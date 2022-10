Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Během celého zápasu jsme dominovali, ale až druhý poločas přišlo i proměňování šanci. Celkově to byl zatím jeden z našich nejlepších výkonů. Kdybychom vstřelili deset a více branek, tak by se nikdo nemohl divit.“

Branky: Špičák 2, Tyle, Šindelář, Kracík, Blahník.

Červené Janovice – Zruč nad Sázavou 1:0 (0:0)

Trenér Štěpán Kacafírek (Červené Janovice): „Hráli jsme proti Zruči nad Sázavou, která byla sice v tabulce předposlední, ale u nás podala velmi dobrý výkon. My jsme byli oslabeni o několik důležitých hráčů, ale to by nemělo mít na náš výkon proti takovému soupeři vliv. Vyhráli jsme 1:0 gólem v poslední minutě. Vážíme si tohoto vítězství stejně jako vítězství proti komukoliv jinému. Výhra sice vydřená, ale tři body jsou tři body. Teď máme týden volno, ale poté se budeme připravovat na dalšího soupeře.“

Branka: Kacafírek.

Chotusice – Tupadly 2:2 (0:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Sedmdesát minut jsme tahali za kratší konec a nedokázali se vyrovnat s tvrdou a důraznou hrou hostí. Bohužel jsme hráli bezkontaktní fotbal. Když jsme se vrátili do zápasu vyrovnáním, hned jsme opět po uspokojení prohrávali, a na mokrém terénu to je pro dotahující tým složité. Podařilo se nám vyrovnat a v závěrečném tlaku jsme mohli i rozhodnout zápas. S ohledem na vývoj utkání bod bereme, Tupadly jsou asi z výsledku zklamané.“

Branky: Goliáš, Pivnička – Válek, Ryšán.

Sedlec – Malín/K.H. B 2:0 (2:0)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Zápas pro nás začal dobře, hned z prvního útoku v první minutě jsme po faulu kopali penaltu, kterou jsme proměnili a soupeř šel navíc za červenou kartu do deseti. Ale i v deseti měl Malín výborný pohyb a bylo těžké je bránit. Díky výborné bojovnosti a soustředěnému výkonu naší obrany, a se skvěle chytajícím gólmanem Lukášem Dostálem, se nám povedlo šance ubránit a udržet čisté konto. Před koncem poločasu jsme po faulu před vápnem dostali možnost kopat slibně vypadající trestňák a Honza Hvězda to kopnul výborně. Gólman hostí na poslední chvíli vyrazil a dobře dobíhající Pepa Svoboda zvýšil na 2:0. Druhý poločas už soupeř hru hodně otevřel, tak jsme ještě měli možnosti nějaké góly přidat, ale s výsledkem 2:0 jsme maximálně spokojeni. Děkuji všem hráčům za odmakaný zápas.“

Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Zápas se nepovedl hned od první minuty. Byla penalta a červená karta, kterou nechápu. Penalta ano, bez diskuzí, ale červená karta v žádném případě. Tím rozhodčí naprosto nesmyslně ovlivnil celé utkání. I v deseti hráčích jsme měli víc ze hry, ale bohužel jsme to tam nedotlačili. Kolem páté minuty jsme dali gól, ale bohužel to hlavní rozhodčí neviděl i když pomezní signalizoval branku. Na tento zápas musíme rychle zapomenout a připravit se na sobotní utkání.“

Branky: Pohanka, Svoboda. ČK: Metlushko (Malín).

Nové Dvory – Církvice 2:2 (2:0)

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Hrálo se za deštivého počasí na těžkém terénu. První gól padl po centru Míči, který si domácí obránce srazil do brány. Druhý gól padl z pokutového kopu, kdy byl po samostatném úniku faulován Kosprd, úspěšným exekutorem byl Nytra. Do kabiny se mohlo jít domácímu týmu ještě veseleji. Yuzhaninov našel před odkrytou bránou Kosprda, který hlavičková mimo tyče. Poločas 2:0. Druhý poločas skórovali už jen hosté. Jsem zklamán, s jakou zákeřností hrál tým Církvice, a co všechno nechal hlavní rozhodčí bez povšimnutí. To bylo až k neuvěření! Hned několik domácích hráčů odešlo ze hřiště se zraněním. Takhle to chceme? S tím jsme se nedokázali vyrovnat, a hostům se podařilo vyrovnat skóre na konečných 2:2. Více jak z výsledku jsem naštvaný z výkonu hlavního rozhodčího pana Zieglera, který nedokázal patřičně ochránit zdraví hráčů. Neudělováním jasných žlutých karet došlo ke zbytečnému vyhrocení zápasu u obou mužstev. Do zápasu se pochopitelně dostal i hostující tým, který z mého pohledu neměl dohrávat v jedenácti lidech. Oba pomezní rozhodčí předvedli spolehlivý výkon, abych se vyjádřil přesně, a komplexně ke všem osobám, které rozhodovali o osudu utkání. Tohle se příště nesmí opakovat! Doufám, že si to patřičné osoby přečtou. Nemám ve zvyku komentovat výkony rozhodčích, ovšem rád bych tím předešel zbytečným zraněním, ať už jde o hráče jakéhokoliv týmu.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Do zápasu jsme vystoupili laxně a nezodpovědné a zaslouženě brzy prohrávali. Ve druhém poločase se naše hra i pohyb zlepšily a na hře to bylo znát. Podařilo se nám vyrovnat a věřili jsme, že v utkání můžeme zvítězit. Bohužel nám začaly docházet síly. S bodem jsem spokojen.“

Branky: Míča, Nytra – Volenec 2.

Horní Bučice – Suchdol 2:3 (0:1)

David Čižinský (Suchdol): „V zápase jsme se nemohli dostat k naší hře. Hrálo se na rozbitém hřišti, což nám dělalo problémy. Soupeř hrozil ze standardních situací. Ale zápas jsme dovedli do vítězství a je jen škoda, že jsme inkasovali dvě branky po našich chybách.“

Branky: Šimon, Luňáček – Langr, Kruliš, Biroš.

