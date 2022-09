Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Zápas se nám moc nepovedl, špatně jsme do zápasu vstoupili a neměli pohyb ani chuť. Soupeř hrál dlouhé nakopávané balony za naši obranu a my jsme s tím měli velké problémy. Do druhého poločasu jsme udělali nějaké změny a chtěli jsme zápas vyhrát. Naše hra se o dost zlepšila, nastřelili jsme dvě tyče a břevno, ale na body to tentokrát bohužel nestačilo. Do příštího týdne máme co zlepšovat.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „I v kombinované sestavě bez pěti hráčů jsme sehráli dobrý zápas, ale bohužel se spalováním ložených šancí. Domácí ve druhém poločase přidali na důrazu, kvalitně zahrávali standardní situace, ze kterých byli nebezpeční. Zbytečně jsme je na konci zápasu nechali korigovat výsledek a vrátit do zápasu. Tři body z venku samozřejmě bereme.“

Branky: Svoboda, Pohanka – Tuzar, Vančura, Mertl. ČK: Vavřina (Sedlec).

Malešov – Suchdol 0:4 (0:1)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Odehráli jsme i přes absenci čtyř hráčů základní sestavy prvních dvacet pět minut přesně tak, jak jsme si naplánovali. Zlom v utkání ale nastal ve chvíli, kdy se nám vážně zranil brankář P. Hromádka. Sanitka, vážné zranění, absence druhého brankáře, prostě deka, se kterou jsme si již neporadili. Soupeř přitlačil, zvýšil aktivitu, dal nám do šatny první gól a bylo po zápase. Ukázalo se, že má kvalitní kádr, který prošel 1.B třídou, a do konce utkání nám už nic nedovolil a zvítězil zaslouženě. Horší, než porážka je vážné zranění naší dlouholeté opory a jedničky. Mám strach, že se už na podzim na hřiště nevrátí, a to je pro nás veliký průšvih.“

David Čižinský (Suchdol): „Odehráli jsme dobré utkání. Trochu jsme ze začátku hledali skuliny v domácí obraně, ale po otevření skóre jsme dominovali. Vlastně jsme dominovali celý zápas. Domácí se snad jen jednou dostali k zakončení.“

Branky: Biroš, Laštovka, Kruliš 2.

Kutnohorská hala Klimeška nabídne parádní mezinárodní zápasy

Zruč nad Sázavou – Církvice 3:1 (1:0)

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Třetí kolo doma s Církvicemi jsme konečně zvládli tříbodově. První poločas byl z obou stran v lehkém tempu, hosté si nevypracovali žádnou vážnější šanci, mi také ne, ale branku jsme dali, konkrétně Lukáš Jelínek se po rohu prosadil hlavou. Hosté byli nepříjemní v osobních soubojích, taky se jim podařilo vyrovnat, my jsme ve druhé půli za stavu 1:0 spálili tři, možná čtyři tutovky. Hosté kromě vyrovnávací branky nic neměli. Jediné, v čem se předvedli, byla surová hra, zákroky ve skluzu zezadu, za to byli potrestáni červenou kartou, a to hned dvakrát a zaslouženě. Nám se podařilo utkání dotáhnout ke třem bodům, na 2:1 po standardní situaci si dali vlastní gól, a na konečných 3:1 opět po standardní situaci se hlavou prosadil Zeman. U soupeře z Církvic se vůbec nedivím, že po třetím kole mají tolik červených a mraky žlutých. Jestli se hráči na hřišti psychicky neuklidní, tak po podzimu budou jednoznačně nejtrestanějším týmem soutěže.“

Tomáš Hruška (Církvice): „Do Zruče jsme jeli pro tři body, což se nám bohužel nepovedlo. I přes spoustu šancí jsme gól vstřelit nedokázali. Druhý poločas jsme si sami zkomplikovali svojí nedisciplinovaností, a opět se nechali zbytečně vyloučit.“

Branky: Jelínek, Zeman, vlastní Dušek – Palii. ČK: Koten, Kalfiřt (oba Církvice).

Červené Janovice – Tupadly 5:0 (2:0)

Trenér Štěpán Kacafírek (Červené Janovice): „Porazili jsme těžkého soupeře z Tupadel 5:0, což nás velice těší. Měli jsme s nimi nelichotivou bilanci, když nás naposledy vyřadily z poháru. Tudíž jsme rádi, že jsme vyhráli poměrně suverénně 5:0. Zápas to byl těžký. Soupeř prvních dvacet minut hrál velice aktivně, až na hraně svých možností. Věděli jsme, že fyzička jim odejde, což se také stalo. Přečkali jsme nějaké složité situace a brankář nás dvakrát podržel. Pak jsme přidali góly a zápas už kontrolovali. Celkově si myslím, že to byl dobrý zápas. Vydařilo se počasí a přišla spousta lidí. Každý, kdo přišel, si zápas musel užít.“

Branky: Kacafírek 2, Koloušek, Dudla, Marek.

Nové Dvory – Paběnice 1:4 (1:2)

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Rozlosování nám nadělilo dalšího silného kandidáta na přední příčky tabulky OP hned na startu sezony. Paběnice mají poslední roky velmi kvalitní mužstvo a hrají na samotné špici tabulky. My jsme nezačali špatně a šli do vedení skvělou střelou Melezínka o břevno, výstavního angličana. Bohužel nám to dlouho nevydrželo, a dva balony z levé strany hřiště měly stejného střelce hostů. Do poločasu mohl skórovat Kosprd, ale bohužel míč netrefil ideálně z hranice malého vápna, čímž balon skončil v zámezí vedle branky. Poločas 1:2. Bohužel jsem tentokrát musel střídat z důvodu zranění. Ve druhém poločase byl rozhodující jeden sporný moment na hranici ofsajdu. Ten znamenal odskočení týmu hostí na 1:3. Vrhli jsme všechny síly do útoku, ovšem žádná ze šancí gólem neskončila. Naopak z brejku trestali hosté na konečných 1:4. Zápas jsme nezvládli dobře takticky. Výsledek je pro nás krutý. Každopádně je potřeba sportovně uznat, že si hosté vítězství zasloužili. Věděli jsme, že nás čeká těžký začátek sezony, do toho vždy nechtěná zranění, je třeba se z toho rychle oklepat, a začít sbírat body.”

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Od zápasu v Nových Dvorech jsem čekal, že domácí budou dobře bránit a hrát dlouhé míče na jejich rychlé útočníky, na to jsem kluky připravoval. My jsme od začátku měli převahu na balonu vytvořili si nějaké náznaky šancí. Po jedné, kdy balon krásné protáhl Čáp po lajně, vychytal Váňu domácí brankář a z rychlého brejku jsme prohrávali 1:0. Poté se nám po hezkých akcích podařilo utkání otočit na 1:2, ale vzápětí domácí měli opět vyloženou šanci, kterou jsme přežili. Poločas tedy skončil 1:2. Druhý poločas jsme chtěli hrát na míči a držet domácí od naší branky. To se nám podařilo. Domácí jsme, kromě jedné šance na konci zápasu, kdy výborně zasáhl Nesládek, do ničeho nepustili, a naopak jsme přidali dvě branky,. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Řekl bych, že byl k vidění celkem hezký fotbal z obou stran.“

Branky: Melezínek – Váňa, Výborný 3.

Kaňk – Horní Bučice 4:3 (3:1)

Daniel Klatka (Kaňk): „V prvním domácím zápase jsme proti nováčkovi soutěže chtěli zvládnout za tři body, což se nám podařilo. Bučice měly lepší vstup do zápasu, ze kterého vytěžily gól, ale pak jsme dokázali dát do poločasu tři góly, a ještě spoustu šancí zůstalo nevyužito. Ve druhém poločase jsme chtěli přidat čtvrtý gól a dohrát zápas v poklidu, to se nám bohužel nepovedlo a soupeř nás potrestal po nedůrazu při standardních situacích. Naštěstí přišel čtvrtý gól a zápas jsme se snažili dohrát, ale nedařilo se nám držet míč a mít zápas pod kontrolou. Ale tři body bereme a příští týden nás čeká výjezd do Chotusic.“

Branky: Jeřábek 2, Bláha, Mukařovský – Hronovský, Kebza 2.

Jonathan Mensatoris