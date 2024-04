Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Nastoupili jsme aktivně a skoro celý zápas jsme drželi míč na vlastních kopačkách, na konci poločasu jsme se konečně prosadili a vedli 1:0. Ve druhém poločase jsme museli prostřídat a hra se začala přelévat až do druhého gólu. Mrzí mě spousta neproměněných brankových příležitostí. Klukům musím poděkovat za disciplinovaný aktivní výkon, díky kterému jsme vyhráli 2:0. Střídající hráči nás nezklamali a potvrdili svoje kvality.“

Branky: Jarůněk, Dytrych. ČK: Kainar (Kaňk).

Malešov – Záboří 5:1 (2:1)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Už ve čtvrté minutě jsme vedli 2:0. Zbytek prvního poločasu se mi už nelíbil. V přestávce jsme si něco řekli. Druhý poločas byl už mnohem lepší, jen jsme mohli přidat mnohem více gólů. Příští zápas nás čeká Zruč, která vyhrála všechna jarní utkání, takže očekávám zajímavý fotbal.“

Branky: Pudil, Menšík 2, Kalfiřt, Špírek – Tvrdík. ČK: Špaček (Záboří).

Bílé Podolí – Zruč nad Sázavou 2:4 (2:3)

Hráč Ondřej Jouza (Zruč nad Sázavou): „V Bílém Podolí jsme chtěli navázat na výborný vstup do jarní části soutěže. Začátek utkání měli domácí několik rohových kopů, ovšem bez vážnější šance. V 10. minutě jsme skvěle vyřešili brejkovou situaci a dostali se do vedení, po dalších pěti minutách jsme vedení navýšili z další brejkové situace. Domácí ještě v průběhu prvního poločasu vyrovnali, my jsme ovšem nesložili zbraně, a ještě do konce poločasu jsme opět šli do vedení po proměněné penaltě. Ve druhém poločase jsme domácí nepustili do větších šancí, a ještě jsme zaslouženě navýšili vedení, které jsme si bez větších problémů pohlídali až do konce utkání. Všichni bojovali na hranici svých možností, a to nás opět odměnilo třemi body, pochvalu zaslouží celý tým.“

Branky: Šálený, Šejvl 2 – Jelínek, Brabec, Martinák.

Nové Dvory – Suchdol 0:6 (0:4)

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Snažili jsme se hrát aktivní a otevřený fotbal s lídrem tabulky. To se nám v podstatě vymstilo. Soupeř nekompromisně trestal naše taktické chyby. Bohužel se nám nepodařilo skórovat ani z výhodné pozice pokutového kopu. Máme problém se střeleckou produktivitou. Hosté zaslouženě vyhráli. Na tento zápas musíme rychle zapomenout.”

Trenér David Čižinský (Suchdol): „Zápas na těžkém terénu jsme zvládli hladce. V zápase jsme si pomohli nejprve standardní situací a v dalším průběhu utkání nám vycházely rychlé protiútoky po zisku míče. Dařilo se nám v koncovce a v chladném počasí jsme zápas ovládli.”

Branky: Dobeš, Zelený, Biroš, Laštovka, Šibrava 2.

Chotusice – Kutná Hora 5:3 (1:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Chtěl bych nejprve poděkovat Kutné Hoře za souhlas s přeložením zápasu na přírodní trávu. Ze začátku zápasu se hrál na mokrém terénu svižný zápas, kdy zejména hosté byli více na míči a tvořili hru. Kutná Hora se po jedné z rychlých akci ujala vedení po dorážce Zdeňka Churavého. Naštěstí z protiútoku se nám podařilo odpovědět rychlým vyrovnáním a vrátit do zápasu. Poločasový stav 1:1 odpovídal dění na hřišti. Hosté do druhého poločasu vystřídali pět hráčů a řekl bych, že tím mírně ztratili na fotbalové síle. Ve druhém poločase jsme již měli herní převahu a dlouho nechali vynikat brankáře Petráska i z těch nejvyloženějších šancí. Zápas jsme na svoji stranu zlomili dvěma góly v 74. a 75. minutě a dvougólový náskok i přes snahu hostů zdramatizovat závěr utkání, drželi až do konce. Divákům se musel zápas líbit, celkem osm branek hovoří za vše.“

Trenér Zdeněk Hadrovský (Kutná Hora): „V prvním poločase šel do vedení náš mladý tým, domácí však rychle vyrovnali. Ve druhém poločase nebyla naše obrana pozorná a domácí její chyby trestali. Ve slušně hraném zápase jsme nakonec prohráli se třetím celkem tabulky se vztyčenou hlavou 3:5.”

Branky: Goliáš R. 3, Goliáš J. 2 – Churavý, Šmoček, Balvín.

Tupadly – Sedlec 4:1 (1:1)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Po minulém týdnu jsme chtěli chytit začátek zápasu, a to se nám povedlo. Po dlouhém nákopu jsme se dostali do velkého tlaku a byla z toho penalta, kterou jsme proměnili a vedli 1:0. Bylo vidět, že to soupeře zaskočilo, a tak jsme dvacet minut měli více ze hry a kdybychom tři až čtyři slibně se vyvíjející akce lépe vyřešili, mohli jsme nějaký gól přidat. To se bohužel nestalo a postupně jsme naší zbrklou a nepřesnou hrou dostali Tupadly na koně a začali nás přehrávat. Těsně před koncem poločasu vyrovnali krásným gólem. O poločase jsme si říkali, že musíme hru uklidnit a víckrát si vyměnit balon, ale hned v první minutě jsme udělali chybu a dostali na 1:2. Potom se náš výkon už jenom horšil a horšil, až z toho byla vyloženě ostuda. Bohužel s momentálním přístupem poloviny týmu k trénování nemůžeme čekat nějaké zlepšení. Kluci přijdou na zápas, snaží se, ale hrozně nám chybí balon.”

Branky: Plíhal R., Plíhal O., Císař 2 – Pohanka.