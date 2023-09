/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ambiciózní tým Malešova podruhé ve třech zápasech fotbalového okresního přeboru padl. Tentokrát na půdě Církvice, která je naopak zatím stoprocentní. Na první bodový zisk čekají dva nováčci – sestoupivší Bílé Podolí a také Záboří nad Labem. V tomto kole byly úspěšnější domácí celky, vyhrály čtyřikrát, dvakrát uspěli hosté.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Křesetice - Tupadly (1:4) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

SK Církvice – Malešov 2:1 (1:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Na zápas s Malešovem jsme se dobře připravili. Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř a průběh zápasu nám to potvrdil. Utkání bylo bojovné z obou stran. Po penaltách v závěru poločasu na obou stranách se šlo do druhé půle za nerozhodného stavu. Ve druhém poločase jsme odskočili na rozdíl jedné branky a vedení udrželi až do konce. Soupeře jsme k ničemu nepustili a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli.“

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Tentokrát zhodnotím utkání trochu jinak. Domácí mají velmi kvalitní tým, to jsme samozřejmě věděli už před vzájemným duelem. Minulý zápas se tu na nás kopaly dvě penalty. V tomto střetnutí jsme dostali gól z penalty a druhý padl z velkého ofsajdu. Mimochodem v minulém domácím zápase se tu kopaly dvě penalty pro domácí mužstvo. To je ještě v pořádku, s tím jsme počítali. Domácí mají kvalitní a velmi chytré hráče. Nejvíc mě mrzí zákroky domácích hráčů bez žlutých karet. Dva naši útočníci v poločase odstoupili. Další dva mají barevné kotníky. Už teď se moc těším na odvetný zápas. Už víme, jakým způsobem se budeme prezentovat a jak dotáhnout zápas do vítězného konce. V pátek nás čeká Sedlec. Věřím, že si utkání se soupeřem užijeme. Následně nás čeká na parketu skupina 4G. Tam si to užijeme se soupeřem nejvíce.“

Branky: Jungwirth, Vidlák – Kvíčala.

Křesetice – Tupadly 1:4 (0:0)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „První poločas jsme měli více ze hry, ale nedokázali jsme naše snažení přetavit v góly. Druhý poločas jsme přenechali otěže zápasu soupeři a soupeř nás vyškolil v produktivitě.“

Branky: Strnad – Císař, Šemík, Plíhal O., Plíhal R.

Zruč nad Sázavou – Kutná Hora B 2:0 (0:0)

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Ve třetím kole jsme doma přivítali rezervu Kutné Hory. Před utkáním jsme počítali další absence, chyběl L. Jelínek a Zeman. Nicméně po dlouhé době se zapojil Tomáš Martinák. Také do zápasu naskočilo několik dorostenců. Taktika byla před utkáním stanovena na defenzivu a zkusit uhrát bod, to nám v prvním poločase vyšlo. Béčko Kutné Hory v prvním poločase drželo míč a hrálo se převážně na naší polovině, ale i tak si hosté nevytvořili žádnou váženější šanci. Ba naopak, jedinou gólovku jsem měl já, kterou jsem trestuhodně spálil, poločas tak skončil 0:0. Druhá půle byla z naší strany podstatně lepší. Ale i tak jsme chtěli hlavně ubojovat remízu. Hosté měli několik šancí, které skvěle zlikvidoval Tomáš Cudlín a o zbytek se postarala obětavá defenziva. Ve 46. minutě přišla moje chvíle, z přímého kopu jsme šli za pomoci brankáře do vedení. O dvě minuty jsme navýšili skóre. Na levé straně se prosmýkl Ouřada a předložil mi přihrávku do vápna a jak se říká padajícím listem jsem zvýšil na 2:0. Po zbytek času jsme dobře bránili a měli to potřebné štěstíčko. Musím pochválit všechny hráče, kteří do utkání zasáhli. Klobouk dolů před naší obranou čtveřicí a Cudlou v brance. Nesmím také zapomenout na Vaška Pejšu, který vydržel na středu zálohy devadesát minut. Před utkáním bych bod bral všemi deseti, ale tři body a skalp Kutné Hory B je o to cennější. Těší mě i čisté konto. Tohle vítězství bych rád potvrdil za týden v Záboří.“

Branky: Váňa 2.

Sedlec – Záboří nad Labem 5:2 (4:1)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Tentokrát nám pomohly skvěle zahrané standardky, zkušení kluci to vzali na sebe a vyšlo to. Říkali jsme si, že Záboří tam má dobré fotbalisty a chtějí si s chutí zahrát, a to se také potvrdilo. Skoro celý první poločas nás přehrávali a měli více balon na nohou. Ve druhém poločase už se nám dařilo hru zklidnit a kontrolovat. Podle výsledku to nevypadá, ale byl to hodně těžký zápas a máme velkou radost z vítězství. Dost mě mrzí nepochopitelné a buranské chování trenéra hostů.

Branky: Brabec, Papoušek, Hájek, Svoboda 2 – Vobořil, Šámal.

FK Chotusice – Kaňk 3:1 (1:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Zápas mi z naší strany připadal, jako bychom se po týdnu pauzy na hřišti znovu hledali. Když už jsme se dostali do vedení o dvě branky, tak trestuhodně zahodíme další jasné příležitosti k navýšení pro jasné vedení, a pak po dvou navazujících zbytečných chybách necháme hosty dát kontaktní gól a dostat je zpět do hry. Kaňk ucítil šanci na možný bodový zisk, hru zjednodušil a začala se hrát nakopávaná. Náš třetí gól padl až v nastavení základní hrací doby. Vítězství bylo hodně utrápené a kladem jsou získané tři domácí body.“

Vedoucí mužstva Jaromír Horký (Kaňk): „Utkání, které moc fotbalu nenabídlo. Domácí přece jen lépe řešili některé situace, vytvořili si více šancí, a i přes náš pasivní tlak ve druhé půli dovedli zápas k vítězství.“

Branky: Žilka, Vančura, Goliáš – Klatka.

Bílé Podolí – Nové Dvory 1:3 (0:3)

Branky: Fejfar – Marek, Jenčík 2.