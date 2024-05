Vedoucí mužstva Dominik Lengál (Kutná Hora): „Celé jaro nám dělá problém sestava naší rezervy, ještě k tomu, když máme souběh s A týmem. Musíme to dost často doplňovat o dorostence, což v tomto utkání bylo také. Do Záboří jsme jeli dle tabulky jako favorit, ale Záboří je dost silný tým, který pokud se sejde, tak dokáže porazit i týmy z vrchu tabulky. Nám vyšel začátek utkání a po zásluze jsme vedli 1:0. Bylo vidět v prvním poločase, že naši dorostenci se ještě pořád bojí a dělají zbytečně chyby v přihrávkách. Po chybě inkasujeme na 1:1 a takhle zůstal stav až do poločasu. Na začátek druhého poločasu inkasujeme po opět obrovské hrubce nezkušených hráčů. Bylo skvělé, že jsme to nezabalili a hned následující minutu jsme vyrovnali a za pár minut přidali další gól. Dál jsme bušili do obrany Záboří, vytvořili si další šance, jen naše proměňování je hrůzostrašné. Těsně před koncem jsme zvýšili stav na 4:2 a soupeř z poslední standardní situace jen korigoval skóre na 3:4. Jsme rádi, že jsme konečně na jaře naplno bodovali. Snad nám to pomůže do posledních dvou utkání, kde chceme získat nějaký ten bodík.“

Branky: Kučera, Ješeta, Krátký – Auer, Radovnický, Macháček 2.

Křesetice – Suchdol 3:2 (3:0)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „V první půli jsme byli aktivnějším a lepším týmem a zaslouženě jsme vedli 3:0. Ve druhé půli jsme přestali být aktivní a přenechali jsme otěže soupeři. Ale i přesto jsme nedělali moc chyb, a nakonec to dotáhli k vítězství. Musím klukům zase poděkovat za skvělý týmový výkon.“

Trenér David Čižinský (Suchdol): „Zápas jsme odehráli nesoustředěně, trochu až moc uvolněně při bránění a takhle to dopadlo. Domácí si i za přístup a nasazení výhru zasloužili a nám po jednatřiceti zápasech v okresním přeboru ukončili sérii bez prohry.“

Branky: Pekař, Dytrych, Bláha – Laštovka, Herout.

Tupadly – Kaňk 1:1 (1:0)

Branky: Zahradník – Plíhal.

Církvice – Chotusice 3:1 (0:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Vůbec se nám nepovedl první poločas, chyběl nám pohyb a nedařily se nám přihrávky. Ve druhém poločase jsme zlepšili pohyb, byli více na balonu a podařilo se nám brzy vyrovnat. Potom jsme měli zápas pod kontrolou a za druhý poločas jsme si zaslouženě došli pro vítězství.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Zápas byl předně o tom dát dohromady jedenáct statečných a být důstojným soupeřem domácích. To se nám v prvním poločase dařilo jak výsledkem, tak i předváděnou hrou. A mohlo z toho být i vyšší poločasové vedení než 1:0. Druhý poločas už z naší strany tak kvalitní nebyl a bohužel domácí vyrovnávací gólem, jak se říká chytli slinu a nakonec nás výsledkové přetlačili. Škoda. Ale díky všem, kteří hráli a bojovali.“

Branky: Bilinkiewicz 2, M. Vocl – Roubíček.

Malešov – Nové Dvory 7:4 (5:0)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Na zápas jsme se dobře připravili. Čekal nás těžký soupeř, který nedostává moc gólů. Přišli nám pomoct kluci z béčka, takže jim chci poděkovat. Padlo jedenáct gólů, diváci se museli bavit.“

Branky: Kalfiřt, Škrobák, Vojta 3, Menšík 2 – Kuchař, Kokeš, Beran, vlastní Krásenský.

Sedlec – Bílé Podolí 1:3 (1:2)

Branky: Papoušek – Bodlák, Šejvl 2.