Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Po dvanáctigólovém přídělu od Kutné Hory jsme šli do utkání s tím, že budeme hrát z bloku a hrozit protiútoky, což se nám dařilo. Po jednom z nich jsme dali gól na 1:0. Taktéž hosté měli v prvním poločase náznaky šancí, a šanci vyrovnat měli po rohovém kopu, kdy zakončení hlavou skončilo na tyči. Ve druhém poločase byla hra podobná, Zruč více držela míč a my jsme pokračovali ve své taktickém záměru. Po jednom protiútoku zastavil Mukařovského obránce za pomoci faulu a viděl červenou kartu, a byla nařízena i penalta, kterou jsme neproměnili a utkání bylo dále otevřené. Zruč i v deseti lidech dokázala kombinovat a v určitých chvílích nás zamknout u našeho pokutového území. Naštěstí žádný jejich centr nebo šance neskončila gólem, a my jsme si po delší době užili vítězný pokřik. Zruč má dobře stavěné družstvo z několika zkušených hráčů a velice zajímavých mladých hráčů, kteří mají určitě svůj potenciál. Doufáme, že příští týden navážeme na dobrý taktický výkon na hřišti Malína.“

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Utkání na Kaňku jsme prohráli 1:0, a to už v prvním poločase po chybě našeho stopera. Utkání bylo převážně v naší režii, ale bohužel na statistiky držení míče se nehraje, v utkání o třech bodech rozhoduje vyšší počet vstřelených branek a my, kdybychom na Kaňku hráli dvě hodiny, tak gól nedáme. Ještě v závěru utkání fauloval ve vápně Jelínek, jako poslední dostal červenou, penaltu Cudlín na dvakrát chytil. Mrzí mě nejen ztráta všech bodů, ale především velká ztráta stopera Jelínka do utkání derby s Kácovem.“

Branka: Mukařovský. ČK: Jelínek (H).

Chotusice – Malín 3:2 (2:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Když už se trochu sejdeme a vedeme po pěkných brankách 2:0 a i ve druhém poločase po vynucených střídáních vedeme 3:0, dokážeme zbytečně vývoj utkaní zdramatizovat a pustíme Malín do hry. Ale tři body bereme a jsme spokojeni.“

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Během prvních patnácti minut jsme měli pět brankových příležitostí, bohužel jsme neproměnili ani jednu a soupeř nás z první střely potrestal. Posléze nás potrestal další brankou a naše hra se rozsypala. Momentálně nemáme sílu na obraty utkání. Hráči se nám vrací po zranění a logicky jim chybí kondice. I přesto se nám podařilo vstřelit dvě branky, ale srovnat už nikoliv. Dostávali jsme se, jako většina týmů, do častých ofsajdových situací. Jen nechápu, že v neděli nejsou na fotbal tři rozhodčí.“

Branky: Zámečník, Pivnička, Mertl – Vojtíšek T., Vojtíšek M.

Malešov – Zbraslavice 3:0 (2:0)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Nejtěžším soupeřem pro obě mužstva bylo počasí, a fotbal tím trochu utrpěl. Od začátku jsme šli za třemi body, a když jsme se do poločasu ujali vedení 2:0, bylo rozhodnuto. Soupeř se snažil, bojoval, ale hráli jsme dobře, přidali třetí gól a zápas se dohrával v klidu.“

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „K zápasu v Malešově jsme jeli s hodně slepenou sestavou, což se projevilo i na výsledku. Malešov byl lepším týmem, od více branek v naší síti nás zachránil výborný výkon gólmana Březiny.“

Branky: Zoufalý, Škrobák, Kvíčala.

Tupadly – Křesetice 4:2 (1:2)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „První polovinu jsme až neuvěřitelně plnili všechny pokyny do puntíku a pomáhali jeden druhému, díky čemuž jsme dali dva góly a zaslouženě vedli. Jen posledních pět minut jsme trošku polevili a domácí snížili na 1:2. Druha půle byla úplně odlišná, přenechali jsme veškerou iniciativu soupeři. Díky našemu nedůrazu a doslova neaktivitě, jsme dostali tři góly a prohráli 4:1.“

Branky: Pipek, Vančura, Víšek 2 – Grauer 2.

Paběnice – Sedlec 6:1 (4:1)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „K poslednímu domácímu utkání této sezony jsme nastoupili s týmem Sedlece a myslím, že jsme se krásně rozloučili s domácím publikem výsledkem 6:1, kdy jsme kromě první minuty po autu hostů, neudělali chybu a absolutně dominovali celý zápas. Jak držením míče, tak šancemi ke vstřelení gólů, takže výsledek mohl být klidně i s větším rozdílem. Gratulace klukům do kabiny a těšíme se na příští týden, kdy si to pojedeme rozdat s domácím týmem Tupadel na jejich pažitu.“

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Porazil nás asi nejlépe hrající tým rozdílem třídy. Musíme soupeři pogratulovat k vítězství.“

Branky: Vlach, Blahník, Špičák, Kracík, Záhrobský, Votava – Záleský.

Kácov – Kutná Hora B 3:0 (2:0)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Diváci v Kácově viděli nadprůměrný zápas okresní přeboru, který se musel líbit. Celý zápas byla obě mužstva v pohybu a nechyběla snaha o kombinační fotbal. Rozhodla zkušenost v důležitých okamžicích, a to především v zakončení a ta byla na naší straně. Musím kluky pochválit za vše, co na hřišti předvedli. Jezdili po zadku, bojovali jeden za druhého a šli si za zaslouženou výhrou od začátku až do konce.“

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Domácí nás předčili v bojovnosti a agresivitě, ne fotbalově. K tomu jim dva góly darujeme a sami nic neproměníme, pak logicky nemůžeme vyhrát.“

Branky: Hošta, Vinický, Albrecht.

Nové Dvory – Církvice 0:4 (0:4)

ranky: Jungwirth, Dušek, Vocl P., Vocl M.

