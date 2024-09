Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Pro lidi to byl určitě zajímavý zápas, padlo deset gólů, sedm jen za první poločas. Směrem dopředu byla naše hra dobrá, měli jsme tam dobré akce a padly i hezké góly. Ale v obraně jsme inkasovali góly, včetně toho posledního po rohu, po absolutní liknavosti, nezájmu. Útočná činnost je dobrá, obranu ale musíme zlepšit. Je pro nás nejdůležitější, že se lidé bavili a my získali tři body.“

Hráč Ondřej Jouza (Zruč nad Sázavou): „Úplně se nám nepovedl vstup do utkání, když jsme z našeho rohu inkasovali branku už ve 2. minutě. Dokázali jsme zareagovat a výsledek během pár minut otočit. Poté se po chybách měnilo skóre na obou stranách. Spokojenější o jeden gól šli o poločase do kabin domácí. Ve druhém poločase jsme se chtěli pokusit s výsledkem něco udělat, ale bohužel jsme dokázali korigovat až v závěru utkání, kdy už domácí vedli o tři góly. Ve druhém poločase jsme dopředu téměř nic nepředvedli, a tak jsme zaslouženě prohráli. Dáme venku čtyři góly a nemáme žádný bod, to je škoda.“

Branky: R. Goliáš 2, Procházka, Tuzar, Roubíček, Vančura – Dolejš, Zeman, Váňa, Cudlín.

Sázava – Suchdol B 11:1 (7:0)

Trenér Pavel Chuchla (Sázava): „Jsme spokojení, že máme tři body. Zápas byl poměrně rychle rozhodnutý. Ale soupeř to nezabalil, měl tam i pěkné akce, ačkoliv dostal hodně gólů. Snažili se zápas dohrát s maximální zodpovědností. Kdyby to byli bývaly zabalili dříve, tak mohl výsledek vypadat ještě ošklivěji, ale oni se do poslední minuty snažili hrát fotbal. Samozřejmě někdy se jim to dařilo více, někdy méně. Rozdíl výkonnosti byl diametrální. Nám se vrátili do sestavy Král a Dušek, a ještě čekáme na dva až tři klíčové hráče. Koubek je na dovolené a dva jsou zranění. Měli by se vrátit v rozmezí tří až pěti týdnů. Tonda Keltner teď hrál za béčko po ročním zranění. Vojta Šafránek má natržený sval v lýtku. Návraty těchto hráčů budou další zkvalitnění. V utkání jsme také udělali nějaké chyby, aby to nebylo jen růžové, ale to mohlo pramenit i z výsledku. Přece jen když vedete, tak se to může dostat do hlavy. Ale jsem rád, že byla spousta diváků a hráli jsme celý zápas, nebyla z toho šudlaná, to je důležité.“

Branky: Ksandr, Ditrych, Danko 2, Král 2, Sochor 2, Kolařík 3 – Kaše.

Bílé Podolí – Sedlec 1:0 (0:0)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Měli jsme problémy se sestavou – začala sezona, kluci odjeli na dovolené, někteří museli do práce a další jsou zranění. Nakonec mě mrzí, že jsme si neodvezli alespoň bod. Kluci hráli podle domluvy a celý zápas všichni odmakali. Přečkali jsme dvě velké šance soupeře a je škoda, že jsme nedokázali lépe využít tři šance, které se dobře vyvíjely.“

Branka: Švadlenka.

Vrdy B – Křesetice 2:2 (0:1)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Prvních dvacet minut jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme vedli. Pak jsme však přenechali iniciativu soupeři a po chybě inkasovali na 1:1. Po poločase nás soupeř trochu zatlačil a po naší chybě se dostal do vedení 2:1. Soupeře jsme ještě pustili do několika šancí, ale zachránil nás brankář. Posledních dvacet minut jsme soupeře zatlačili, srovnali na 2:2 a měli ještě další šance. Remíza je podle mě spravedlivá.“

Branky: Kapounek, Mužátko – Wolf, Pekař.

Tupadly – Nové Dvory 4:2 (1:2)

Branky: Koryčánek 2, Koudelka 2 – Kuchař, Mommers.

Kaňk – Církvice 4:3 (2:2)

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Pro fotbalovou veřejnost asi jedno z největších překvapení kola, vítězství proti jednomu z favoritů soutěže je určitě cenné. Utkání bylo vyrovnané a rozhodly individuální chyby, které jsme dokázali proměnit. Příští týden by bylo dobré urvat nějaké body ve Zruči, abychom už od začátku soutěže nebyli na chvostu tabulky.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Zápas se nám vůbec nepovedl. Bylo to bez pohybu a chuti hrát, a bohužel nás vůbec nepodržel gólman. Začali jsme hrát až ve chvíli, kdy jsme prohrávali o dva góly, což už bylo pozdě.“

Branky: Veselý, Černohlávek, Klatka, vlastní Feierfeil – Vocl, Jungwirth, Bilinkiewicz.

(s přispěním Jonathana Mensatorise)