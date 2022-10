Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Z utkání si odvážíme zaslouženě tři body. Mohli jsme přidat ještě několik branek navíc. V zakončení jsme hrozně laxní. Nejvíce mě mrzí dvě střídání kvůli zranění. Snad se kluci dají dohromady na příští zápas, který bude určitě těžší.“

Branky: Růžička – Shpuryk, Málek, Kolůvek.

Kaňk – Zruč nad Sázavou 2:2 (2:0)

Hráč Jakub Koudela (Zruč nad Sázavou): „Utkání na Kaňku jsme nezačali úplně špatně první šanci asi v 10. minutě jsme nedali a pak jako kdybychom přestali úplně hrát. Domácí byli lepší, víc na míči, nám se nedařilo si kloudně nahrát. Po odraženém rohu domácí vrátili míč do vápna a domácí střelec krásnou hlavičkou od břevna překonal Cudlína. Po našem zpackaném brejku čtyři na dva se domácí dostali k míči, šup brejk na druhou stranu a 2:0. Do druhého poločasu trošku odešly domácím síly a převzali jsme otěže zápasu. Nějaké šance jsme nedotáhli do konce až v 67. minutě tečovaná střela zapadla do branky. Domácí už jen bránili výsledek, nám se podařilo vyrovnat, když Zeman srovnal na konečných 2:2. Bod musíme podle průběhu brát, ale je to málo. Forza Jiskra.“

Branky: Mukařovský 2 – Koudela, Zeman.

Chotusice – Paběnice 1:2 (0:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Souboj vyrovnaných soupeřů vyhráli šťastnější hosté. Bohužel jsme neudrželi jednogólové vedení, o které jsme přišli v závěrečných pěti minutách díky důrazu a většímu fyzickému fondu hostí. Oba góly byly, jak se říká hodně slepené, ale platily a tři body si odvážejí šťastnější hosté.

Video, foto: Slibný začátek vzal brzy za své. Čáslav B na favorita nestačila

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Zápas se nám herně vůbec nepovedl. Přesto bereme tři body a jsme za ně moc rádi. Často jsme se uchylovali k nakopávaným míčům, a ty si soupeř celkem v pohodě pohlídal. Do příštích zápasů se musíme zlepšit.“

Branky: Goliáš – Váňa, Klečák.

Tupadly – Suchdol 0:3 (0:2)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „Výborně jsme vstoupili do zápasu a po hezkých akcích jsme v desáté minutě vedli o dvě branky. Soupeř se dostal jen do jedné šance za celý zápas. V Utkání jsme dobře kontrolovali míč a v závěru přidali třetí branku.“

Branky: Langr 2, Herout.

Malešov – Církvice 1:2 (1:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Opět se nám nepovedl vstup do zápasu. Po zbytečných chybách jsme pouštěli soupeře do šancí, kde nás podržel gólman. Bohužel se soupeři podařilo přece jenom v závěru poločasu skórovat. Do druhého poločasu jsme udělali nějaké změny, a hlavně zlepšili pohyb bez balonu. Zápas se nám podařilo, myslím že zaslouženě, otočit.“

Branky: Menšík – Jungwirth, Černý.

Červené Janovice – Nové Dvory 4:1 (3:0)

Trenér Štěpán Kacafírek (Červené Janovice): „Zápas s Novými Dvory byl velice náročný a soupeř nám nedal body zadarmo. Po celé utkání se snažili hrát útočně a vyrážet do rychlých brejků. Po slabším druhém poločase jsme nakonec zvítězili 4:1. Ve druhém poločase se soupeř sice zatáhl do hlubokého bloku, ale neustále se snažil vyrážet do rychlých brejků. Celý zápas jsme nakonec zvládli a dovedli do vítězného konce.“

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Hrál se kombinační fotbal na těžkém terénu. Domácí byli častěji na balonu. Mají pět velmi nadstandardních hráčů. My jsme přijeli s problémy na pozicích stoperské dvojice, ovšem i přesto se s tím kluci vypořádali velmi dobře. Lavičku jsme doplnili mimo jiné patnáctiletým mládežnickým hráčem, který má potenciál se v budoucnu stát hráčem A týmu. Šancí byla celá řada, domácí byli v zakončení efektivnější. Mrzí mne pouze výpadek koncentrace v závěru první půle, kdy jsme během jedné minuty obdrželi dva góly. Skvělý výkon předvedl Štěpnička. Určitě je na co navázat, příště se sejít v plné sestavě a bodovat. V závěru sezony chceme a musíme být bodově úspěšnější.“

Branky: Kacafírek 2, Koloušek 2 – Jenčík.

Jonathan Mensatoris