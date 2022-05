Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Prohráli jsme doma 0:3. V prvním poločase jsme na začátku dostali hned gól ze standardní situace, kdy jsme nepokryli hráče na zadní tyči a ten procedil míč za našeho brankáře. Hektický první poločas uzavřela druhá inkasovaná branka, kdy jsme ztratili míč ve středu pole a soupeř kontroval do otevřené obrany. Nicméně klukům nemohu nic vytknout, protože jsme postrádali celou obranu a na stoperu nastoupili kluci, kteří se vraceli po zranění a bylo to znát. Věřím, že kdybych měl kompletní obranu a nechyběl mi Zeman, tak by to Paběnice neměly tak snadné. Druhá půle byla ve znamení té první. Na začátku se hned dostal Arnolt do gólové situace, kterou kdyby proměnil, tak bychom nějaký ten bod vyválčili. Jenže neproměnil a přišel trest. Soupeř nás fotbalově vyškolil a po pěkné akci přidal třetí branku. Prohráli jsme zaslouženě, ale škoda ztráty bodů na domácí půdě. Paběnice jsou kvalitní a celkem silný tým. Ovšem absence třech hráčů ze základní sestavy se na naší hře projevila v negativním duchu. Dorostenci měli dopoledne zápas, tudíž byli také docela unavení. Rozhodně jsme nebyli fotbalově horší, jen jsme si nevytvářeli šance a v obraně se nám nedařilo. Prohra doma se hodnotí těžko, ale divákům se to líbilo, jen jsme nedali branku.“

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „K zápasu do Zruče jsme jeli s respektem a chtěli jsme potvrdit formu posledních zápasů a vyhrát. První gól jsme dali po standardní situaci, kdy Zahrobský zavřel zadní tyč a skóroval hlavou. Domácí pak měli jednu šanci po standardní situaci, ze které naštěstí gól nepadl. Druhou branku jsme přidali, když Jakub Špičák proměnil sólo na bránu. Po druhem gólů jsme byli i nadále aktivní a do poločasu jsme šli ještě dva samotné úniky na bránu, ale brankář domácích nás vychytal. Druhý poločas jsme měli další šance, ze kterých jsme branku nedali až v 67. minutě po krásné akci, kdy jsme vykombinovali domácí obranu a Zahrobský uklidil balon do brány. Po třetím gólu jsme se uklidnili a hráli jsme, co jsme potřebovali, bohužel jsme se nechali po druhé žluté kartě vyloučit a dohrávali jsme v deset lidech. I tak jsme domácím skóroval nedovolili a zaslouženě vezeme do Paběnic tři body. Klukům opět děkuji za odpracovaný zápas.“

Branky: Špičák, Záhrobský 2. ČK: Čáp (Paběnice).

Nové Dvory – Kácov NEODEHRÁNO

Domácí nedali mužstvo dohromady.

Malín – Sedlec 1:2 (0:0)

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Do zápasu jsme nastoupili ve velmi slepené sestavě. K devíti zraněným v zápase přibyli ještě Antoš s Krausem. Tým jsme doplnili hráči z rezervy, kteří nejsou zvyklí na zápasové tempo celých devadesát minut, a to se projevilo na konci, kdy jsme si nechali dát zbytečnou branku. Už nemám s čím hrát, jedenáct zraněných je extrémní. Doufám, že se někdo brzy dá do pořádku, protože už opravdu nemám kde brát.“

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Derby s Malínem jsme dlouho nevyhráli. Vítězství jsme vybojovali v nastaveni zápasu. Mrzí mě zranění našich i domácích hráčů.“

Branky: Dytrych – Ďoubal, Brabec.

Hlízov derby prohrál, přišel o zraněného Frejlacha a kouče straší welness

Křesetice – Kaňk 8:5 (4:3)

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „V Křeseticích jsme chtěli uspět a odvézt si minimálně bod, abychom zase o něco odskočili od sestupové příčky. V utkání dělaly oba týmy chyby, které soupeř dokázal potrestat, my jsme jich ale udělali více. Pro diváky to musel být zajímavý zápas, ale pro nás špatný, když dáme venku pět gólů a stejně prohrajeme. Bohužel pro nás, jsme v souboji o záchranu, a ty někdy bývají v určitých chvílích dost ošemetné.“

Branky: Puchoň, Michal Šafránek, Jarůňek, Faltýn, Radek Šfaránek, Charvát, Grauer 2 – Veselý, Horký, Klatka 2, Jeřábek.

Zbraslavice – Tupadly 0:0 (0:0)

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Do utkaní jsme vstoupili lépe, bohužel jsme svoje šance neproměnili. Hosté poté hru vyrovnali, ke konci utkaní byli aktivnější. Jinak zápas moc fotbalové krásy nenabídl, remíza byla spravedlivá.“

Kutná Hora B – Malešov 3:6 (0:2)

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, dvě velké šance jsme ale nedali a soupeř hned z vaznější akce vstřelil branku. Pak na nás jako v posledních týdnech padne deka a nejde to. Ve druhem poločase jsme se dostali na dostřel, ale strašlivé chyby v obraně nám šanci na vyrovnání vzaly.

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Byl to nesmírně těžký zápas. Domácí nás zatlačili, byli více na míči a připravili si tři velké šance. Podržel nás ale Pavel Hromádka v brance, který měl svůj den. No a když neskórovali domácí, začali dávat góly naši hráči. Za stavu 3:0 jsme trochu polevili a domácí snížili až na 2:3. Naštěstí jsme se oklepali a dalšími góly nedopustili žádné drama. Všichni hráči zaslouží velikou pochvalu za bojovnost a obětavost. Super výsledek, kterého si moc ceníme.“

Branky: Hradílek, Auer, Basl (vl.) – Joska, Zoufalý, Kvíčala 2, Škrobák 2.

Církvice – Chotusice 5:0 (1:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Po dvou neúspěšných zápasech jsme potřebovali naplno bodovat, tomu také nasvědčovalo rozestavení s pěti obránci. Přesto měli hosté v úvodu několik slibných šancí, ve kterých nás podržel gólman. Po čtvrt hodině zápasu jsme začali soupeře přehrávat, podařilo se nám vstřelit gól, čímž jsme se uklidnili a zápas jsme měli do závěrečného hvizdu pod kontrolou.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Doběhly nás neustálé změny v sestavě a domácí byli bojovnější s větší touhou po vítězství. Za druhý poločas si ho zasloužili.“

Branky: Palii, Volenec, Němec, Vocl 2.

