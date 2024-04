/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Suchdola kráčí pomalu ale jistě za vítězstvím v okresním přeboru. V dalším kole soutěže přehráli jasně tým Kaňku. Více se tentokrát dařilo domácím celkům, které vyhrály pět utkání, jen jednou uspěli hosté. To si Malešov vyšlápl na Sedlec. Církvice si pohlídala druhý flek díky vítězství nad Tupadly, Chotusicím stačily na výhru nad Novými Dvory dva góly. Bílé Podolí zdolalo rezervu Kutné Hory tříbrankovým rozdílem a Zruč zdolala poslední Záboří.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Sedlec - Malešov (1:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Chotusice – Nové Dvory 2:0 (0:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Naše první jarní domácí utkání začalo oboustranně opatrně, bez vážnějších šancí. Hosté zahrozili vážněji po dvaceti minutách, kdy nastřelili břevno a z další povedené akce přehození domácího brankáře skončilo jen těsně mimo. Ve 22. minutě jsme měli možnost zahrávat pokutový kop. Bohužel R. Goliáš trefil jen tyč. Další slibné akce jsme řešili zbrkle. I proto se šlo v poločase do kabin za stavu 0:0. Utkaní bylo oboustranně vyrovnané i v úvodu druhého poločasu. Poté jsme zlepšili pohyb a převzali otěže zápasu. Po pěkné akci s důrazným zakončením D. Rolence jsme šli do vedení 1:0. Pojistku na tři body po úniku přidal R. Goliaš. Bylo to těžké utkání s kvalitním soupeřem, ale tři body zůstaly doma a jsme za to rádi.

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Zápas to byl vyrovnaný. Bohužel se nám nepodařilo proměnit několik slibných příležitostí, což bylo klíčové pro další vývoj utkání. Domácí byli produktivnější. V Chotusicích se boduje velmi těžko.“

Branky: Rolenec, Goliáš.

Bílé Podolí – Kutná Hora B 4:1 (1:1)

Zastupující trenér Zdeněk Churavý (Kutná Hora): „Věděli jsme, do čeho jedeme a naše prognózy se také naplnily. Hra Podolí je založena na dlouhých míčích pro Švadlenku, který je silný a důrazný, umí se prosazovat ve vápně. To jsme dokázali ve hře mezi vápny ustát, na to recept máme. Poločas jsme drželi krok, a dokonce jsme vedli 1:0. Druhé poločasy jsou teď ale naše noční můra. Opět jsme dostali gól ve druhé minutě druhé půle. V čem jsme totálně propadli, je hra v našem malém vápně. Dali jsme si v podstatě tři vlastní góly, kdy místo důrazného odkopu plácneme do míče a nalejeme to soupeři přímo do kecky. Soupeř kopal snad dvacet rohů, to jsem v životě nezažil. Jediný, kdo je může úspěšně bránit, jsem ale bohužel já. To je smutné a je to málo, to prostě nestačí. Co naplat, že si vezmu ty nejvyšší, když je tam dalších pět, kteří to beztrestně sypou na naši branku. Na tom musíme výrazně zapracovat. Presto jsme se dokázali dostat do dalších šancí, Vavřík šel dvakrát sám na brankáře, ale dvakrát netrefil, to je škoda, potřebujeme, aby nám dával góly také někdo jiný než důchodci. Nám zoufale chyběl Jirka Šámal, ten umí hrát hodně zostra, to by pomohlo. Budou se nám postupně vracet zranění hráči, tak snad se situace začne lepšit. Vyzkoušeli jsme další dorostence, některé hráče i na jiných postech. Je vidět, že jsou dobře vedeni a dá se s nimi pracovat. Bohužel fotbal ale není jen o rychlosti, nějaké kombinaci atd. - nám chybí síla, urostlejší postavy, taková ta fotbalová chytrost. Vždycky hráčům říkám, že když chceš zkazit, musíš to umět, pokazí všichni, ale jsou hráči, co to umí a mají chovaní na hřišti takové, že kazí tak, že to není nebezpečné pro vlastni tým, to my ještě neumíme. Máme ale na čem stavět, pokud kluky udržíme. Je vidět, že v Podolí se něco děje, začínají dělat výsledky a zmátořili se, jejich hra se také lepší, zdá se mi. Navíc jsem tedy zíral, jak připravili hřiště, klobouk dolů. Podolí vyhrálo zaslouženě.“

Branky: Jansa, Šejvl, Bodlák, Weinlich – Churavý.

Sedlec – Malešov 1:3 (1:3)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Zápas se bohužel pro nás rozhodl asi za dvacet minut. Po našich třech chybách jsme dostali tři góly a už bylo jasné, že to budeme těžko dohánět. I když jsme si nějaké pološance vytvořili, tak Malešov hrál, co potřeboval a zaslouženě vyhrál. Celkově se mi zápas moc nelíbil, z obou stran to bylo bez náboje, takový trošku pouťák. Velký rozdíl oproti zápasu na podzim, který byl super.“

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „O vítězství jsme rozhodli v prvních dvaceti minutách. Všichni rozhodčí podali velmi dobrý výkon. Venkovní tři body budeme chtít potvrdit v domácí zápase.“

Branky: Papoušek – Vojta 2, Menšík.

Církvice – Tupadly 3:1 (0:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „První poločas byl z naší strany tragický, bylo to úplně bez pohybu. Do druhého jsme udělali nějaké změny, zlepšili pohyb a na hře to bylo znát. I přes nevyužité šance, které jsme ve druhé půlce měli, jsme zápas dovedli do vítězného konce.“

Branky: Kicner, Vocl, Bilinkiewicz – Šemík.

Zruč nad Sázavou – Záboří 2:0 (0:0)

Zastupující trenér Ondřej Jouza (Zruč nad Sázavou): „Zápasem proti soupeři z posledního místa jsme chtěli potvrdit zisk bodů z venkovního utkání. Vyhráli jsme, ale proti poslednímu týmu tabulky bych si představoval úplně jiný výkon. Utkání se hrálo bez větších šancí na obou stranách, hosty jsme přetlačili až v poslední části utkání, kdy jsme začali mít převahu a vstřelili dvě branky.“

Branky: Jelínek, Arnolt.

Suchdol – Kaňk 4:0 (1:0)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „V utkání jsme dominovali po celé utkání. V některých momentech utkání se hrálo jen na polovině soupeře a jen mě mrzí, že jsme nedali více branek.“

Kapitán mužstva Libor Bláha (Kaňk): „Do zápasu jsme vstoupili ve velmi poslepované sestavě, těsně před výkopem jsme ještě museli řešit změny v soupisce. Přesto jsme poctivým výkonem dlouho drželi nadějný výsledek. Ve druhém poločase nám už bohužel došly síly a soupeř díky své kvalitě navýšil náskok. Bohužel pro tři naše hráče sezona skončila vlivem vážnějších zranění. Gratulace soupeři k vítězství.“

Branky: Šibrava, Králík 2, vlastní Jeřábek.