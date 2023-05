/VIDEO, FOTOGALERIE/ Lídr fotbalového okresního přeboru z Paběnic v dalším kole prohrál v Suchdole a situace v čele tabulky se opět zamotává. Červené Janovice svůj zápas na půdě Církvic zvládly a jsou opět ve hře o postup do I.B třídy. Týmy od sebe dělí pouhé dva body a do konce sezony zbývá odehrát ještě tři kola. Malešov se nepáral se Sedlecem, kterému nastřílel osm branek. Na videích můžete vidět první gól Nových Dvorů, dále pak penaltový zákrok a proměněný pokutový kop.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Nové Dvory - Kaňk (3:0) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Malešov – Sedlec 8:0 (6:0)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Utkání se hrálo na výborně připraveném hřišti. Tomu také odpovídal obraz hry. Hřiště bylo rychlé, což nám hodně vyhovovalo. V prvním poločase jsme rozhodli o našem vítězství. Kluci mají obrovskou chuť vyhrávat. Čeká nás ještě Malín, Horní Bučice, Chotusice a Kaňk. V těchto zápasech se pokusíme uhrát dvanáct bodů, a to nám bude stačit na celkové čtvrté místo.“

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Jednoznačný zápas. I když jsme si před zápasem říkali, že na nás Malešov vlítne od začátku a bude to chtít brzy rozhodnout a upravili jsme tomu i rozestavení, tak se nám tenhle zápas absolutně nepovedl. Máme hodně zraněných, a ještě nám k tomu přibyly směny v zaměstnání. Musíme to rychle hodit za hlavu a připravit se na další zápas.“

Branky: Kalfiřt, Menšík 3, Škrobák 4.

Církvice – Červené Janovice 2:4 (2:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Do zápasu se nám podařilo dobře vstoupit a vstřelili jsme první branku. I přes další šance soupeř nakonec vyrovnal. Do poločasu jsme si ještě stačili vzít vedení zpět. Ve druhém poločase jsme po našich zbytečných chybách soupeře vrátili do zápasu a utkání nakonec nezvládli. Ztráta bodů mě mrzí, na zisk tří bodů to podle mého názoru bylo.“

I.B třída: Okresní derby rozsekl Randlíszek dvě minuty před koncem

Hráč Jiří Kubík (Červené Janovice): „Utkání na půdě Církvic pro nás bylo důležité zvládnout hlavně bodově, protože bychom bez zisku bodu ztratili možnost předskočit Paběnice. Do utkání jsme měli hodně omluvenek, a to i klíčových hráčů pro nás. Takže jsme to poskládali především defenzivně a čekali, co soupeř doma vymyslí. První poločas byl soupeř kousavý hlavně svými rychlými útočníky, ale my jsme si hráli svoji hru, kterou nám nastolil trenér Martin Jiránek, a i když výsledek do poločasové přestávky nebyl příznivý pro nás, věřili jsme, že výsledek dokážeme otočit v nás prospěch, a to se celý druhý poločas dělo. Největší ztráta v tohoto utkání je pro nás vyloučeni Petra Honse, který nám bude chybět v dalším zápase. Ale jinak mám straně dobrý pocit ze soudružnosti kolektivu a po dvou zápasech, kdy jsme nestáli jeden při druhem, tak toto utkání bylo naprostým opakem. Přál bych si, aby nám to vydrželo už do konce sezony a byli jsme jeden kolektiv, který bojuje o postup do I.B třídy.“

Branky: Vocl, Volenec – Vavřina, Dudla, Uher, Novák. ČK: Hons (ČJ).

Nové Dvory – Kaňk 3:0 (2:0)

Branky: Klement, Jenšík, Marek.

Zruč nad Sázavou – Chotusice 5:1 (2:0)

Hráč Jakub Koudela (Zruč nad Sázavou): „Poslední domácí utkání jsme zvládli na jedničku. Kluky musím pochválit za předvedený výkon. Jako kdyby klukům ten anglický týden vyhovoval. Zápas jsme měli celou dobu pod kontrolou. Teď nás čekají tři zápasy venku, kde se budeme snažit ještě nějaké body urvat.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Výsledek je pro nás krutý, neodpovídá dění na hřišti. Domácí šli v průběhu prvního poločasu do vedení bez jediné šance díky dvěma standardkám. My jsme se do zápasu vrátili po dobře zahraném rohovém kopu. Naše územní převaha vyrovnání nepřinesla. Naopak jsme inkasovali třetí gól po brejku do otevřené obrany a rezignace na defenzivu se nám nevyplatila.“

Branky: Arnolt, Jouza 2, Viktora, Nácovský – Churavý.

Čáslav zápas jara nezvládla. Spravedlnost se nám vysmála do očí, řekl Svoboda

Malín/K.H. B – Tupadly 0:3 (0:3)

Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Zasloužené vítězství hostů. Máme spoustu zraněných hráčů. Čekáme na konec sezony.“

Branky: Hašek, Vančura 2.

Suchdol – Paběnice 3:0 (1:0)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „Ze začátku opatrný zápas, ale postupně jsme převzali iniciativu a byli lepším týmem a dovedli zápas do vítězství.“

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Zasloužená výhra domácích. My měli dvě šance v prvním poločase, kdy jsme šli sami na bránu, bohužel jsme branku nedali. Ale jak říkám, domácí zasloužené vyhráli, byli lepším týmem.“

Branky: Kruliš, Dobeš, Laštovka.

Jonathan Mensatoris