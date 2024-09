Církvice – Sázava 2:2 (0:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Soupeř ze Sázavy byl velmi kvalitní a bylo znát, že hrál vyšší soutěž. V prvním poločase byl více v pohybu než my a zaslouženě se ujal vedení. I když jsme měli šance na vstřelení gólů, nedokázali jsme je využít. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe, s lepším pohybem jsme dokázali snížit a v závěru se nám povedlo, myslím že po zásluze, vyrovnat.“

Trenér Pavel Chuchla (Sázava): „Nehráli jsme dobře. Nelíbí se mi ta hra. Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, o kterém jsme měli informace, včetně jejich klíčových hráčů a o malinko menším hřišti. Věděli jsme, že to není jen o Davidovi Novákovi, ale mají i další šikovné hráče. Z tohohle pohledu jsme připraveni byli. Prvních patnáct minut se mi hra nelíbila, měli jsme ztráty a nepřesnosti. Neříkám, že by z toho pramenily nějaké šance domácích, ale dostávali jsme se tím zbytečně pod tlak. Pak jsme se z toho oklepali a měli jsme i pár brankových příležitostí také se nám podařilo z ojedinělé akce vstřelit branku, tudíž poločas byl 1:0. Hra se víceméně přelévala, Církvice nehrála vůbec špatně kombinačně. Ve druhé půli se nám podařilo vstřelit branku ze standardky na 2:0, ale místo toho, abychom to uklidnili, tak náš výkon klesl o mnoho procent. Domácí neměli co ztratit, a tak na nás začali hrnout dlouhé míče, standardky, hodně to otevřeli, až jsme šli sami na bránu. Ale my jsme ztráceli míče, prohrávali souboje a nebyli schopni jít alespoň do nějaké jednoduché kombinace. Tlaková hra Církvici přinesla ovoce, snížili nám a nakonec i v 90. minutě srovnali ze standardky přes zeď. Můžeme si říkat, že je to nepříjemné, dostat gól v devadesáté minutě, ale my jsme si o to vyloženě říkali. Postupem zápasu nám odcházeli hráči kvůli drobným, snad ne vážným zranění, což nám samozřejmě pak chybělo, ale to nikoho neomlouvá. Myslím si, že poslední půl hodiny to byla katastrofa, předtím jsme sice taky nehráli nic moc, ale poslední půlhodina byla zkrátka katastrofa. Na obranu se to valilo, spěchali jsme, zbavovali se balonu a nakonec je ta remíza zasloužená. Hlavní problém nevidím ve ztrátě bodů, ale v předvedené hře, která se mi vůbec nelíbí. Nevím, z jakého důvodu jsme třeba ve středu pole tak nepřesní. Přitom jsme tam vypadali před sezonou v přípravě skvěle. Jenže, jak říkám vždycky, příprava a mistrovské zápasy jsou dva odlišné sporty. Ale nutno říct, že Církvice hrála dobře.”

Branky: Novák 2 – Danko, Dušek.

Kaňk – Vrdy B 2:4 (0:2)

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Na domácí půdě jsme věřili, že alespoň bod získáme, ale soupeř byl všude dříve a trestal naše chyby. Měli jsme vynucené střídání, přesto jsme bojovali až do konce.“

Branky: Černohlávek, Mořický – Vavřina, Vohnický, Růžička 2.

Suchdol B – Chotusice 1:0 (0:0)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „V tomto zápase jsme podali kolektivní výkon a odvedli výbornou práci v obraně. Soupeř měl po celý zápas územní převahu, ale chybělo mu finální řešení situací. My jsme byli trpěliví a po rohu jsme dali branku. Vyhrálo mužstvo, které bojovalo a šlo trochu štěstí naproti. Doufám, že výhra zvedne sebevědomí našemu mladému týmu do dalších zápasů.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Zápas se nám výsledkově ani herně nepovedl. Vytvořili jsme si dostatečný tlak i počet brankových příležitostí v obou poločasech, bohužel bez gólového efektu. Domácí brankář Čižinský svou branku zamkl a domácí hráči ho podpořili herním nasazením a příkladnou bojovností. Deset minut před koncem jsme si z ojedinělé standardní situace dali smolný polovlastní gól, a o výsledku bylo rozhodnuto. Ze závěrečného tlaku jsme již nic nevytěžili. Dnes nám chyběla kvalita v zakončení a v prostorech, kde se zápasy rozhodují. Suchdol chtěl body více než my, a to bylo rozhodující.“

Branka: Langr.

Sedlec – Nové Dvory 0:2 (0:2)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Absolutně nepovedený zápas. Nezasloužili jsme si žádné body.”

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Po odloženém kole jsme poměrně dlouho čekali na první body. Ty se nám podařilo získat na hřišti týmu Sedlece. Zápas jsme měli pod kontrolou. Přestože nám chybělo několik hráčů, předvedli jsme kompaktní a disciplinovaný výkon. Vstřelili jsme dvě krásné branky – první ze standardní situace Jakub Secký a druhou ze střední vzdálenosti Marek Mommers. Další brankové příležitosti jsme již nevyužili, včetně pokutového kopu.”

Branky: Secký, Mommers.

Zruč nad Sázavou – Bílé Podolí 1:3 (0:0)

Hráč Ondřej Jouza (Zruč nad Sázavou): „Zápas na domácím hřišti se nám vůbec nepovedl. V prvním poločase hosté hrozili z rohových kopů, které dobře zahrávali, a my jsme se štěstím dokázali udržet bezbrankové skóre. Dopředu jsme měli pár šancí, ale bohužel jsme je nevyužili. Ve druhém poločase jsme po dlouhém nákopu dostali zbytečný gól a do šancí jsme se téměř vůbec nedostávali. Hosté ke konci zápasu přidali další branky a zaslouženě vyhráli. Z naší strany bylo utkání velmi špatné, nezasloužili jsme si ani bod.“

Trenér Bohuslav Šváb (Bílé Podolí): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme dvě velké gólové šance, při jedné dokonce hosté vykopávali z brankové čáry. Poločas skončil 0:0, ale mohli jsme klidně dát dva nebo tři góly a mít zápas pod kontrolou. V poločase jsme si něco řekli a dali jsme hned v 51. minutě na 1:0, to nás uklidnilo a myslím si, že jsme ve hře dominovali. V 75. minutě jsme dali takový pojišťovací gól na 2:0, ačkoliv domácí měli šance i pěknou standardku, kterou chytil náš brankář. My jsme si to zkomplikovali tím, že domácí dali dvě minuty před koncem gól, ale naštěstí jsme tu jejich hektiku a touhu vyrovnat hned zmrazili gólem na 3:1 a bylo po zápase. Celkově bych řekl, že jsem rád za to, jak jsme to zvládli, protože jsem měl asi sedm omluvenek a byl jsem rád, že jsme dali dohromady jedenáct kluků.”

Branky: Louda – Švadlenka 2, Müller.

Křesetice – Tupadly 3:0 (0:0)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a v 10. minutě jsme kopali pokutový kop, který jsme ale neproměnili. V první půli jsme byli lepším týmem, jen nám chyběl klid v koncovce. Ve druhé půli jsme asi na patnáct minut přenechali aktivitu hostům, ale poté jsme opět hráli naši hru a dávali góly. Výhru 3:0 jsme si zasloužili, jen škoda, že jsme nedali více branek.“

Trenér Martin Šemík (Tupadly): „Zápas byl pro nás těžký. Měli jsme problém dát dohromady lidi na toto utkání. První poločas nebyl špatný, ve druhé půli jsme se začínali dostávat do hry. Za stavu 0:0 nám nebyla odpískána penalta. Poté jsme po chybě dostali gól, který nás srazil a domácí tým dostal na koně. Co se týče výsledku, byl po naší předvedené hře zasloužený. Křesetice byly po zbytek zápasu lepším týmem a všude byly dříve. Tento zápas nám ukázal, že máme ještě na čem pracovat.”

Branky: Wolf, Pekař, Dytrych.

(s přispěním Jonathana Mensatorise)