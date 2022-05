Trenér Martin Klatka (Kaňk): V domácím utkání proti soupeři, který má kvalitu. Směrem dopředu jsme chtěli uspět a získat alespoň bod. Do utkání měl lepší vstup soupeř, kdy nám dal rychlý gól a měli další šanci, my jsme hráli na protiútoky a šli jsme třikrát sami na branku, bohužel jsme nedali. Ze začátku druhé půle jsme inkasovali třetí gól, a vypadalo to, že je po zápase. Poté jsme vystřídali a hráči ze střídačky hru parádně oživili, kdy jsme Církvice dotáhli na jeden gól. Poté jsme měli šanci vyrovnat, což se bohužel nepodařilo. Musím i uznat, že soupeř měl ve druhé půli spoustu kontrů, kdy mohl počet gólů navýšit, díky tomu že neproměnili, byl zápas ještě zajímavý. Do dalšího zápasu musím popřemýšlet nad sestavou, jelikož si náhradníci řekli dobrým výkonem o více důvěry.“

Tomáš Hruška (Církvice): „Podařilo se nám brzy skórovat a tím jsme se uklidnili. Do konce poločasu jsme vstřelili ještě jeden gól a spoustu dalších šancí jsme nevyužili. Ve druhém poločase jsme vstřelili třetí branku a mysleli si, že je hotovo, což byla velká chyba. Soupeř se chytil z pokutového kopu a hodně nás trápil, i přes spoustu šancí jsme již žádnou nevyužili. Tři body nám zachránil výborný výkon našeho gólmana.“

Branky: Horký 2 – Volenec, Dušek, Vocl.

Chotusice – Kutná Hora B 1:0 (1:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Do zápasu jsme opět nastupovali v totálně slepené sestavě se sedmi dorostenci. Hra byla postavena na kvalitní obraně v bloku, kterou jsme dodržovali celý zápas. Soupeř byl lepší a měl celý zápas územní převahu, ale bez šance kromě dvou nebezpečných střel. Nám se podařil hned první ze čtyř brejků a ten rozhodl zápas. Hráče chválím za zodpovědný, bojovný výkon a plnění taktických pokynů.“

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Byl to zápas na jednu bránu, bohužel naše klasika je problém dát gól, žádnou ze šancí jsme nedali, domácí z penalty ano, a to jim stačilo.“

Branka: Pivnička.

Sedlec – Zbraslavice 4:1 (2:0)

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Brzké dva góly nám pomohly k zaslouženému vítězství. Problémy se sestavou mají všichni, ale nám se zatím daří řešit absence hráčů díky širokému kádru našeho oddílu.“

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Děláme horší chyby než žáci a samozřejmě soupeř to trestá. Hráli jsme dozadu alibisticky a výsledek tomu odpovídá.“

Branky: Kolda, Svoboda 3 – Červinka.

Tupadly – Nové Dvory 3:1 (2:0)

Minulý týden rezignoval na post trenéra Nových Dvorů Jan Štěpnička.

Branky: Plíhal, Válek, Hašek – Melezínek.

Malešov – Zruč nad Sázavou 2:3 (0:2)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „V prvních patnácti minutách jsme si vytvořili tři gólové šance, ale ty jsme trestuhodně zahodili a soupeř nás za to potrestal. Ve 44. minutě jsme měli další stoprocentní šanci na vyrovnání, kterou jsme nedali a soupeř opět z protiútoku skóroval. Ve druhém poločase jsme snížili na 1:2, ale v tom největším tlaku jsme znovu a hloupě inkasovali. Makali jsme, tlačili, vypracovali si další veliké šance, ale tentokrát nám to tam prostě nepadalo. Chyběl nám klid a trpělivost. Mrzela mě zbytečně surová hra soupeře, který nám zranil tři hráče. Kdyby nebyl rozhodčí nadstandardně tolerantní, hráli by hosté druhý poločas maximálně v devíti.“

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Zápas se mi bude hodnotit velice příjemně. Do dvacáté minuty prvního poločasu domácí kontrolovali hru. Byli na naší polovině a k ničemu nás nepouštěli. Jenže hráli relativně otevřenou obranu a dvě zaváhání využil Arnolt, kdy nejdříve přehodil a poté obstřelil domácího brankáře. Nečekaně jsme vedli 2:0. Hráli jsme bez skoro všech dorostenců, tudíž jsme neměli tolik variant, a i tak jsme to zvládli. Ve druhé půli jsme chodili do brejků, ale také jsme inkasovali ze standardní situace, což nás trápí celou sezonu. Naštěstí jsme dokázali odpovědět, kdy Zeman využil, že domácí obrana byla otevřená jako D1. V zápase bylo dost potyček a strkanic, nevím proč. Dali jsme tři góly a odvážíme si tři body, z tohoto pohledu panuje spokojenost.“

Branky: Janoušek, vlastní Viktora – Arnolt 2, Zeman. ČK: Kotek (Zruč).

Paběnice – Malín 5:2 (4:0)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Ze zápasu s Malínem jsem měl obavy, protože nás čekala absence několika důležitých hráčů, ale první poločas to na nás nebylo moc znát, hráli jsme výborně, měli šance a dali krásné góly. Obzvlášť na 1:0 byl povedený, kdy Martin Výborný trefil z dálky krásně do šibenice. Poločas skončil 4:0. Druhý poločas jsme ovšem začali hodně špatně, po individuální chybě soupeř snížil na 1:4 a vzápětí na 2:4. Po gólu na 2:4 jsme se opět srovnali a Malín už jsme do žádných šancí nepouštěli. Druhý poločas se nám ale moc nepovedl, nedokázali jsme podržet balon vepředu a byla to taková nakopávaná. I tak jsme měli ještě nějakou šanci a přidali jsme závěrečný gól na 5:2, a osudu utkaní bylo rozhodnuto. Díky klukům, kteří zastoupili hráče základní sestavy a vyhráli zápas. A doufám, že kluci, co chyběli kvůli rozlučce se svobodou našeho spoluhráče Michala Tyleho, to pořádně v Plzni zapili.“

Tomáš Lhoták (Malín): „O výsledku utkání určitě rozhodl první poločas, kdy domácí vedli 4:0 a byli jednoznačně lepším týmem. Do druhého poločasu jsme udělali jedno střídání, důrazně si promluvili v kabině a proměnili pozice hráčů na hřišti. Tímto krokem se naše hra podstatně zlepšila, dokázali jsme vstřelit dvě rychlé branky. Bohužel už jsme další nepřidali. Doufáme, že se od toho odrazíme k lepším výkonům a vrátí se nám rekonvalescenti. Teď se nám vrátili Vedral a Vojtíšek, kteří byli velmi platní pro mužstvo. Věříme, že se nám brzy vrátí i stoperská dvojice a s Malešovem urveme tři body. Chtěl bych pogratulovat Paběnicím k zaslouženému vítězství.“

Branky: Výborný, Votava, Kracík, Žák 2 – Dytrych, Vojtíšek.

Kácov – Křesetice 4:1 (4:0)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Chtěli jsme utkání rozhodnout už do poločasu, a to se povedlo. Hned v první minutě jsme dali gól z rohu a o chvilku později proměnili průnik Petr Hošta. Povedený vstup do utkání podtrhl kapitán hostů, když si vstřelil vlastní gól. Hosté byli zralí na ručník a na deset gólů. Pak se ale zvedli a za pomoci naší profesorské hry zbytek utkání dokončili v poměru 1:1, a to neproměnili dvě velké šance a nastřelili dvě břevna. Musím říct, že Křesetice nepatří na poslední místo a přeji jim, aby se z něj brzy odpoutaly.“

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „První půlku jsme udělali tři chyby a prohrávali 4:0. V druhé půli jsme byli vyrovnaným soupeřem, ale i přes dvě velké šance, se nám podařilo pouze snížit na 4:1.“

Branky: Hošta 2, Štorch, vlastní Bláha – Grauer.

