru proběhne ve středu 14. dubna 2021.