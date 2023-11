/VIDEO, FOTOGALERIE/ Domácí prostředí opět fotbalovým týmům hrající okresní přebor v tomto kole nesvědčilo. Hostující celky se radovaly z výhry pětkrát, tři zápasy skončily shodným výsledkem 0:1. Doma zvítězil jen ambiciózní Malešov, který porazil především díky hattricku Vojty rezervu Kutné Hory. Tři branky nastřílel také Šejvl z Bílého Podolí a jeho tým vyhrál v souboji nováčků na půdě Záboří nad Labem. Rozhodčí tasili v tomto kole také čtyři červené karty. Zápas prvního s druhým vyšel lépe lídrovi ze Suchdola, který přehrál Církvici nejtěsnějším rozdílem, jediný gól dal v poslední minutě první půle Dobeš.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Církvice - Suchdol (0:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Křesetice – Zruč nad Sázavou 0:1 (0:0)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „V první minutě jsme měli obrovskou příležitost v podobě pokutového kopu, ale bohužel jsme tuto šanci nevyužili. Prvních patnáct minut jsme byli lepším týmem, poté se hra vyrovnala. Dělali jsme spoustu chyb v rozehrávce. Ve druhém poločase jsme nehráli špatný fotbal, ale po chybě jsme inkasovali a nedokázali již vyrovnat. Je to škoda.“

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Po minulém týdnu, kdy jsme měli volno, nás čekal zápas v Křeseticích. Než jsme se stačili rozkoukat, tak už v první minutě kopali domácí penaltu, kterou trestuhodně zahodili, zápas by se pravděpodobně vyvíjel jinak. Nicméně utkání bylo celkově těžké, jednak terén, který nám dělal starosti, jak v zakončení, tak celkově na hře to bylo znát, ale i domácí se trápili. Domácí po devadesáti minutách neměli žádnou větší brankovou příležitost, zato my jsme toho spálili celkem dost. Nakonec se v 70. minutě o tři body postaral Zeman, který střelou k tyči otevřel skóre a až do konce jsme si tři body bez problémů pohlídali. Křesetice mužstvo omladily, ale z jedenácti hráčů tam mají dva šikovné fotbalisty a to je málo na to, aby měly lepší výsledky. A to se ten jeden nechal vyloučit v 90. minutě za urážky rozhodčího. Jejich morálka je špatná, hádají se mezi sebou, což je na hře taky znát a zaslouženě jsou na dně tabulky.“

Branka: 72. Zeman. ČK: 90. Mach (Křesetice).

Malešov – Kutná Hora B 4:1 (3:0)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Vyšel nám začátek zápasu. Hráli jsme na polovině soupeře a vytvářeli jsme si spoustu šancí. Gólů jsme mohli přidat daleko víc, jenže se hrálo na velmi těžkém terénu, který komplikoval zakončení. Vítězství jsme pořádně oslavili. Teď nás budou čekat dva mnohem těžší zápasy, na které se budeme muset připravit.“

Trenér Zdeněk Hadrovský (Kutná Hora B): „Sparťanská rezerva nastoupila k zápasu v Malešově se třemi dorostenci. Malešov měl na začátku zápasu dvě velké příležitosti, ale neprosadil se. My jsme se postupně osmělovali, ale ve 14. minutě při rozehrávce chyboval Dostál a zkušený Vojta otevřel skóre. Ve 30. minutě mohl srovnat jeden z mladíků Benešovský, ale obránce mu na poslední chvíli střelu zablokoval. Pravidlo "nedáš - dostaneš" se naplnilo o šest minut později, kdy Vojta tentokrát hlavou vystřihl ukázkového angličana. A za dalších šest minut při samotném nájezdu přetlačil Dastycha - 3:0. Druhý poločas byl i díky těžkému terénu spíš bojem. V 76. minutě dal po nájezdu čtvrtý gól Malešova Menšík a tři minuty před koncem po centru Chylíka uzavřel skóre zápasu Pleva.“

Branky: 14., 36. a 41. Vojta, 76. Menšík – 87. Pleva.

Záboří nad Labem – Bílé Podolí 2:4 (2:3)

Trenér Luděk Špaček (Záboří): „Zápas měl parametry třetí třídy. Vyhrálo mužstvo, které chtělo vyhrát více.“

Branky: 6. Slabý, 30. Vobořil – 13., 26. a 72. Šejvl (3. z PK), 10. Jansa.

Sedlec – Chotusice 1:2 (1:0)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Do zápasu jsme vstoupili dobře a první poločas jsme hráli to, co jsme si řekli a vyhráli jsme ho 1:0. Bohužel druhý poločas to byl naprostý opak, začali jsme hrát strašně profesorky a absolutně bez pohybu. Celkově jsme si za tento zápas nezasloužili ani bod. Takhle k tomu nemůžeme přistupovat.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Domácím se povedl vstup do zápasu, dali rychlou vedoucí branku a po všech fotbalových stránkách byli lepší. Nám se nedařilo vůbec nic, snad jen diskutovat mezi sebou a soustředit se na vše možné jen ne na fotbal. V poločasové přestávce jsme udělali několik vynucených i nevynucených změn v rozestavení, a hlavně jsme se začali soustředit na fotbal. To se nám stoprocentně vyplatilo, protože i přes vyloučení našeho hráče jsme v deseti zápas výsledkově otočili. Hlavně za přístup s nasazením ve druhém poločase bereme tři body zaslouženě.“

Branky: 8. Svoboda – 63. Goliáš, 80. Vančura. ČK: 56. Novák, 89. Procházka (oba Chotusice).

Církvice – Suchdol 0:1 (0:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Myslím, že na utkání bylo znát, že se potkali soupeři z prvního a druhého místa. V prvním poločase byly šance na obou stranách, my jsme je nevyužili, soupeř jednu ano. Do druhého poločasu jsme nastoupili s aktivnější hrou a soupeře zatlačili, bohužel bez gólu. Soupeř si zkušeně vedení pohlídal až do konce. Za mě by utkání slušela remíza, ale soupeř měl tentokráte více štěstí. S výkonem našeho mužstva jsem velmi spokojený.“

Branka: 45. Dobeš.

Tupadly – Nové Dvory 0:1 (0:0)

Branka: 77. Kokeš. ČK: 64. Hudec – 73. Zelený.