Fotbalisté Nových Dvorů předvedli v dalším kole okresního přeboru na hřišti Sedlece kanonádu domácím nasázeli sedm banánů. Pětkrát se trefil Tomáš Beran. Hattrick nastřílel zručský Zeman, na body to ale v zápase s Tupadly nestačilo. Lídr ze Suchdola se hodně nadřel na tři body v utkání s Chotusicemi, po další výhře je u témě jistým vítězem soutěže.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Kutná Hora B - Křesetice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Suchdol – Chotusice 2:1 (1:1)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „Do utkání jsme vstoupili vlažně a po našem nedůrazu se soupeř dostal do vedení. To nás probudilo a po zbytek zápasu jsme byli lepším týmem a soupeře pustili jen do jedné šance po naší chybě, ale soupeř neproměnil a my skóre otočili, když jsme proměnili dvě šance z našeho tlaku.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Do utkání jsme vstoupili velice aktivně a prvních dvacet minut jsme byli i lepším týmem, kdy se nám podařilo vstřelit vedoucí branku zápasu. Bohužel nám gól spíše uškodil a domácí se začali dostávat více do hry, zvýšili důraz v soubojích a chtěli vyrovnat. To se jim také podařilo a určili tak poločasový stav 1:1. Ve druhém poločase se nám hra nedařila, byli jsme nepřesní s množstvím zbytečných chyb na míči. Vedoucí gól po jedné z nich jsme jim doslova darovali. Naopak jsme naši mega šanci na vyrovnání skóre trestuhodně zahodili. Závěrečný pokus o tlak zůstal jen v náznaku a domácí si vedení již pohlídali. Rozdíl byl ve finálním zakončení, které měli domácí o jeden gól lepší. Tímto jim gratulujeme.“

Branky: Laštovka 2 – R. Goliáš.

Křesetice – Bílé Podolí 1:3 (1:2)

Branky: Jarůněk – Weinlich, Šejvl 2.

Zruč nad Sázavou – Tupadly 3:4 (1:1)

Hráč Ondřej Jouza (Zruč nad Sázavou): „Začátek zápasu se nám vůbec nepovedl, nebyli jsme schopni si přihrát na dva metry a ztráceli velké množství míčů. Mohli jsme být rádi, že Tupadly toho nevyužily. Po deseti minutách jsme se už srovnali a začali být trochu nebezpeční, vstřelili jsme jen jednu branku, nadějných příležitostí jsme měli vice. Neproměnili jsme je a soupeř nás na konci poločasu potrestal. Druhý poločas jsme se opět dostali do vedení. Tupadly po chvíli opět srovnaly, poté jsme opět přestali hrát a dostali jsme další dva slepené góly. V závěru jsme neproměnili poměrně velké množství šancí a už pouze korigovali skóre na konci zápasu.“

Branky: Zeman 3 – Hašek, Vančura, Koudelka 2.

Církvice – Kutná Hora B 4:1 (2:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Po nepovedeném zápasu z minulého kola jsme udělali pár změn v sestavě a bylo to ku prospěchu věci. Soupeře jsme takřka k ničemu nepustili a zápas si s přehledem pohlídali po celých devadesát minut.“

Trenér Zdeněk Hadrovský (Kutná Hora): „My jsme v základu se šesti dorostenci začali dobře a do 22.minuty hráli většinou na polovině Církvice. Po velké neproměněné šanci Vavříka udeřilo na druhé straně, kdy se trefil Vidlák. O deset minut později přidal druhý gól domácích Bilinkiewicz. Zkušenější domácí pojistili vedení v 71. minutě Strnadem a v 75. minutě dal z penalty Foršt na 4:0. Náš čestný gól vstřelil pět minut před koncem Vavřík“

Branky: Foršt (z PK), Bilinkiewicz, Vidlák, Strnad – Vavřík.

Záboří – Kaňk 0:1 (0:0)

Branka: Růžička.

Sedlec – Nové Dvory 0:7 (0:4)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Naprosto jednoznačný zápas. Nové Dvory trestaly naše velké chyby a my jsme se bohužel nezmohli vůbec na nic. Musíme zvednout hlavy, začít si věřit a další zápas vyhrát.“

Trenér Kučera: Benátky byly šťastnější, my jsme zklamaní. Musíme se rvát dál

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Derby má vždycky skvělou jiskru. Po podzimu jsme měli Sedleci co vracet, a to se nám podařilo. Předvedli jsme velmi soustředěný výkon od začátku až do konce. Hráli jsme chytře, bojovně, s velkým zaujetím pro hru. Do jednoho to byl skvělý týmový výkon. Vstřelili jsme i krásné branky. Dali jsme první gól, poté jsme si pomohli dvěma góly ze standardních situací. L. Zelený obstřelil tvrdou ránou zeď a skóroval. To vše jsme završili skvěle mířenou střelou přes zeď k tyči. Bylo to dobré vystoupení našeho týmu. Musíme v tomto přístupu pokračovat.“

Branky: Zelený, Marek, Beran 5.