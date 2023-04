/Video, fotogalerie/ Čelo tabulky fotbalového okresního přeboru je pořádně vyrovnané. První tři celky mají shodně třiatřicet bodů. Paběnice mají zápas k dobru. Nezaváhaly Červené Janovice ani Suchdol. Prvně jmenovaný celek vyhrál doma nad Chotusicemi především díky čtyřem gólům Nováka, v sestavě domácích nechyběl ani bývalý Sparťan Tomáš Řepka. Suchdol vydolovala všechny body na půdě Nových Dvorů.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Červené Janovice - Chotusice (6:0) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Malešov – Tupadly 2:2 (1:1)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Do zápasu jsme vstoupili celkem slušně. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit branku. Zbytek utkání se mi už bohužel moc nelíbil. Hostující hráči chytře bránili a my jsme se nedokázali moc prosazovat. Tupadly si odváží zasloužený bod.“

Branky: Basl, Kvíčala – Chleborád, Zahradník.

Nové Dvory – Suchdol 0:2 (0:1)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „Zasloužená výhra. Je jen škoda neproměněných šancí, kdy hrozilo, že domácí by mohli z ojedinělé akce zápas zdramatizovat. Trochu nám dělal problém terén, a proto jsme v některých pasážích zápasu nebyli tak přesní.“

Branky: Kohoutek, Biroš.

Zruč nad Sázavou – Malín/K.H. B 1:1 (0:0)

Trenér Jakub Koudela (Zruč nad Sázavou): „Remízu 1:1 musíme brát! Soupeř měl po většinu zápasu více míč v držení, dobře kombinoval. Těžko jsme se dostávali do nějakého tlaku. Poctivě jsme bránili, čekali na nějaký brejk, standardku, kterou bychom si pomohli. Do obrany to celkem jde, to musím kluky pochválit, ale jak máme tvořit, něco vymyslet v útoku, tak se trápíme. Na tom musíme zapracovat do dalších zápasů. Forza Jiskra!“

Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Zápas ve Zruči skončil zaslouženou dělbou bodů. Mohli jsme vyhrát, ale i prohrát. Nějaké šance byly na obou stranách. Po zimní pauze jsme hráli na přírodní trávě a musím pochválit domácí za skvěle připravené hřiště.“

Branky: Dolejš – Vojtíšek.

Kaňk – Církvice 0:4 (0:3)

Vedoucí mužstva Jaromír Horký (Kaňk): „První jarní utkaní se nám nepovedlo podle představ. Soupeř byl běhavější, lepší v kombinaci, a vytvořil si více brankových příležitostí, z nichž čtyři proměnil. Celkově jsme zaostávali jak po fyzické, tak i fotbalové stránce, a soupeř zaslouženě zvítězil.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „První zápas jara nám vyšel po všech stránkách. Začátek utkání byl z naší strany pomalejší a přizpůsobili jsme se soupeři. Po zlepšení pohybu se nám podařilo skórovat a utkání dovést do vítězného konce. Jenom škoda neproměněných šancí.“

Branky: Vidlák 2, Volenec 2.

Sedlec – Horní Bučice 3:2 (2:1)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Jsme strašně rádi za tři body, přes zimu jsme měli špatnou tréninkovou docházku, a je to hrozně vidět. Doufám, že se to všechno zlepší a půjdeme fotbalově nahoru.“

Branky: Záleský, Mrštík 2 – Kebza 2.

Červené Janovice – Chotusice 6:0 (4:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Předvedli jsme bázlivý výkon hluboko pod naše možnosti a nezbývá nám než pogratulovat soupeři k zaslouženému vítězství a předvedené hře.“

Branky: Jonáš, Vavřina, Novák 4.

