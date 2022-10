Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „V domácím utkání jsme si chtěli uhrát tři body, a to se nám podařilo. S prvním poločasem jsem moc spokojený nebyl, i když jsme hráli na míči, tak bychom si představoval větší aktivitu a větší pohyb. My jsme se ale přizpůsobili soupeři, který čekal na naši chybu, i tak jsme se dostali do vedení 2:0 a měli další příležitosti. Ale pak přesně přišla naše chyba, kdy máme roh a místo přerušení akce na polovině, couváme až do našeho vápna, a tam to řešíme nesmyslným faulem. Poločas tedy skončil 2:1, a já byl ke klukům v kabině celkem kritický. Druhý poločas byl z naší strany lepší, kdy jsme přidali tři branky, ale mohlo jich být klidně i šest. Představoval bych si, abychom byli v takovém utkání na sebe náročnější. S výsledkem jsem ale spokojený a budeme se snažit získat nějaké body zase příští týden ze hřiště soupeře.“

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Další zápas s hodně silným fotbalovým mužstvem. Trošku mi připadá, že jsme ztratili chuť a vůli po vítězství, někteří hráči si po třech porážkách přestali věřit a děláme zbytečné chyby, které takto kvalitní soupeř trestá. Věřím, že naše výkony v dalších zápasech půjdou nahoru. Teď se musíme připravit na sobotní derby s Malínem a snažit se uhrát tři body.“

Branky: Kracík, Fuksa, Váňa 2, Špičák – Pohanka.

Zruč nad Sázavou – Malešov 1:2 (0:1)

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Opět jsme ztratili body, a to všechny tři před domácím publikem. V první půli jsme si nechali dát po nedůrazu ve vápně gól do šatny, hosté v první půli měli jen střely ze střední vzdálenosti, nic, s čím by si brankář neporadil. Nedáváme vyložené šance, a to nás stojí body. Také jsem postrádal oba útočníky a na hrotu musel nastoupit už dlouhá léta gólman Cudlín, který býval obávaný střelec, a já mu věřil, že se gólově prosadí. I když se neprosadil, i tak zahrál velmi slušné utkání a obrana Malešova měla s Cudlínem hodně práce. Druhá půle byla hodně o osobních soubojích a bylo tam dost faulů na hraně pravidel, nicméně Malešov šel do vedení po zbytečné penaltě. Řekl bych, že byla přísná, každopádně nás to připoutalo na dno tabulky. Já věřím, že se zvedneme, i když nás čeká náročný týden, ve středu pohár a v sobotu jedeme na ofenzivně naladěné Červené Janovice.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Přestože jsme odjížděli do Zruče pouze se dvanácti hráči, chtěli jsme konečně bodovat. První poločas se nám povedl. Vedli jsme 1:0, připravili si další šance a mohli utkání rozhodnout. Góly jsme nepřidali a zbytečně si zavařili. Domácí vyrovnali a dostali nás pod tlak. Navíc se nám zranili dva hráči, a my mohli střídat pouze jednoho. Kluci ale srovnali hru, podrželi balon, nezmatkovali a upravili na konečných 2:1. Líbilo se mi, jak jsme tento zápas odmakali. Všichni zaslouží pochvalu, hlavně pak naši mladíci Špírek a Devera. Ukázala se i důležitá zkušenost posil Čížka a Vavřiny, kteří mezi nás výborně zapadli.“

Branky: Dolejš – Špírek, Kvíčala.

Tupadly – Horní Bučice 6:1 (3:0)

Branky: Vojáček, Koudelka, Šemík, Císař 3 – Růžička.

Malín/K.H. B – Červené Janovice 3:7 (1:4)

Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Utkání bylo herně velice pěkné. Hrálo se nahoru - dolů, byl k vidění opravdu hezký fotbal. Hosté mají velice zkušené hráče. V zápase nám ukázali lekci z produktivity. Měli jsme i velikou smůlu, když jsme trefili čtyřikrát tyč. Hosté, co měli, tak jim to tam spadlo. Musím kluky pochválit, že ani za stavu, když jsme prohrávali o tři branky, tak nic nevzdali a hráli dál. Když jsme hosty dotáhli na jednu branku, ihned vzápětí dal Milan Antoš tyč. Tohle byla obrovská škoda, tam jsem věřil, že kdybychom vyrovnali, tak jsme to možná zlomili v náš prospěch. Obrovsky musím ocenit Václava Kolouška, je to opravdu rozdílový hráč. Dále bych ještě nechtěl zapomenout na trojici rozhodčích. Zápas zvládli naprosto v pohodě a podali skvělý výkon.“

Trenér Štěpán Kacafírek (Červené Janovice): „Byl to velmi těžký zápas. Narazili jsme na jeden z nejlepších týmů v soutěži. Po jednoznačném výsledku v prvním poločase, jsme trošku polevili a soupeř prokázal svoji kvalitu. Málem se jim podařilo zápas srovnat, ale nakonec jsme dokázali zvítězit 7:3. Chtěl bych poděkovat celému týmu za perfektní výkon, všem lidem v realizačním týmu. Zároveň bych chtěl tímto vyseknout poklonu Malínu/ K.H. B. Byl to opravdu kvalitní zápas, všichni byli slušní a nevyhledávali zbytečné konflikty. Malín/K.H. B bude jistě jedním z favoritů soutěže, takže jsem nesmírně rád, že jsme zápas zvládli a moc si toho vážíme. Teď už se připravujeme na čtvrtfinálové utkání v poháru proti Tupadlům.“

Branky: Vojtíšek, Krupička 2 – Novák 2, Kacafírek 3, Koloušek, Uher.

Církvice – Chotusice 4:1 (3:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Zápas byl poklidný z obou stran. Podařilo se nám proměňovat šance a zaslouženě jsme vyhráli. I když musím říct, že nás podržel na začátku utkání brankář, který zlikvidoval tři vyložené šance.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Bez branek se nevyhrává. Místo, abychom v 15. minutě vedli 3:0, když jdeme i dvakrát sami na brankáře, tak špatnou přihrávkou umožníme domácím jít do vedení střelou z pětadvaceti metrů do odkryté brány. Domácím narostla křídla a na nás padla deka. To, že do konce zápasu jdeme ještě třikrát sami na brankáře bez jakéhokoliv efektu, není dobrou vizitkou. I v hodně kombinované sestavě bychom měli uhrát lepší výsledek. Domácím gratuluji ke třem bodům, měli jinou touhu po vítězství.“

Branky: Volenec 2, Jungwirth, Vocl – Žilka.

Suchdol – Kaňk 4:0 (3:0)

David Čižinský (Suchdol): „Prvních patnáct, dvacet minut hosté dobře kombinovali a nemohli jsme se dostat do hry. Pak nám vyšla jedna akce a první poločas jsme ještě přidali další dvě branky po hezkých akcích. Ve druhém poločase to byla z naší strany spíše taková údržba. Soupeře jsme ale nepustili do žádné šance a zápas v poklidu dohráli.“

Daniel Klatka (Kaňk): „Čekal nás jeden z favoritů soutěže, a tak jsme chtěli začít s defenzivnější taktikou a hrát z bloku na protiútoky, což se nám i po celý zápas dařilo, i když výsledek mluví jednoznačně. Ale musím dodat, že Suchdol i přes obrovskou kvalitu, nám dal dva góly po pěkné akci, a zbylé dva jsme jim darovali. Jen škoda, že jsme nedokázali dát alespoň jeden gól. V první půli jsme jednu velkou šanci měli a nějaké náznaky tam taky byly. Jinak přeji Suchdolu, ať se vrátí do krajské soutěže, kam svou kvalitou patří.“

Branky: Langr, Biroš, Laštovka, Kohoutek.

