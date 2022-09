Tomáš Hruška (Církvice): „Do zápasu z Bučicemi jsme nastupovali s tím, že už musíme bodovat za tři body. Změnili jsme trochu rozestavení, a hlavně jsme začali proměňovat šance. A důležité bylo, že jsme konečně doshráli utkání v jedenácti.“

Branky: Kalfiřt 2, Jungwirth, Vocl – Šimon.

Tupadly – Sedlec 2:1 (1:1)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, a to se také potvrdilo. Domácí měli do 25. minuty čtyři obrovské šance, které se nám podařilo ustát bez gólu, a po pěkné akci jsme šli do vedení 1:0. Domácí i po inkasovaném gólu pokračovali ve velkém tlaku, a pro nás hodně fyzicky náročným fotbalem, a ještě do poločasu dokázali vyrovnat. Bohužel ze začátku druhého poločasu jsme dostali na 2:1. Potom jsme si dokázali vytvořit dvě až tři slibné šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Začínáme mít problém s absencemi kvůli zraněním nebo pracovním povinnostem, ale to asi řeší každé mužstvo na této úrovni, a tak se s tím musíme vypořádat. Klukům, co hráli, bych chtěl poděkovat za nasazení a bojovnost až do konce zápasu. Soupeři gratuluji asi k zaslouženému vítězství.“

Branky: Plíhal, Císař – Svoboda.

Paběnice – Malešov 4:1 (1:1)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „K prvnímu domácímu utkání k nám zajížděl soupeř z Malešova. Z utkání jsem měl obavy, protože nám chybělo šest hráčů základní sestavy. Začátek zápasu a vlastně celý poločas bych řekl, že jsme dominovali hlavně díky výborně hrajícímu Kracíkovi, ovšem ke konci poločasu jsme dostali smolný gól, a místo vedení 4:0 to bylo po poločase 1:1. Druhý poločas začal úplně opačně a myslím, že byl Malešov lepší a přehrával nás tak patnáct minut. Nám paradoxně pomohla chyba Malešova, kdy jsme šli do vedení, a pak přidali další branky a zkušeně dovedli zápas do vítězného konce. Klobouk dolů před Martinem Blahníkem. Čtyřicet pět let, dal tři góly, to je krása. Dále bych chtěl poděkovat i Michalům Růžičkovi a Blažkovi za pomoc a jejich skvělý výkon. Příští týden nás čeká derby.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Zápas se nám vůbec nepovedl. Kombinace vázla, kazili jsme i ty nejjednodušší přihrávky a vyrobili neskutečné množství hrubek, které soupeř potrestal. Přesto nám patřilo prvních osmnáct minut druhé půle, kdy jsme mohli jít do vedení. Gól jsme ale nedali, domácí náš tlak přestáli a po naší hrubce šli do vedení. Nedá se nic dělat. Musíme na tento zápas rychle zapomenou, poučit se a připravit na sobotu. Čeká nás další těžké utkání.“

Branky: Blahník 3, Růžička – Nekola.

Malín/K.H. B – Nové Dvory 2:0 (1:0)

Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Utkání se nám herně vůbec nepodařilo. Výsledkově jsem spokojen, ale hra zejména v prvním poločase byla špatná. Druhý poločas už byl z naší strany lepší.“

Branky: Antoš 2.

Suchdol – Červené Janovice 2:0 (1:0)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „V zápase nám hodně pomohla rychlá branka co jsme vstřelili, uklidnili se a po celý zápas předvedli výborný výkon. Škoda, že jsme nepřidali druhý gól dříve z některé z mnoha šancí, co jsme měli, takhle to bylo otevřené až skoro do konce zápasu.“

Trenér Štěpán Kacafírek (Červené Janovice): „Sehráli jsme kvalitní zápas proti zatím nejlepšímu soupeři, který měl chuť, ale také kvalitu. Nám se nedařilo vůbec nic. Nebyli jsme dobří vzadu a úplně neškodí směrem dopředu. Gratuluji Suchdolu k zasloužené výhře a budeme se připravovat na neméně kvalitní Paběnice.“

Branky: Kruliš, Langr.

Chotusice – Kaňk 4:2 (2:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Hodně nervózní zápas se spoustou nepřesnosti na naší straně v úvodu zápasu. Dlouho jsme se nemohli dostat do hry a k naší kombinační hře. Hosté hráli jednoduše, nakopávané míče na dravé útočníky, a po jednom brejku z naší standardky a následné chybě šli do vedení. Do poločasu se nám podařilo skóre otočit dvěma góly Honzy Goliáše. Druhý poločas byl herně z naší strany povedenější, odskočil jsme na tříbrankové vedení, i když jsme zahodili nejméně dalších šest gólovek. Hostům jsme v závěru darovali snížení a závěr byl zbytečně nervózní z obou stran.“

Daniel Klatka (Kaňk): „V zápase jsme vedli 1:0 i když soupeř měl více šancí, ale do poločasu Chotusice zvládly vstřelit dva góly. Ve druhém poločase jsme dostali ještě další góly, bohužel jsme i přišli o našeho stopera na delší dobu. Nutno ještě dodat, že v zápase bylo pár sporných situací, které jsme neunesli, ale to nemění nic na tom, že náš výkon nebyl po celý zápas dobrý.“

Branky: Goliáš Jan 3, Goliáš Rostislav – Jeřábek, Klatka. ČK: Bláha (Kaňk).

