Chotusice – Křesetice 0:1 (0:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Začali jsme vlažně a dostali jsme gól ze zbytečného rohu. Neobsadili jsme hráče a tento moment určil ráz prvního poločasu. Sice jsme měli více ze hry a dvě tutovky, které jsme neproměnili. Pološance řešíme zbrkle, do této situace jsme se dostali sami. Ve druhém poločase jsme chtěli hrát nátlakově, bohužel tam nebyla odpovídající kvalita. Křesetice bojovaly, za mě vyhrály zaslouženě. Hosté jezdili po zadku, nevynechali jediný souboj a měli ještě další brejky, které mohly rozhodnout. To ale vyplynulo z toho, že byli neustále pod tlakem a vyráželi do otevřené obrany. Soupeři můžu jen pogratulovat k vítězství.“

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Musím kluky pochválit, od začátku jsme si šli za svým cílem zisku bodů. Poctivě jsme makali jeden za druhého a měli jsme hru pod kontrolou. Mrzí mě jen, že jsme nebyli schopni dat víc gólů než jeden, stoprocentních šancí jsme si vytvořili minimálně šest a k tomu další pološance. Výsledek 0:1 je pro soupeře ještě milosrdný.“

Branka: Charvát.

Nové Dvory – Záboří 9:0 (2:0)

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Domácí utkání nám vyšlo střelecky skvěle. První poločas jsme spálili velké množství brankových příležitosti, což se nám podařilo v tom druhém napravit. Dvěma hráčům - Beranovi a Kuchařovi se podařilo vsítit hattrick, druhý jmenovaný zaznamenal i tři asistence. Nádherný gól vstřelil Nytra. Velmi hezkou kombinaci předvedli Šindelář a zakončující Veselý. Z pokutového kopu se trefil Filip Berka. Hráči předvedli velmi dobrý výkon.“

Branky: Beran 3, Kuchař 3, Nytra, Berka, Veselý.

Suchdol – Zruč nad Sázavou 4:0 (3:0)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „V utkání jsme my byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli.“

Branky: Šibrava, Zelený, Králík 2.

Bílé Podolí – Církvice 2:0 (1:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Zápas se nám tentokrát moc nepovedl. Sice jsme se to snažili dohnat bojovností, ale na domácí to nestačilo. Bez střely na bránu nemůžeme chtít vyhrát. Musíme bodovat příští týden doma.“

Branky: Štoček, Weinlich.

Kaňk – Malešov 2:6 (0:2)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Odehráli jsme slušný zápas, ve kterém mohlo padnout z naší strany mnohem více gólů. Momentálně nemáme takový počet hráčů na zápasech, který bychom potřebovali. V pátek budeme rádi, když dáme dohromady jedenáct chlapců.“

Branky: Mořický, Růžička – Vojta 3, Škrobák 2, Barenčík.

Sedlec – Sparta Kutná Hora B 2:2 (0:1)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Hora přijela s dobrým týmem, hrála kombinačně po zemi a měla dobrý pohyb. My jsme bojovali a vytvořili jsme si dvě až tři slibné šance, ale bohužel jsme v zakončení moc zbrklí a řešíme to špatně. To nás bohužel provází celou jarní část sezony. Kluky ale musím pochválit, že bojovali a rvali se až do konce, což se vyplatilo a až na úplném konci se nám povedlo vyrovnat. Příští týden se nám už musí povést vyhrát za tři body.“

Trenér Zdeněk Hadrovský (Kutná Hora): „V sobotu se utkali soupeři, kterým se na jaře nedaří. Lépe jsme začali my a ve 27. minutě nabídl ideální přihrávku Chylík Teslíkovi. Ten prošel obranou Viktorky a nemýlil se 0:1. Na začátku druhé půlky pěkně vystřelil Pohanka a srovnal na 1:1. V 63. minutě unikl Moc a nedal brankáři Vágnerovi šanci 1:2. Byli jsme blízko prvnímu jarnímu vítězství, ale v 94. minutě se v pokutovém území nejlépe zorientoval Papoušek a vyrovnal na konečných 2:2.“

Branky: Pohanka, Papoušek – Teslík, Moc.