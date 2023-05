Lídr fotbalového okresního přeboru z Paběnic neměl slitování s posledním celkem tabulky a Horním Bučicícm nasázel devět branek. Domácí alespoň zaznamenali čestný úspěch. Kaňk doma těsně prohrál se sdruženým celkem Malín/K.H. B. Brankové hody nabídlo utkání Sedlece se Zručí, domácí v devítibrankové přestřelce porazili hosty těsně 5:4.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Malín/K.H. B - Sedlec | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kaňk – Malín/K.H. B 2:3 (1:2)

Vedoucí mužstva Jaromír Horký (Kaňk): „Zápas, ve kterém jsme sahali po bodu, ale neměli jsme potřebnou kvalitu v útočné fázi a udělali par zbytečných chyb, které nás stály zápas.“

Branky: Mukařovský 2 – Auer, Kolůvek 2.

Malešov – Nové Dvory 5:3 (2:2)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Další domácí vítězství podpořené hattrickem Petra Josky během pěti minut. Zápas se lámal od 60. minuty, kde jsme stupňovali náš výkon. Přišli na hřiště tři čerství hráči, tím jsme soupeře dostali pod velký tlak. Náš výkon v tomto zápase nebyl optimální. Některá mužstva mají svoji hru založenou na dobré obraně s výborným brankářem. To byl právě zápas se Suchdolem a nyní s Novými Dvory. Proto jsem rád, že jsme těmto týmům dali nejvíce gólů v soutěži. Je skvělé, že si vytváříme hodně brankových příležitostí, takže gólů bychom mohli dávat ještě o něco více.“

Branky: Kalfiřt, Špírek, Joska 3 – Kokeš, Zelený, Beran.

Čáslav padla. Záchrana je v oblasti teorie, přiznal trenér Svoboda

Horní Bučice – Paběnice 1:9 (1:4)

Branky: Kováč – Blahník, Vlach 2, Kracík 2, Mužátko 2, Špičák 2.

Suchdol – Chotusice 1:1 (0:0)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „V zápase nám vázla kombinace a v posledních zápasech máme i problém se dostat do šancí. A když už se do šance dostaneme, tak se nám nedaří je proměňovat. A vzadu nejsme tak pevní jako na podzim.

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „V zápase byli herně lepší hosté, ale to bylo z jejich strany vše. Nám patřilo pouze asi dvacet minut na začátku druhého poločasu, kdy jsme po pěkné akci donutili hosty k penaltovém zákroku a následně šli do vedeni 1:0. Měli jsme i šance ke zvýšení vedení, ale nastřelili jsme pouze tyčku a hosty dvakrát podržel skvělými zákroky gólman. Bohužel v závěru zápasu, kdy hosté stupňovali tlak ve snaze po vyrovnáni, po závaru v 90. minutě z rohu nastřelili tyčku a břevno a následně v 92. minutě z poslední standardky utkání hlavou vyrovnali. Je to škoda, třem bodům jsme byli hodně blízko. Podali jsme bojovný a zodpovědný výkon, za který jsme si minimálně bod zasloužili.“

Branky: Langr – Churavý.

I.B třída: Lídr narazil. Vrdy nepotvrdily roli jasného favorita

Tupadly – Církvice 1:3 (1:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Na zápas jsme se dobře připravili a až na jednu šanci jsme soupeře k ničemu nepustili. Měli jsme velmi dobrý pohyb po celém hřišti a aktivní hrou jsme soupeři nic nedovolil. Se třemi body jsem spokojen.“

Branky: Císař – Dušek, Vidlák, Rajdl.

Sedlec – Zruč nad Sázavou 5:4 (3:2)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Už jsme potřebovali vyhrát, a to se povedlo. Máme hodně zraněných hráčů a k tomu pár lidí někde na výletech. Mám hroznou radost z kluků, kteří nastoupili i přes bolest a celý mančaft zápas odmakal až do konce. Dvakrát jsme vedli o dva góly a Zruč to vždy po našich zbytečných ztrátách na útočné polovině trestala. Na to, jak se nám minulý týden nedařilo proměnit tutové šance, tak jsme tentokrát dali z šesti šancí pět s naprostým klidem, a to je super. Moc všem děkuji, s jakým sebezapřením to odehráli až do konce. Teď máme volno a dáme se dohromady.

Hráč Jakub Koudela (Zruč nad Sázavou): „Ze Sedlece body nevezeme. Dát venku čtyři góly a nemít nic je trestuhodné. Dá se říct, že čtyři z pěti gólů jsme domácím připravili sami svými chybami. Poslední zápasy nás trápí individuální chyby v obranné fázi. Tentokrát nám tam spadlo snad vše, co šlo na branku.

Branky: Záleský, Dražan, Košátko, Svoboda 2 – Jouza, Martinák, Zeman, Váňa.