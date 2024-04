/VIDEO, FOTOGALERIE/ Další kolo fotbalového okresního přeboru nabídlo několik zajímavých výsledků. Chotusice vyhrály na hřišti Kaňku jasně 5:0, když už v poločasové přestávce vedly o čtyři góly. To béčko Kutné Hory vedlo v polovině utkání o dva góly nad Zručí, nakonec prohrálo. Malešov doma nestačil na Církvici v souboji druhého se třetím. Čtyřikrát v tomto kole vyhrály hostující celky, jen dvakrát se z výhry radovaly domácí týmy.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Kaňk - Chotusice (0:5) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kaňk – Chotusice 0:5 (0:4)

Kapitán mužstva Libor Bláha (Kaňk): „Se soupeřem jsme bohužel drželi krok do prvního inkasovaného gólu. Poté soupeř převzal kontrolu nad zápasem a my inkasovali laciné branky. Klukům bych rád poděkoval za druhý poločas, kdy za rozhodnutého stavu zápas nevzdali.”

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a do 4. minuty mohl Jan Goliáš dvakrát sám před brankářem skórovat. Domácí ale dvěma zákroky podržel brankář Staš. Pak jsme si vybrali vlažných dvacet minut a nemohli se dostat do zápasu. Zápasová pauza minulý týden byla znát. Od 30. minuty už byla hra v naší režii se čtyřmi vstřelenými brankami do poločasu. Vědomi si čtyřgólového náskoku mělo za následek opět vlažnější začátek druhého poločasu, předváděli jsme plejádu zahozených brankových příležitostí. Kazem našeho výkonu bylo puštění domácích do tří brejků, které jsme hasili na poslední chvíli, naštěstí bez změny skóre na naší straně. Máme tři body ze hřiště soupeře a jsme za ně rádi.“

Branky: Rolenec, Goliáš J. 2, Goliáš R. 2.

Malešov – Církvice 0:2 (0:0)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Poprvé za rok a půl jsme nevstřelili v zápase gól, proto jsme nemohli zvítězit. V týdnu pořádně potrénujeme a věříme, že vyhrajeme v následujícím zápase.“

I.B třída: Okresní derby patřilo Kácovu, Červené Janovice přišly o dva vyloučené

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Za mě zasloužené tři body, zvítězila týmová bojovnost a odhodlanost nad rádoby profesionalitou jednotlivců. Zaslouženě si odvážíme za obětavost tři body. Info pro pana Frejlacha: údajně vymyšlenou penaltu odnesl náš faulovaný hráč tříštivou zlomeninou nártové kosti a sezona pro něj bohužel skončila.“

Branky: Bilinkiewicz, Vidlák.

Záboří nad Labem – Sedlec 0:5 (0:4)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Konečně se nám podařilo prosadit se v útoku a dát góly. Hned bylo vidět, jak to kluky nakoplo a zahráli si s chutí a radostí. Zápas jsme asi rozhodli už v prvním poločase, když jsme od 15. do 20. minuty dali tři góly a do poločasu ještě jeden přidali. Ve druhém poločase jsme ještě měli tři až čtyři velké šance a z nich jsme jednu proměnili a vyhráli 5:0. Ve hře i tak máme ještě dost nepřesností a laciných ztrát, na tom musíme zapracovat a zlepšit se.

Branky: Papoušek 2, M. Hájek, Svoboda, Klimpar.

Nové Dvory – Bílé Podolí 1:0 (1:0)

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Chtěli jsme navázat na předchozí vítězství a to se také podařilo. Hrál se velmi soubojový zápas. Rozhodla 12. minuta, kdy po dobrém presinku a zisku balonu přihrával Červenka do šance A. Kokešovi, který obstřelil hostujícího brankáře. Další šance domácích zůstaly nevyužité. Těší nás tři body a skvělá zápasová účast.”

Branka: Kokeš.

Kutná Hora – Zruč nad Sázavou 3:4 (3:1)

Zastupující trenér Zdeněk Churavý (Kutná Hora): „Utkaní se mi hodnotí velice hořce. Tři body se válely v Lorci, ale bohužel je z toho nula. Do zápasu jsme šli bez pěti hráčů základní sestavy, kteří jsou zranění. Jeden dokonce hodinu před utkáním zjistil, že je unavený z práce a napsal, že nepřijde. To mi hlava nebere. Nahradili je dorostenci, kteří měli ten den už jeden zápas v nohách. A tým je na tom podobně, takže nám pomoci nemůže, na lavičce A týmu jsem byl i já s Auerem. Do pole musel dokonce brankář Matej Kamenář. Tomuto stavu jsem uzpůsobil sestavu, která první poločas do puntíku plnila pokyny, zavřeli jsme soupeři střed hřiště třemi středovými záložníky a po stranách jsme agresivně napadali. Sice jsme prohrávali 1:0, ale díky skvělému držení míče Auera a Růžičky jsme si vytvořili i šance. Poločas jsme vyhráli 3:1 a nic nenasvědčovalo prohře. Zkraje druhé půle jsme dostali nešťastnou branku. Nakopnutý vysoký míč do našeho vápna chtěl urazit Vosáhlo, ale neodhadl vzdálenost, míč netrefil a ten se mu po odskoku od země odrazil do ruky. Penalta na 3:2. Začala se projevovat únava a z naší strany polevila agrese a přišly laciné ztráty míčů. Jediný, koho jsem ale mohl poslat na hřiště, byla flaška s pitím, která jediná seděla na lavičce. Vyrovnání bylo také nešťastné - dlouhý míč za obranu perfektně přečetl Pospíšil, bohužel se mu nepovedl odkop a trefil hráče patnáct metrů před sebou, který z dálky uklidil do odkryté brány. Pak nám svitla ještě naděje, když Vavřík při úniku přehazoval vybíhajícího gólmana a ten ho srazil k zemi. Pískala se penalta, ale když si šel Čáp pro balon, tak si pomezní zavolal Uhera a penaltu nepochopitelně odvolali. V závěru už jsme šlapali vodu a toho hosté využili, když se jejich hráč prokousal přes čtyři hráče až před gólmana a uklidil na 3:4. To jsme měli zastavit. Bylo po zápase. Marodka je rozsáhlá v obou týmech Sparty, toho využíváme k zapracovávání dorostenců do dospělého fotbalu. Chci jim ještě jednou poděkovat, musím je pochválit a děkuji, že nám v této situaci chodí. Svým výkonem mě velmi potěšil i brankář Matěj Kamenář, který hrál pravého beka velmi zodpovědně.“

Čáslav se dočkala výhry, s posledním ale musela otáčet. Tři body trefil Peterka

Zastupující trenér Ondřej Jouza (Zruč nad Sázavou): „V Kutné Hoře jsme chtěli potvrdit dobrý výsledkový vstup do jara, což se nám opět povedlo, nicméně vítězství se rodilo velice složitě. Zkraje utkání jsme se dostali do vedení, což bylo od nás v první půli vše, po deseti minutách domácí vyrovnali a poté přidali do konce poločasu ještě dvě branky. My jsme působili velice ospalým dojmem, bez chuti si zahrát fotbal. Druhý poločas jsme chtěli hru zjednodušit a povedlo se nám hned po přestávce snížit z penalty, to nám pomohlo a hnali jsme se za vyrovnáním, které přišlo po mnoha šancích. Spoustu příležitostí jsme neproměnili a když už to vypadalo, že utkaní skončí remízou, tak jsme dali v poslední minutě vítěznou branku. Domácí ve druhé půli neměli vážnější situaci, takže jsme zůstali na vítězné vlně, což nás moc těší.“

Branky: Čáp, Vosáhlo, Vavřík – Jelínek, Dolejš, Arnolt, Váňa.

Tupadly – Křesetice 2:1 (1:1)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „V zápase jsme udělali dvě chyby a prohráli 2:1 i přesto, že jsme byli po většinu zápasu lepším týmem, ale neproměnili jsme šance. Klukům chci poděkovat za aktivitu.“

Branky: Plíhal, Šemík – Jarůněk.