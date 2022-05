Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Na domácím hřišti jsme přivítali Letce z Chotusic. První půle byla jasně v naší režii, vstřelili jsme dvě branky a zaslouženě vedli. Ve druhé jsme dostali rychle branku, ale i tak jsme si dokázali pohlídat výsledek. Ještě jsme mohli přidat pár gólů. I přes to, že poslední dobou pořád měníme sestavu, tak jsme podali dobrý výkon. Herně se mi zápas velice líbil.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „V utkání dvou hráčsky slepených mužstev rozhodl zápas v prvním poločase morální přístup k utkání a větší chuť po vítězství domácích. Druhý poločas byl z naší strany již lepší. Bohužel více než na kontaktní gól to nebylo. Domácí zaslouženě vyhráli.“

Branky: Herud, Jouza – Tuzar.

Církvice – Kácov 1:1 (0:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Velmi pěkné a bojovné utkání s obou stran. Hosté šli brzy do vedení nám se podařilo vyrovnat až po půlce zápasu disciplinovanou a aktivní hrou. Dělba bodů je zasloužená.“

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Prvních třicet minut jsme odehráli slušně. Vstřelili jsme gól, trefili tyč a měli několik nadějných situací. Od třicáté minuty se hra vyrovnala a v začátku druhého poločasu do vyrovnávací branky byla lepší Církvice. Pak se začalo hrát nahoru – dolů, ale gólu už nikdo nedosáhl, i když obě mužstva měla nadějné situace. Chtěli jsme získat tři body, ale remíza je spravedlivá.“

Branky: Volenec – Vinický.

Malín – Malešov 0:6 (0:2)

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Těžko se mi hodnotí. Jsme zdecimovaní zraněními a nastupujeme v oslabené sestavě, ve které si nedokážeme vytvářet šance, a naopak soupeři darujeme góly. V prvním poločase jsme obdrželi dvě branky a hned po přestávce jsme soupeři během čtyř minut přihráli na čtyři branky. Podezírám kluky, jestli nepospíchali na hokej. Už v podstatě jen vyhlížíme konec sezony, až se nám uzdraví hráči a budeme schopni potrénovat přes léto.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Do utkání jsme vstoupili s cílem být aktivní na míči a nepouštět domácí do šancí. Taktika se nám vydařila a když dal R. Menšík do poločasu dva góly, šli jsme do kabin spokojenější než domácí. Vše ale rozhodly pouhé čtyři minuty na začátku druhého poločasu. Za čtyři minuty jsme dali čtyři góly a bylo rozhodnuto. Musím všechny naše hráče pochválit. Odvedli bojovný, zodpovědný výkon a tři body si zasloužili.“

Branky: Kvíčala, Škrobák 2, Menšík 3. ČK: Vojtíšek (Malín).

Křesetice – Nové Dvory 4:2 (2:1)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „První polovinu zápasu jsme vedli 2:0 a zdálo se, že máme zápas pod kontrolou, ale udělali jsme hrubou chybu a nechali soupeře snížit na 2:1, a přestali jsme být aktivní. Ve druhé půli jsme měli zápas pod kontrolou a přidali ještě dva góly a zaslouženě vyhráli.“

Branky: Grauer, Ptáčník, Veselý 2 – Kokeš, Šindelář.

Zbraslavice – Paběnice 0:3 (0:1)

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Hosté byli lepší, nás sráží naše chyby a neproměňovaní šancí.“

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Utkání celkově šílené kvality na šíleném hřišti. Jediné pozitivní, že máme tři body a za to jsem rád, ale z průběhu utkání jsem zklamaný. Zápas bez tempa, běhání, kombinace a nasazení, kdy jsme se totálně přizpůsobili soupeři, to nám do zápasů se soupeři, kteří nás čekají, stačit nebude. Ale je po zápase, máme výhru, a i to je důležité, takové zápasy zvládnout za plný počet bodů.“

Branky: Špičák, Fuksa, Kracík.

Kutná Hora B – Kaňk 12:1 (5:1)

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Bylo to na jednu bránu a výsledek hovoří za vše. Jsem rád, že jsme konečně vyhráli.“

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Narazili jsme asi na nejlepšího soupeře v soutěži, nebo alespoň tak se jevil výkon Kutné Hory. My jsme naopak podali velice špatný až ostudný výkon i když jsme postrádali větší část základní sestavy, ale to se nemůžeme vymlouvat. Kutná Hora nás předčila úplně ve všem a od začátku si šla po třech bodech, nám se ani nepodařilo utkání dohrát v nějakém rozumném skóre. Musíme se omluvit fanouškům a začít poctivě makat a zachránit se v soutěži.“

Branky: Nedvěd, Michálek, Lebeda, Secký, Chylík, Hulman, Bílek 2, Krupička 4 – Mukařovský.

Sedlec – Tupadly 1:2 (0:1)

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „S druhým mužstvem tabulky jsme sehráli vyrovnané utkání. Neproměnili jsme šance a soupeř vítěznou branku vstřelil v závěru utkání“

Branky: Poul – Víšek 2.

Jonathan Mensatoris