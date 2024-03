/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hned první jarní kolo fotbalového okresního přeboru nabídlo možná největší šlágr celého podzimu. Souboj prvního celku s druhým, který vyhrál na půdě ambiciózního Malešova lídr ze Suchdola o jeden gól. Vítězný tým má nyní v čele tabulky desetibodový polštář před druhou Církvicí, která vyhrála v Sedleci. A to hrála valnou část zápasu bez vyloučeného gólmana Foršta. Domácím celkům se v prvním jarním kole nedařilo, na svém trávníku vyhrál jen Kaňk, zbylých pět střetnutí vyhráli hosté.

Kaňk – Kutná Hora B 4:3 (1:0)

Kapitán mužstva Libor Bláha (Kaňk): „Po zimní pauze jsme chtěli začít poctivě makat bez ohledu na výsledek. Momentálně spíš pracujeme na týmovosti. Kluci tento cíl první zápas splnili a makali naplno celých devadesát minut. Náš tým byl po většinu zápasu lepší. Obdržené góly jsme si dali sami po zbytečných individuálních chybách. Soupeř obměnil mužstvo a má spoustu mladých hráčů, kteří se ještě mohou hodně zlepšit. Chceme v tomto duchu pokračovat i další zápasy, jelikož jarní část sezony pro nás bude náročná a každý bod bude mít cenu zlata.“

Trenér Zdeněk Hadrovský (Kutná Hora): „V první části hry se prosadil jen ve 38. minutě domácí Veselý. Druhý poločas byl otevřenější, Kaňk jistil vedení gólem z penalty. Z přímého kopu kolem zdi odpověděl kutnohorský Churavý. Domácí pak přidali dva góly, ale hrozící debakl jsme odvrátili v 75. minutě, svým druhým gólem se prosadil Churavý a v poslední minutě bez přípravy Auer.“

Branky: Horký, Veselý 2, Němec – Auer, Churavý 2.

Malešov – Suchdol 1:2 (1:1)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Do prvního zápasu jsme vstoupili dobře. Vedli jsme 1:0, jenže jsme neproměnili další šance. Hosté vyrovnali na konci prvního poločasu. Druhý poločas už nebyl z naší strany tak kvalitní. Suchdol udeřil po naší chybě a odvezl si vítězství 2:1. Hráli jsme opět na vítězství, bod pro nás nic neřešil.“

Trenér David Čižinský (Suchdol): „V úvodu zápasu jsme nehráli dobře, a ještě jsme po naší chybě inkasovali. Od třicáté minuty jsme zpřesnili hru, byli lepší v kombinaci a do poločasu vyrovnali. Ve druhém poločase jsme měli hru pod kontrolou a vstřelili i vítězný gól. Domácí hrozili jen po akcích Jakuba Vojty, který byl největším nebezpečím.“

Branky: Vojta – Dobeš, Laštovka. ČK: 90+4. Vojáček (Suchdol).

Záboří nad Labem – Křesetice 0:6 (0:2)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Do zápasu jsme nastoupili aktivně a důsledně pracovali dozadu. Po celý zápas jsme byli lepším týmem a měli hru pod kontrolou. Klukům chci poděkovat za zodpovědný výkon. Výhru jsme si zasloužili.“

Branky: Mejtský, Bláha, Pekař, Dytrych, Charvát, Jarůněk.

Sedlec – Církvice 0:2 (0:0)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „První poločas nebyl z naší strany špatný, vytvořili jsme si dvě velké příležitosti, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit. Od 25. minuty jsme hráli proti deseti po vyloučení hostujícího brankáře. Nás držel výborný brankář Dostál, když chytil penaltu a díky dalším výborným zákrokům nás držel ve hře o dobrý výsledek. Myslel jsem si, že ve druhém poločase proti deseti zápas zvládneme a vyhrajeme. Ale bohužel jsme předvedli úplně odlišný a špatný výkon oproti prvnímu poločasu a body jsme si nezasloužili. Církvice hrála opravdu dobře.”

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „První zápas jarní části se nám povedl. Zápas se vyvíjel zajímavě, dvě stoprocentní šance kryl náš gólman, poté jsme nedali pokutový kop a přišel trest. Další stoprocentní šanci kryl náš gólman bohužel rukou mimo velké vápno a museli jsme ve třicáté minutě do deseti. To nám kupodivu prospělo a byli jsme domácím vyrovnaným soupeřem. Podařilo se nám vstřelit dvě branky, zaslouženě vyhráli, byl to výkon na srdíčko. Jsem na kluky pyšný, za předvedený výkon si zasloužili vyhrát.“

Branky: Černý, Vocl. ČK: 26. Foršt (Církvice).

Nové Dvory – Zruč nad Sázavou 0:1 (0:0)

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Vstupovali jsme do zápasu s mnoha absencemi, ovšem i přesto jsme byli připraveni bodovat. Hrál se bojovný zápas, který nepřinesl nijak líbivý fotbal. Šancí jsme si vytvořili dostatek, ovšem nebyli jsme přesní v zakončení. Rozhodla střela z větší vzdálenosti, která byla vyražena přímo k noze soupeře a ten trestal. Tento nepříznivý stav jsem již nedokázali zvrátit.”

Vedoucí mužstva Ondřej Jouza (Zruč nad Sázavou): „První mistrovské utkání bylo vyrovnané a bez větších šancí na obou stranách. Bylo zřejmé, že který tým vstřelí první gól, ten pravděpodobně vyhraje. To se podařilo nám ve druhé půli, kdy jsme dohráli vyražený balon domácím brankářem. Poté jsme bohužel nevyřešili několik možností jít do přečíslení, kdy se domácí tlačili za vyrovnáním. Přežili jsme několik rohových kopů domácích a uhájili vítězství, za které jsme moc rádi.”

Branka: Zeman.

Tupadly – Chotusice 1:4 (0:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Vyšel nám vstup do zápasu. Vstřelili jsme rychlou branku a tím eliminovali úvodní tlak domácích. Vedení jsme mohli navýšit, ale v odkryté brance trefíme stojícího obránce. Hráli jsme aktivně, drželi balon na zemi a čekali na příležitosti k navýšení skóre. To se nám postupně povedlo v úvodu druhého poločasu, kdy jsme odskočili na rozdíl tři gólů, což bylo rozhodující. Domácí se dočkali gólů na 1:3 a pokusili se zápas ještě zdramatizovat, ale více jsme jim pozornou obranou a aktivní hrou nedovolili. Za mne zasloužené vítězství a bodů ze hřiště soupeře si ceníme.“

Branky: Šemík – Goliáš 2, Zámečník, Rolenec.