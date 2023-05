Červené Janovice – Malín/K.H. B 3:0 (1:0)

Hráč Jiří Kubík (Červené Janovice): „Začátek zápasu na nás soupeř nastoupil s obrovským odhodláním a měl v prvních dvaceti minutách převahu. Vytvořil si i tři gólové příležitosti, ale v náš prospěch je nedokázali proměnit. Okolo 30. minuty se hra vyrovnala a na konci prvního poločasu jsme vstřelili vedoucí branku. Pro nás to bylo strašně důležité, protože do poločasové přestávky jsme šli z pozice vedení, a to je na psychiku důležité. Do druhé půle jsme nastoupili již s klidnějším řešením herních situací a převzali nad hrou kontrolu. Okolo 60. minuty dostal pravý záložník Benešovský červenou kartu a zápas jsme v podstatě dohráli v klidu. Ještě jsme doplnili dva góly a vítězství 3:0 mě ohromně těší, protože tým Malina byl v mnoha směrech dobrý.“

Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Zápas se nám výsledkově vůbec nepovedl. Mohli jsme dát do třicáté minuty alespoň tři góly. Nejvíce mě mrzí zranění dvou hráčů. Musíme se připravit na další utkání.“

Branky: Marek, Novák, Dudla. ČK: Benešovský (Malín).