Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Přijel k nám Kácov, což pro nás znamená derby. V prvním poločase jsme vedli díky Jouzovi, který se trefil pěkně ze standardní situace. Chyběla nám spousta hráčů, tudíž je museli zastoupit kluci z dorostu, kteří to zvládli v obou poločasech na výbornou. Na šance jsme měli převahu, Kácov jsme pustili jen do jedné šance. Druhý poločas začal stejně jako ten první v naší režii. Na 2:0 zvyšoval dorostenec Herud, který na dvakrát dorazil míč. Následovalo pár dalších šancí, kdy jsme mohli nadělit Kácovu klidně debakl. Příjemné vítězství na domácí půdě, obzvláště když jde o skalp vedoucího týmu.“

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Absolutně jsme propadli, a to především v situacích, za které se na konci zápasu rozdělují body. Chyběl nám pohyb, lehkost a přímočarost. Kluci chtěli hrát nějaký hezký fotbal, ale za ten se body neudělují. Gratuluji Zruči, která vyhrála zcela zaslouženě.“

Branky: Jouza, Herud.

Církvice – Křesetice 10:1 (6:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Na zápas jsme se dobře připravili soupeři jsme moc nedovolili. Dobrými zákroky nás podržel gólman. Zápas jsme odehráli koncentrovaně a odpovědně celých devadesát minut.“

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Soupeř nás od začátku přehrával, ale i přesto jsme si vytvořili gólové příležitosti. Výsledek byl zasloužený.“

Branky: Vocl M., Vocl P., Rajdl 3, Volenec 4, Charvát (vl.) – Jarůňek.

Malín – Kaňk 4:3 (1:0)

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Potkali se dva týmy, které dlouho nevyhrály. My jsme byli šťastnější a konečně se nám podařilo proměnit brankové příležitosti.“

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Do utkání s Malínem jsme šli s vidinou dobrého výsledku, protože my i Malín máme velké problémy se sestavou. Po většinu zápasu byl zápas vyrovnaný s tím, že Malín více držel míč a my jsme vycházeli z bloku. První větší šanci jsme neproměnili, a pak jsme po celý zbytek utkání dotahovali. Bohužel se nám vyrovnané stavy nepodařilo udržet po delší dobu, Malín vždy odpověděl gólem na naše vyrovnání. Příští týden nás naštěstí čeká poslední zápas sezony, v okresu se nám podařilo udržet, a nezbývá než přes léto doléčit všechny dlouhodobé marody a zároveň se pokusit doplnit kádr.“

Branky: Senek, Vala, Vojtíšek 2.

Tupadly – Paběnice 2:4 (2:1)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Žádná fotbalová krása, ubojované vítězství. My jsme paradoxně odehráli jeden z nejhorších zápasů na jaře. Bojovností a vůlí po vítězství jsme to urvali. Tupadly ale mohly rozhodnout za stavu 2:0 dříve a mohl to být pro ně klidný zápas. Nám pomohl vstřelený gól do kabin a od toho jsme se chtěli odrazit. Náš výkon ale nebyl optimální, cením si ale, že jsme tři body vybojovali charakterem a srdcem.“

Branky: Víšek 2 – Vlach, Šindelář, Váňa 2.

Zbraslavice – Chotusice 3:2 (2:1)

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Přežili jsme klinickou smrt, protože Chotusice během utkaní nastřelily tři tyče a k tomu břevno. Jinak utkání bylo na okresní přebor až nadprůměrné. Hosté hráli opravdu dobře, z naší strany to byl jeden z nejlepších výkonů v sezoně a tři body jsou pro nás odměnou.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Opět jsme se museli obejít bez šesti hráčů základní sestavy, které nahradilo sedm hráčů mladších dvaceti či osmnácti let a herně nezklamali. Bohužel rozhodla efektivita. Naše každá chyba byla potrestána brankou a my nastřelili z dobrých pozic třikrát tyč a jednou břevno domácích. V poli jsme měli herně navrch, ale zase bez patřičného efektu.“

Branky: Černohlávek, Winkler, Herčík – Pivnička, Goliáš.

Kutná Hora B – Nové Dvory NEODEHRÁNO

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Nové Dvory avizovaly dopředu, že se nesejdou, zápas byl kontumován v náš prospěch.“

Sedlec – Malešov 3:1 (1:1)

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Jsme rádi, že jsme vyhráli poslední domácí utkání a rozloučili se tak s divnou sezonou. Malešov hrál dobře, ale neproměnil své šance.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Utkání se nám vůbec nepovedlo. Již v první minutě jsme se sice ujali vedení, vytvořili si další tři šance, ale ty jsme neproměnili. Domácí se oklepali, po naší hrubce srovnali na 1:1 a do konce poločasu si připravili další dvě tutovky, které naštěstí P. Hromádka chytil. Ve druhé půli jsme vytvořili zbytečně druhou hrubku, domácí ji opět využili a šli do vedení. Posledních patnáct minut jsme domácí zatlačili, ale branku jsme již nedali. Zápas jsme si prohráli sami svou pasivitou a malým nasazením. Domácí byli bojovnější a měli větší chuť po vítězství.

Branky: Brabec, Hvězda 2 – Menšík.

