Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „První zápas nového ročníku na domácím hřišti se nám povedl a získali jsme povinné tři body. I přes neproměněnou penaltu se nám podařilo soupeře ve druhém poločase zlomit. Škoda dalších nevyužitých šancí.“

Hráč Ondřej Jouza (Zruč nad Sázavou): „Prvních dvacet minut jsme měli několik nadějně se vyvíjejících příležitostí, které jsme vždy vyřešili špatnou přihrávkou a nedostali se do šance. Od 20. minuty nás domácí zatlačili a měli několik šancí a penaltu, tu náš brankář Cudlín chytil. V poslední minutě prvního poločasu jsme po dvou žlutých kartách dostali červenou a zbytek zápasu dohrávali v oslabení. Druhý poločas jsme se chtěli soustředit na obranu a zkusit vyřešit nějaký brejk. Bohužel jsme podcenili jednu situaci v obraně a dostali gól. Domácí po vstřeleném gólu paradoxně nebyli tolik nebezpeční. My opět nevyřešili nadějně se rozvíjející situace a na konci zápasu, kdy jsme hru otevřeli, domácí využili jednu z příležitostí a pojistili si vítězství. Musíme se zlepšit do útočné fáze a být klidnější ve finálním řešení.“

Branky: Novák, Lacman. ČK: Váňa (Zruč).

Nové Dvory – Sázava 0:3 (0:0)

Trenér Pavel Chuchla (Sázava): „První zápas, co na to říct. Neříkám, že to byla až taková katastrofa, ale nijak zvláště jsem z toho našeho výkonu nadšený nebyl, čekal jsem to malinko lepší hlavně dopředu, do obrany jsme žádné větší problémy neměli. Nakonec jsme o výsledku rozhodli ve druhé půli, takže výsledkově dobré, ale určitě chci, abychom v dalších zápasech podávali lepší výkony. Domácí bránili dobře, mají tam vysoké kluky, takže nebylo úplně jednoduché se tam dostat. Vepředu nám to tolik nefungovalo, ale hráli jsme trpělivě a věděli, že když si to pohlídáme, tak by něco mělo přijít. V dalších zápasech se chceme na sto procent prezentovat lepším fotbalem, o tom není pochyb.“

Branky: vlastní Rejthárek, Sochor, Král. ČK: Mommers (Nové Dvory).

Suchdol B – Bílé Podolí 0:2 (0:2)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „V prvním poločase byl soupeř lepší. Přežili jsme jejich šance a dostali branku ze standardní situace. Škoda druhého gólu těsně před pauzou. Ve druhém poločase se hra vyrovnala a my se dostávali do zakončení a je jen škoda, že jsme něco nedotáhli do branky a zápas nezdramatizovali.“

Branky: Jansa, Weinlich.

Sedlec – Vrdy B 0:3 (0:2)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Zápas se nám moc nepovedl, Vrdy hrály, co potřebovaly a k ničemu nás nepustily. Bohužel jsme dostali dva smolné góly a naší bojácnou hrou na to nedokázali odpovědět. V naší hře my chybí více chuti zvítězit, zápas jdeme odehrát a ne vyhrát. Je to strašně moc vidět. Musíme dál trénovat a věřím, že se to zlepší, nejlépe už příští týden v Podolí.

Branky: R. Golliáš, J. Goliáš 2 – Fitzbauer, Pohanka.

Tupadly – Chotusice 1:3 (1:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Do utkání jsme vstoupili s nervozitou v rozehrávce a vlažnějším přístupem v obsazování hráčů. Tím jsme už ve 4. minutě nabídli domácím první šanci zápasu, která skončila zakončením vedle naší branky. Tato situace nás probrala, zlepšili jsme hru, převzali iniciativu a začali diktovat tempo zápasu. Bohužel nás přibrzdila další chyba v rozehrávce a nedůraz, po kterém domácí z nařízené penalty otevřeli skóre a šli do vedení. Přesto jsme zůstali aktivní, následně trefili tyč a naše zvýšené úsilí bylo korunováno vyrovnáním na konci prvního poločasu. Ve druhém poločase jsme měli hru pod kontrolou a brzy se ujali vedení 2:1. Následně nás oslabilo vyloučení po druhé žluté kartě, což nás přinutilo přejít na defenzivnější styl hry. Domácí získali mírnou územní převahu, nastřelili břevno a snažili se vyrovnat. My pozorně bránili, domácí nepustili do žádné vážnější šance. Sami jsme hrozili z protiútoků do otevřené obrany a navýšili náskok na 3:1 a tím zápas rozhodli. Po takovém vývoji utkání, kdy jsme museli otáčet skóre, třicet minut hráli v oslabení, tak si tří bodů na začátku sezony velmi ceníme."

Branky: Císař – Vítek, Vančura, R. Goliáš. ČK: Žilka (Chotusice).

Křesetice – Kaňk 4:1 (3:0)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Po celý zápas jsme měli hru pod kontrolou a zaslouženě vyhráli. Jen škoda, že jsme nedali více branek.“

Branky: Grauer, Jarůněk, Pekař 2 – Černohlávek.

(s přispěním Jonathana Mensatorise)