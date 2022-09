Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Dostali jsme lekci od běhavého a dobře organizovaného týmu, který přesně ví, co chce hrát. Většina našich hráčů je o deset, patnáct let starších a nedokáží se soupeřem udržet tempo. Po prvním poločase to vypadalo, že by to možná šlo, hodně jsme prostřídali, ale nepovedlo se.“

David Čižinský (Suchdol): „V zápase jsme měli po celý zápas převahu. Soupeře jsme za celý zápas nepustili k zakončení, a po prvních našich gólech, kdy jsme zlomili jejich obranu, jsme dovedli zápas k výraznému vítězství.“

Branky: Kohoutek 3, Laštovka, Kruliš, Pacák 2.

Malešov – Malín/K.H. B 2:5 (1:3)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Myslím si, že jsme i přes vysokou porážku odehráli dobré utkání a skóre neodpovídá průběhu hry. Brzy jsme šli do vedení, připravili si další dvě velké šance, ale druhou branku jsme nedali. Soupeř se oklepal a během devíti minut otočil skóre na 1:3. Nevzdali jsme to, snížili na 2:3, nastřelili břevno, kopali tři rohy, ale dát gól je pro nás nadlidský úkol. Soupeř kopal první roh ve druhém poločase a hned nás potrestal na 2:4. To nám vzalo vítr z plachet a bylo po zápase.“

Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Do utkání jsme vstoupili šíleně. Ve třetí minutě jsme dostali branku. V kabině jsi řekneme, že chytneme začátek utkání a všechno bylo naopak. Od patnácté minuty jsme začali hrát to, co jsme si řekli, a bylo hned vidět, že soupeře přehráváme. Srovnali jsme a přidali další branky. Ve druhém poločase je hned měli brankové šance, se kterými jsme naložili šíleně. Místo toho, abychom vedli o čtyři branky a zápas v klidu dohráli, tak jsme dostali branku po chybě našeho gólmana. V závěru kluci proměnili další šance a zaslouženě si odvážíme tři body ze hřiště soupeře.“

Branky: Menšík, Zoufalý – Vojtíšek 2, Antoš, Puchoň, Hozman.

Horní Bučice – Chotusice 0:3 (0:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Uhráli jsme důležité tři body z venku, o kterých mohlo být rozhodnuto už v prvním poločase, ale naše neproměněné šance držely domácí v naději na dobrý výsledek. Vyhnuli bychom se nervózní fázi ve druhé půli, kdy domácí hodně bojovali a cítili šanci na nějaký bodový zisk, než jsme dalšími dvěma brankami rozhodli a definitivně potvrdili naše vítězství.“

Branky: Procházka, Goliáš 2.

Červené Janovice – Paběnice 5:2 (1:1)

Trenér Štěpán Kacafírek (Červené Janovice): „Byl to velmi těžký zápas. Hodnotím ho kladně. Narazili jsme na soupeře, který byl výborně připravený a hrál velice dobře. Jsme rádi, že se nám podařilo utkání zlomit v náš prospěch, byť až ke konci. Teď se už připravujeme na příští utkání, čeká nás Malín/K.H. B, který bude také skvěle připravený a těžký soupeř.“

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Bohužel náš výkon nebyl dostatečně dobrý a byl tak na šedesáti procentech našeho maxima, proto jsme prohráli. Musíme se poučit, jít dál a napravit to výkonem v dalším utkání.“

Branky: Kacafírek 4, Koloušek – Váňa, Žák. ČK: Chvála (ČJ).

Nové Dvory – Zruč nad Sázavou 3:3 (0:0)

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Sehráli jsme utkání na těžkém terénu v Nových Dvorech, první půle skončila 0:0. Vypracovali jsme si několik gólovek, tu stoprocentní po střele Zemana jsem měl já, balon směřoval do branky, já jsem to mohl uklidit do prázdné brány, pouštěl jsem to, že branku nechám Jáchymovi a obránce to skluzem vytáhl na tyč. Nicméně šli jsme do druhé půle s tím, že domácí jsou na poražení, ale místo toho se vedení ujal domácí celek, a to hned 2:0. Nám se podařilo snížit a po pár minutách otočit na 2:3, jenže vezmeme pouze bod, když v 89. minutě po rohu domácí vyrovnali. Je to sice za nepříznivého stavu, kdy jsme prohrávali 2:0 bod z venku, ale když se nám podaří výsledek otočit, tak by to chtělo dotáhnout ke třem bodům, za mě je bod málo.“

Branky: Kokeš, Marek, Melezínek – Jelínek, Jouza, Zeman.

Kaňk – Tupadly 2:3 (1:0)

Daniel Klatka (Kaňk): „V zápase, kdy jsme dvakrát vedli o jeden gól, jsme chtěli vydolovat alespoň bod, ale bohužel soupeř nás ve druhém poločase přeběhal. První půle od nás byla dobrá a Tupadly se moc do šancí nedostávaly, ve druhé půli to už bylo po většinu času jen naší polovině a snažili jsme se hrozit z brejků, ale to už nám nevycházelo a neměli jsme na to sílu. Bohužel jsme neměli ani při třetím gólů štěstí, kdy střela ze střední vzdálenosti mířila nejspíše vedle, ale kvůli naší teči a mokrému hřišti byla pro našeho gólmana nechytatelná. V příštích třech zápasech nás čekají asi nejsilnější soupeři v soutěži, a tak doufáme, že budeme vyrovnanými soupeři a uděláme nějaký ten bod.

Branky: Výborný, Mukařovský – Plíhal 2, Šemík.

