/VIDEO, FOTOGALERIE/ V dalším díle fotbalového okresního přeboru přední celky nezaváhaly. Suchdol doma porazila bezpečně Tupadly tříbrankovým rozdílem. To samé se povedlo Červeným Janovicím v Nových Dvorech. Na tři body se ale pořádně nadřely Paběnice, ty prohrávaly v poločase o gól s Chotusicemi, nakonec o jednu branku vyhráli. Poslední Horní Bučice nedorazily na zápas do Malína.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Nové Dvory - Červené Janovice (1:4) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Nové Dvory – Červené Janovice 1:4 (0:4)

Branky: Beran – Koloušek, Uher, Novák 2.

Církvice – Malešov 2:1 (0:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Nádherný zápas s Malešovem byl fyzicky náročný a emotivně vypjatý jsme zvládli lépe a zaslouženě vyhráli, i když nám chyběla spousta lidí ze základní sestavy. Tímto bych chtěl poděkovat všem náhradníkům, kteří se zhostili své šance. Zasloužené vítězství.

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Bohužel jsme se na zápas nesešli, ale i tak jsme byli v prvním poločase lepším týmem. Ve druhém poločase už docházely síly. Myslím si, že jsme tu měli bodovat. Jestli se sejdeme příští týden v Červených Janovicích, tak věřím, že si přivezeme tři body.“

Branky: Volenec, Bilinkiewicz – Špírek.

Malín/K.H. B – Horní Bučice NEODEHRÁNO

Hosté se omluvili a k zápasu nepřijeli.

Zruč nad Sázavou – Kaňk 2:1 (1:0)

Hráč Jakub Koudela (Zruč nad Sázavou): „Byly to šťastné tři body. Ale i ty se počítají. K utkání se nás sešlo jedenáct1. Veliký dík patří Michalu Váňovi mladšímu za to, že si šel s námi zahrát, jinak bychom ani jedenáctku nedali dohromady. Zápas moc fotbalovosti či šancí nepřinesl. Do vedení jsme šli, když přímý volný kop gólman hostí vyrazil jen před sebe a první u míče byl Martiňák - 1:0. Ve druhé půlce jsme zbytečně nechali hosty vyrovnat, když Koudela špatně rozehrál přímo hostujícímu hráči na kopačky a ten už neměl problém Cudlu přehodit do prázdné branky 1:1. Štěstíčko ale stálo při nás, když Arnoltovu střelu jemně tečoval vlastní hráč mimo gólmana a střela zapadla k tyči - 2:1. S výsledkem můžeme být spokojeni, ale na hře je co zlepšovat.

Vedoucí mužstva Jaromír Horký (Kaňk): „Spíše remízový zápas, bohužel jsme se ale nedokázali dostávat do šancí a soupeř nás nakonec přetlačil.“

Branky: Martinák, Arnolt – Klatka.

Paběnice – Chotusice 3:2 (1:2)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „S Chotusicemi jsem čekal těžký zápas, vždy se na nás sejdou v dobré sestavě a vyhecují k výkonu. A přesně to se i stalo. Nám chyběl v prvním poločase důraz na obou stranách hřiště, kdy jsme šance, co jsme měli, neproměnili a inkasovali dva góly právě po nedůrazu. Druhý poločas se mi ale moc líbil. Myslím, že jsme dominovali, tlačili jsme soupeře a chtěli jsme utkání otočit v nás prospěch, a to se nám nakonec povedlo díky dvěma krásným brankám od Kuby Špičáka.“

I.B třída: Okresní derby vyhrál favorit z Vrdů. V Bílém Podolí se ale nadřel

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Myslím, že diváci viděli kvalitní zápas, který vyhráli důraznější domácí. Bohužel jsme jim darovali první gól svojí ležérností v prvních pěti minutách do prázdné brány ze dvaceti metrů. Pak se nám vývoj utkání podařilo do poločasu otočit i výsledkově. Bohužel nucená střídání v prvním poločase nám narušila kostru rozestavění, což se ve druhé půli projevilo herní převahou domácích, kdy mohli využít jim vlastní silovou nátlakovou hru a pět minut před koncem rozhodli o svém vítězství. Prohra samozřejmě mrzí, ale první tým soutěže musel předvést hodně ze svého fotbalového umění a nasazení až do samého konce zápasu. Náš výkon a nasazení v zápase hodnotím jako velmi dobrý.“

Branky: Mužátko, Špičák 2 – Goliáš R., Goliáš J.

Suchdol – Tupadly 3:0 (1:0)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „V minulých utkáních jsme soupeře tlačili a drželi míč ale bez zakončení. V tomto utkání jsme se i dostávali do zakončení a konečně jsme i dali branky.“

Branky: Kruliš 2, Kohoutek.

