Malešov – Tupadly 1:2 (1:1)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Naše poslední zápasy jsou jako přes kopírák. Ve čtvrté minutě prohráváme 0:1, vyrovnáme hru, vyrovnáme skóre a vytvoříme si do poločasu tři stoprocentní gólové šance. Gól ale nedáme, i kdyby čert na koze jezdil. Když už nám nedá gól soupeř, dáme si ho sami. Ještě, že je konec. Podzim nám nevyšel, ale tak to ve sportu přece je. Doufám, že se nám uzdraví sedm zraněných a na jaře budeme mít i s fanoušky z výsledků radost.“

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „První půlku byl soupeř o malinko lepší, hrozil z brejků, což jsme přečkali. Ve druhém poločase jsme měli nějaké změny v obraně a soupeře jsme víceméně do ničeho nepustili. Ze čtyř gólovek jsme dvě proměnili.“

Branky: Kvíčala – Plíhal, Joska.

Církvice – Kutná Hora B 2:4 (1:2)

Asistent trenéra Martin Grulich (Církvice): „Do zápasu jsme vstoupili rychlým golem. Utkání se hrálo v tempu. Soupeř skóroval po naších chybách. Ve druhém poločasu se nám podařilo skóre vyrovnat, ale na víc to nestačilo. Dle mého názoru utkání se spoustou šancí na obou stranách s kvalitním soupeřem.“

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora): „Jednalo se o těžké utkání, ve kterém na těžkém terénu převažoval boj nad fotbalem. Ve finále jsme využili více příležitostí, než soupeř.“

Branky: Volenec, Palii – Křelina, Secký, Macháček (vl.), Krupička.

Kaňk – Sedlec 3:3 (1:3)

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „V úvodu jsme po naší chybě inkasovali. Podařilo se nám vyrovnat, jenže do poločasu jsme prohrávali 1:3. Ve druhém poločase jsme si řekli, že zkusíme zabojovat, aby se zlepšila nálada na dokopnou. A to se povedlo. Po bodu je asi spravedlivé pro oba týmy.“

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Před zápasem bychom byli s remízou spokojení. V průběhu utkání jsme ale sahali po vítězství. Nadšeně bojující domácí mužstvo ke konci dokázalo zápas zremizovat. Musíme být s bodem spokojeni, protože jsme se o něj báli do poslední minuty. Musíme se připravit na jarní část sezony, aby se nám podobné věci ke konci zápasu už nestávaly.“

Branky: Horký, Franc, Výborný – 3x Záleský.

Nové Dvory – Malín 4:1 (2:1)

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Dařilo se nám hrát útočný fotbal jako v předchozích dvou zápasech. Po obdržené brance se nám rychle povedlo vyrovnat a do konce poločasu jsme dokonce šli do vedení. Viděl jsem na nás chuť a zdravé nahecování proti kvalitnímu soupeři. Další vývoj utkání byl dost ovlivněn dusnou atmosférou, kterou u takovýchto derby už očekávám. Jako plus beru, že pro jednou jsme nebyli my, kdo si kvůli neukázněnosti nechal vyloučit hráče, i když jsme na to měli naběhnuto od čtvrté minuty.“

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Zhodnotím to velice jednoduše a striktně. Rozhodčí nám naprosto přesně ukázali, jak vám dokážou znechutit celý podzim. Takovým způsobem, jakým s námi zametli, to bylo až neuvěřitelné. Ze strany Malína je podáván protest na výkon rozhodčích v zápase Nové Dvory – Malín. Naprosto hrubě ovlivnili celé utkání. Dva góly jsme dostali z ofsajdu, neoprávněně vyloučený gólman, penalta, která byla, vlastně nebyla. Faul, který byl, byl metr a půl až dva metry před velkým vápnem. Rozhodčí do obličeje člověku řekne, že to viděl jinak. Děkujeme všem arbitrům, kteří se tohoto zúčastnili a podáváme na ně protest.“

Branky: 2x Víšek, Kosprd (pen.), Beran - Mihovský.

Chotusice – Paběnice 3:2 (1:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Paběnice byly nejlepším soupeřem, se kterým jsme, dle našeho názoru, hráli za celý podzim. Prvních dvacet minut to dával náležitě najevo, dokonce se ujal vedení. Nám se podařilo zlepšit pohyb a zaujetí pro hru a dokázali jsme vývoj utkání otočit. Jinak to bylo vyrovnané utkání, ve kterém jsme byli trochu šťastnější než soupeř.“

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Zápas v Chotusicích jsme začali dobře, myslím, že jsme hráli výborně. Byli jsme aktivní, dobří v kombinaci a držení míče. Přestože jsme se do úplně vyložených šancí nedostávali, ujali jsme se vedení. Měli jsme ještě jednu příležitost po krásném centru Zahrobského a zakončení Váni, bohužel bez gólového efektu. Ke konci prvního poločasu zahrával domácí tým rohový kop, po kterém se po šťastném odrazu dostal míč k Tuzarovi, který srovnal. Druhý poločas začal krásným fotbalovým momentem, bohužel pro nás, protože nám ze čtyřiceti metrů Goliáš z trestného kopu vymetl šibenici a musím sportovně uznat, že to byl nádherný gól, který se jen tak nevidí. Celkem brzy jsme srovnali Váňou a já věřil, že můžeme získat tři body. Opak se stal pravdou, soupeř dal o gól víc a my jsme odjeli s prázdnou. Za výkon jsme si minimálně bod zasloužili, ale na výkon se nehraje, hraje se na góly. S devatenácti body nejsem úplně spokojený. Myslím, že máme na lepší postavení v tabulce. Věřím v kvalitní zimní přípravu a budeme se těšit na jarní zápasy.”

Branky: 2x Tuzar, Goliáš – Šindelář, Váňa.

Kácov – Zbraslavice 2:0 (2:0)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „První poločas jsme hráli velmi dobře a vytvořili jsme si spoustu gólových šancí. Jejich řešení bylo bohužel někdy až k smíchu, ale naštěstí jsme dva góly dali. Druhý poločas se dohrával jen z povinnosti, protože oba týmy se smířily s výsledkem a nechtěly pro jeho změnu udělat nic navíc. Chci poděkovat všem klukům z Kácova za výborný podzim. Přístup, nasazení a morálka byly na vysoké úrovni, což jsme pak proměnili v třicet jedna bodů, které jsou až neuvěřitelné, leč zcela zasloužené.“

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „První poločas byl pro nás děsivý. Dostali jsme brzy gól, poté se nám zranil gólman a na konci poločasu nás domácí dorazili penaltou. Ve druhém jsme se přece jen zvedli, ovšem opět se projevila naše bolest, a to neproměňování šancí.“

Branky: Hošta, Černík (pen.).

Křesetice – Zruč nad Sázavou odloženo na 20. 11. 2021.

Tomáš Šulc