/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tři výhry domácích, tři výhry hostujících celků. To bylo další kolo fotbalového okresního přeboru. Lídr ze Suchdola udolal díky dvěma brankám Křesetice a v čele tabulky si drží čtyřbodový náskok před Církvicemi. Ty zvítězily na půdě Chotusic. Třetí je Malešov, který vyhrál díky dvěma gólům Vojty z penalt na hřišti Nových Dvorů. Pořádně nabito měla rezerva Kutné Hory, nováčkovi ze Záboří nasázela osm kousků. Poslední už není Bílé Podolí, které získalo tři body v domácím prostředí nad týmem Sedlece. Kaňk schytal doma bůra od Tupadel.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Nové Dvory - Malešov (1:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Suchdol – Křesetice 2:0 (1:0)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Prvních deset minut jsme se trošku hledali na hřišti, pak v 11. minutě po opakující se chybě na pravé straně velkého vápna jsme neuhlídali soupeře a ten propálil našeho brankáře – 1:0. Pak jsme hru srovnali, a dokonce jsme se dostali i do stoprocentní šance, kdy se Jan Klinger dostal po hezké narážečce sám před brankáře, ale šanci neproměnil. Ve druhé půlce jsme se víceméně bránili a po faulu asi deset metrů před pokutovým územím hosté vstřelili druhou branku. Měli jsme ještě dvě šance, ale neproměnili jsme nic. Musím kluky pochválit za předvedený výkon proti kombinačně a technicky lepšímu soupeři.“

Branky: Pacák, Zelený.

Kaňk – Tupadly 1:5 (0:2)

Branky: Němec (z PK) – Plíhal, Koudelka, Hašek, Císař 2.

Chotusice – Církvice 1:2 (1:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Víme, že Církvice se prezentují důraznou hrou a nákopy na dravé útočníky. V prvním poločase jsme je přehrávali a po vstřelení branky mohli skóre navýšit. Pak přišla naivní chyba s následným nedůrazem a bylo srovnáno. Druhý poločas byl vyrovnaný, už se hrálo na těžkém terénu a směřoval k dělbě bodů. Vítězství jsme Církvicím darovali opět naší hloupou chybou a nedůrazem po dlouhém nákupu do naší obrany. Bohužel, alespoň o bod jsme se připravili sami.“

I.B třída: Všichni okresní zástupci vyhráli, Uhlíři smázli vedoucí Jesenici

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Na horkou půdu do Chotusice jsme odjížděli s respektem. První poločas nám to potvrdil, i když z jediné střely, ale domácí se ujali vedení. Nám se trpělivou hrou podařilo ještě do poločasu vyrovnat. Ve druhé půli jsme soupeře k ničemu nepustili, po spoustě šancí se nám podařilo skórovat a vedení jsme si pohlídali až do konce zápasu.“

Branky: Vítek – M. Vocl 2.

Kutná Hora B – Záboří nad Labem 8:2 (4:0)

Trenér Zdeněk Hadrovský (Kutná Hora B): „Chtěli jsme si napravit reputaci po minulé těsné porážce v Sedlci, a to se nám podařilo dokonale. V prvním poločase se dvakrát trefili Šámal i Honc. Svůj úkol splnili a uvolnili místo Vosáhlovi a Mommersovi. Po návratu z kabin přidal pátý gól Krupička. Hrál se bezstarostný fotbal, a tak hosté dvakrát skórovali. Do jejich branky se však postupně trefili ještě Churavý, Cimr a Teslík. Konečné skóre bohaté na góly vyznělo jednoznačně pro nás 8:2.“

Trenér Luděk Špaček (Záboří): „Co říci k zápasu. Zápas se nám hrubě nepovedl. Musíme rychle na tento zápas zapomenout a připravit se na domácí zápas s Bílím Podolím.“

Branky: Šámal 2, Honc 2, Teslík, Dostál, Krupička, Churavý, Cimr – Dostál (vl.), Jarý.

Dvě rychlé branky potopily Čáslav, naděje definitivně padla po vyloučení

Bílé Podolí – Sedlec 3:1 (1:1)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Zápas jsme prohráli, ale asi nemohu nikomu z hráčů něco vyčítat. Hráli jsme dobře, prvních dvacet nebo pětadvacet minut jsme dominovali, bohužel se nám povedlo dát jenom jeden gól, i když tam byly příležitosti na další dva až tři góly. Zápas rozhodla penalta, kdy se dva hráči Podolí srazí u nás ve vápně. Tomu jsem se musel opravdu zasmát.“

Branky: Dvořák, Švadlenka 2 (1. z PK) – Brabec.

Nové Dvory – Malešov 1:2 (1:1)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Získali jsme další tři body podpořené slušným výkonem. Kluky musím pochválit. V sobotu přivítáme na domácím hřišti Kutnou Horu, takže věříme v další vítězný zápas.“

Branky: Nytra – Vojta 2 (obě z PK).