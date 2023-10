Zruč nad Sázavou – Chotusice 2:2 (1:1)

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Přivítali jsme letce z Chotusic, opět jsme postrádali některé hráče základní sestavy a z dorostu nás doplnili dva hráči. Tomáš Pistorius šel do branky a Cudla musel do útoku. Pisti v brance nezačal úplně dobře. Už v 10. minutě jsme nezachytili brejk hostí — 0:1. Hosté však příliš aktivní směrem dopředu nebyli. Vytvořili jsme si několik šancí a jednu z nich proměnil Cudla — 1:1. Druhá půle byla podobná té první, akorát bylo více šancí na obou stranách. Nejprve donutil dotírající Zeman brankáře k chybě a svou pracovitostí se konečně zapsal mezi střelce — 2:1. Hřebíček do rakve mohl zatlouct Cudla, ale odkrytou bránu přestřelil a přišel trest. Kapitán hostí trefil výstavní nechytatelnou střelu do šibenice — 2:2. V 90. minutě jsem se prodral z pravé strany do vápna a místo toho, abych přihrál čtyřem volným spoluhráčům, jsem to trestuhodně vystřelil do boční sítě, utkání tak skončilo 2:2. Před utkáním bych bod bral, po zápase však musím říct, že je to ztráta dvou bodů. Utkání bych na stupnici jedna až deset ohodnotil známkou 6. Nejlepší na hřišti byli za Zruč oba Tomášové, tj. Pistorius a Cudlín.“

Podali jsme dobrý výkon, ale body zase nemáme, litoval Svoboda

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Vstup do zápasu jsme měli povedený, vedoucí branka nás měla uklidnit. Bohužel opak byl pravdou. Na posledních třiceti metrech před brankou domácích jsme byli zbrklí a nepřesní, náznaky šanci jsme bohužel nedokázali dotáhnout do gólů. Naopak domácí z ojedinělé akce vyrovnali a ve druhém poločase šli do vedení po nákopu do naší otevřené obrany. Nám se z územní převahy povedlo jen vyrovnat krásnou ranou halfvolejem Luboše Žilky ze dvaceti metrů. Závěrečný tlak posledních patnáct minut změnu skóre nepřinesl, jen zahození více než stoprocentní šance.“

Branky: Zeman, Cudlín - Žilka, Vančura.