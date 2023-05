/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalový okresní přebor měl na programu další zápasy. Jeden z nich se ale kvůli neregulérní hrací ploše nehrál. Přední týmy z Červených Janovic a Paběnic nezaváhaly. Sloučený tým Malín/K.H B naděloval, sedm gólů si odvezl Sedlec. Čtyři góly dal Vojtíšek. Z pěti odehraných utkání vyhrály čtyři domácí celky, jednou byli úspěšní hosté.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Malín/K.H. B - Sedlec (7:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Malín/K.H. B – Sedlec 7:2 (2:1)

Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Zápas se nám povedl hlavně výsledkově. První poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Vystřídali jsme už ve 35. minutě, kdy jsme dostali branku na 0:1. Musel jsem udělat nějaké změny, protože tým muselo něco nakopnout. Druhý poločas byl od nás už daleko lepší i když nám pomohlo zranění brankáře, a pak už byl zápas jenom otázkou skóre.“

Branky: Málek, Krupička, Henrich, Vojtíšek 4 – Svoboda, Jiráň.

Zruč nad Sázavou – Červené Janovice 1:4 (0:2)

Hráč Jakub Koudela (Zruč nad Sázavou): „Utkání jara jsme prohráli 1:4. Musíme přihlédnout na kvalitu týmu, která proti nám stála. Za mě kluci bojovali, chtěli se s lepším soupeřem poprat se ctí! V takovém utkání bychom potřebovali, aby si všechno sedlo tak, jak má, abychom Janovice pozlobili. Soupeř na nás vlítnul, v první minutě Cudlín chytil samostatný únik. O chvilku později ale tutovka Dolejše, kterou jsme nedali. Velká škoda, zápas by třeba probíhal jinak. Gól jsme dostali po závaru z rohu, kdy to tam hosté dotlačili silou vůle 0:1. Druhý gól do poločasu nás srazil na kolena. Do té doby vynikající Cudla se chtěl kličkou zbavit útočníka, bohužel o míč přišel a bylo to 0:2. Po přestávce hosté opět rychle udeřili. Po standardní situaci přidali třetí gól. Vzápětí Zeman parádní střelou, a ještě lepším zákrokem gólmana skončil míč na spojnici břevna a tyče. Následoval rychlý brejk hostů - 0:4. Čestného úspěchu jsme se nakonec dočkali, kdy po hezké akci a centru ze strany se prosadil hlavou sváteční střelec Louda 1:4. Utkání se pak před skvělou kulisou více méně dohrávalo. Dík patří všem fanouškům, kteří dorazili. Forza Jiskra!“

Branky: Louda – Jiránek, Dudla, Novák 2.

Tupadly – Chotusice 1:0 (0:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „I ve slepené sestavě se čtyřmi dorostenci, kteří ráno hráli v Červených Pečkách, jsme byli nebezpečnějším týmem, ale nedáme čtyři tutovky. Domácí jen bojovali a vítězství jim spadlo do klína z darované penalty na konci zápasu.“

Branka: Vojáček.

Suchdol – Horní Bučice ODLOŽENO

Církvice – Nové Dvory 3:0 (2:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Na derby zápas jsme se dobře připravili. Dobrým pohybem jsme soupeři znepříjemňovali hru. Až na jednu šanci jsme soupeře k ní čemu nepustili, zápas jsme vyhráli zaslouženě“

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „V sobotu jsme přijeli na hřiště Církvic s třítýdenní pauzou, což byl znatelný výpadek. Bylo to velmi nepříjemné čekání. Rovnou na další derby. Rozhodující bylo, že jsme neproměnili dvě velké šance za stavu 0:0. To bylo pro naše současné rozpoložení, a další průběh utkání naprosto klíčové. Poté jsme vlastní chybou při rozehrávce darovali první branku soupeři. Druhá přišla chvíli na to. Ve druhém poločase jsme hráli all-in, bohužel síly docházely. Domácí vítězství bylo stvrzeno třetím gólem. Je potřeba uznat, že domácí tým chtěl více vyhrát. Byl agresivnější, pohyblivější, hrál s velkou intenzitou. Z našeho týmu vynikl pouze brankář Štěpnička. Musíme to rychle hodit za hlavu. Teď nás čeká velmi náročná série zápasů v krátké časovém úseku.“

Branky: Voclák, Vidlák, Bilinkiewicz.

Paběnice – Kaňk 6:0 (3:0)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Na domácím hřišti jsme chtěli získat tři body, a to se nám povedlo. 6:0 je hezký výsledek, ale gólový rozdíl měl být daleko větší. Hostující brankář Vokoun svůj tým několikrát podržel skvělým zákrokem anebo jsme my volili špatné řešení. Jinak si myslím, že jsme hráli hezký fotbal.“

Vedoucí mužstva Jaromír Horký (Kaňk): „Zápas byl jednoznačný, soupeř byl ve všech směrech lepší. Výsledek mohl být pro nás ještě horší.“

Branky: Vlach, Záhrobský, Žák, Tyle, Mužátko, Jelínek (vl.).

Jonathan Mensatoris