„Chtěli jsme vyhrát, prohru beru na sebe,“ uvedl po dalším kole fotbalového okresního přeboru trenér Malešova Tomáš Frejlach. Jeho tým remizoval na konci utkání v Bílém Podolí 1:1, ale kouč hostí poslal ve snaze urvat všechny body do šestnáctky soupeře i brankáře, a jeho tým inkasoval do prázdné brány. Risk, který se nepovedl. Přesto zůstal Malešov na druhé příčce tabulky. Soutěž vede s devítibodovým náskokem Suchdol, který porazil Sedlec. Zajímavý konec utkání byl k vidění v Křeseticích, kde hosté z Církvice ve druhé minutě nastavení z penalty vyrovnali, ale domácí si vzali v páté minutě nastavení výhru gólem z pokutového kopu zpět.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Církvice - Suchdol (0:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Suchdol – Sedlec 3:1 (3:1)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „Myslím, že jsme byli po celý zápas lepší a na horším terénu jsme předváděli dobrý kombinační fotbal. Gól jsme dostali po dohrané standardce, která přinesla trochu komplikace, ale rychle jsme se zvedli a utkání zvládli i výsledkově.“

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Na těžším blátivém terénu jsme chtěli hru co nejvíce zjednodušit a dostávat balony rychle nahoru. To se nám docela dařilo a Suchdol se nedostával do větších příležitosti. Bohužel jsme v krátkém sledu dostali tři branky z takových pološancí, kdy jsme nebyli příliš pozorní. I když jsme dokázali rychle vyrovnat na 1:1, tak Suchdol si vzal vedení na svoji stranu a bylo jasné, že s tak zkušeným a zodpovědně hrajícím týmem to už bude těžké. Ve druhé půli jsme s tím chtěli něco udělat, změnili jsme rozestavení a i když se zdálo, že jsme hodně na balonu, tak Suchdol hrál, co potřeboval a zápas skončil porážkou 3:1. Klukům jsem po zápase poděkoval, vydrželi se celých devadesát minut rvát a bojovat.”

Branky: Dobeš, Šibrava, Laštovka – Hájek.

Zruč nad Sázavou – Kaňk 2:4 (1:3)

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Odehráli jsme poslední domácí utkání podzimní části, kdy jsme přivítali Kaňk. Hosté přijeli v oslabené sestavě, hlavně v obraně, takže jsem si vůbec nepřipouštěl, že bychom doma ztratili body. Za celý podzim jsme zde neprohráli a nedostali více než dvě branky. Teď to byl zápas blbec, hosté měli pět střel na branku a dali čtyři góly, to jsme ještě za příznivého stavu neproměnili penaltu. Ale to je fotbal, a i toto se děje. Slabším soupeřům jsme na podzim body rozdali a tentokrát všechny tři Kaňku, mrzí mě to hlavně kvůli divákům, kteří si našli cestu na stadion i v tomto deštivém a studeném počasí.“

Branky: Cudlín (z PK), Zeman – Jeřábek, Klatka, Timko 2.

Chotusice – Záboří nad Labem 6:2 (3:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Do zápasu jsme vstoupili efektivně a brzy vedli 2:0. Ovšem zbytečně kvůli nedůslednosti jsme hostům umožnili zahrávat penaltu, kterou neproměnili a z rychlého protiútoku nastřelili tyč. Poločasové vedení o tři branky jsme postupně ve druhém poločase navyšovali hlavně díky střelecky disponovanému Janu Goliášovi, autorovi čtyř branek.“

Branky: Goliáš 4, Rolenec, Kosprd – Král, Šámal.

Kutná Hora B – Tupadly 0:1 (0:1)

Trenér Zdeněk Hadrovský (Kutná Hora B): „V sobotu se na stadionu v Lorci představil soupeř z Tupadel. Pro nás to byl poslední zápas před zimní přestávkou. Podzim jsme chtěli zakončit vítězně, ale naše představy se začaly rozplývat v 7. minutě. To se do šance dostal hostující Vančura a nezaváhal. Sice jsme se snažili, ale terén byl stále těžší. Ve 31. minutě měl velkou šanci vyrovnat Churavý, ale pokutový kop neproměnil. Ve druhém poločase to byl spíš boj. Tupadly měly více fyzických sil a nejtěsnější náskok udržely.“

Branka: Vančura.

Křesetice – Církvice 4:3 (2:1)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Na začátku první půle jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme šli do vedení 2:0. Pak jsme trochu polevili v koncentraci a do šaten jsme šli za stavu 2:1. Druhá půlka byla z naší strany horší, ale i přesto jsme navýšili vedení na 3:1. Poté jsme inkasovali na 3:2. Po infarktovém závěru v prodloužení jsme nejprve v 92. minutě po faulu ve vápně inkasovali po správně nařízené penaltě 3:3, a naštěstí jsme všechny síly vrhli do útoku a v 95. minutě jsme vstřelili vítězný gól z pokutového kopu na 4:3.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „V Křeseticích to byl náš nejhorší výkon podzimu. Soupeře jsme absolutně podcenili. Nezachytili jsme začátek zápasu a brzy prohrávali o dva góly. Do poločasu jsme snížili a místo toho, abychom na začátku druhé půle soupeře zatlačili, tak jsme opět inkasovali. Závěr byl hodně hektický a velmi zvláštní."

Branky: Grauer, Ptáčník, Faltýn, Charvát (z PK) – Bilinkiewicz, Černý, Jungwirth (z PK).

Bílé Podolí – Malešov 2:1 (0:0)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Díky větší bojovnosti bylo Bílé Podolí v prvním poločase lepším týmem. Druhý poločas byl už v naší režii, jenže jsme si nechali vyrovnat na 1:1. V poslední minutě jsem poslal našeho brankáře do soupeřova pokutového území. Bohužel jsme dostali gól do prázdné brány na 2:1. Chtěl jsem vyhrát, prohru beru na sebe.”

Branky: Šejvl 2 – Vojta (z PK).