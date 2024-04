/VIDEO, FOTOGALERIE/ O velké překvapení se postaraly fotbalové celky ze spodku tabulky okresního přeboru. Předposlední Křesetice uhrály remízu s třetím Malešovem, poslední Záboří nad Labem dokázalo vydolovat bod na půdě druhé Církvice. Pořádně se na tři body a další výhru nadřeli fotbalisté Suchdola, lídra soutěže, kteří prohrávali doma s Tupadly v poločase o gól, nakonec o jednu branku zvítězili.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Církvice - Záboří n. L. (1:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Nové Dvory - Kutná Hora B 6:1 (2:0)

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „První jarní body a rovnou tři. Úspěchu předcházela hojná účast. Zároveň nás těší, že se nám dařilo i střelecky, přestože jsme i dost šancí dokázali zahodit. Jsme dobře naladěni na další utkání. Předvedli jsme několik velmi provedených herních situací. Šest gólů a šest střelců ukazuje dobré týmové pojetí, a že se mohli i jiní zapsat na střeleckou listinu, nevadí. Je dobré si něco nechat i na příště.“

Trenér Zdeněk Hadrovský (Kutná Hora): „Domácí po celý zápas udávali tempo hry. My s několika dorostenci v základu, navíc dvě vynucená střídání už v prvním poločase. Jediný náš gól po samostatné akci vstřelil kapitán a nestárnoucí hráč Štefan Auer.“

Branky: Secký, Kuchař, Nytra Yuzhaninov, Marek, Berka – Auer.

Bílé Podolí – Kaňk 4:0 (2:0)

Kapitán mužstva Libor Bláha (Kaňk): „Ve druhém soutěžním utkání jarní části se nám v oslabené sestavě bohužel nepovedlo navázat na výkon z minulého týdne. O vývoji utkání rozhodly dvě sporné situace v prvním poločase. Nicméně soupeř byl lepší a zvítězil zaslouženě. Nám nezbývá nic jiného než hodit tento zápas za hlavu a připravit se na nedělní domácí utkání.“

Branky: Weinlich, Švadlenka, Štoček 2.

Křesetice – Malešov 3:3 (1:2)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Začátek zápasu ovlivnil rozhodčí svými nedůraznými tresty za fauly. Nastoupili jsme neaktivně, ale přesto jsme měli pár gólových šancí, pak soupeř zahrozil Jakubem Vojtou a dostali jsme na 0:1, pak na 0:2. Naštěstí jsme na konci poločasu zkorigovali na 1:2. Ve druhém poločase jsme nastoupili aktivně a srovnali jsme skóre na 2:2, ale z následné akce jsme neuhlídali Jakuba Vojtu a zase jsme prohrávali 2:3. Nakonec jsme srovnali na 3:3 a těsně před koncem ještě Honza Charvát netrefil bránu hlavou.“

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Mohlo to být určitě krásné derby, jenže nebylo. Ve 13. minutě jsme dostali první červenou kartu. Zanedlouho jsme šli do vedení 1:0. Následovalo navýšení výsledku na 2:0. V poslední minutě prvního poločasu jsme mohli dát na 3:0 a bylo by po zápase. Nedali jsme a soupeře dostala do zápasu penalta, která byla nařízená v nastavení první půle. V 56. minutě po další standardní situaci bylo 2:2. Během minuty jsme si vzali znovu vedení. V 73. minutě bylo kluků na hřišti už jen devět. V 87. minutě po další standardní situaci srovnal domácí hráč na konečné skóre 3:3. Kluky bych chtěl strašně pochválit. Hrálo se sto jedna minut. I v deseti hráčích jsme hru kontrolovali. Takže jsme museli do devíti, a to už nebylo úplně jednoduché. I když domácí mužstvo hodně posílilo a má slušný tým, tak je to pro nás ztráta. Hrát alespoň v desíti, tak bychom tady určitě vyhráli.“

Branky: Charvát, Faltýn, Jarůněk – Vojta 2, Kvíčala. ČK: 13. M. Frejlach, 73. Pudil (oba Malešov).

Církvice – Záboří 1:1 (1:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „První domácí zápas se mám absolutně nepovedl po všech stránkách. Byli jsme nedůrazní, bez pohybu a chuti hrát. Soupeř si zaslouženě odvezl bod.“

Branky: Černý – Vobořil.

Zruč nad Sázavou – Sedlec 1:0 (1:0)

Vedoucí mužstva Ondřej Jouza (Zruč nad Sázavou): „V domácím zápase jsme chtěli potvrdit venkovní výhru, což se nám podařilo, herně to ovšem nebylo podle našich představ. Do 15. minuty jsme běželi třikrát sami na bránu, ovšem bez gólového vyjádření. Potom se hra vyrovnala a hrálo se bez větších šancí. Paradoxně jsme dali gól z rohu, i když hoste měli výškovou převahu. Soupeř měl za celý zápas jeden brejk, kdy to náš gólman vyrazil na tyčku, jinak neměli vetší šance ani tlak, což se dá druhý poločas říct i o nás. Bereme tři body, z toho máme radost. Herní projev bychom měli určitě zlepšit.“

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Věděli jsme, že nás nečeká lehký zápas. Zruč doma trápí i silné soupeře. Celý zápas měl podobný průběh, hodně se bojovalo s minimem šancí a moc fotbalu tam nebylo. Tomu napovídalo, že kdo dá gól, vyhraje. Po špatném bránění standardní situace v našem vápně zůstal osamocený domácí hráč a hlavičkoval do prázdné brány a tento gól rozhodl. Kluky musím pochválit za bojovnost a snahu zápas alespoň vyrovnat, ale bohužel se nám vůbec nedaří hra dopředu. Při rozcvičce se nám zranil brankář Dostál a do brány musel Vojta Vágner, který byl přes zimu čtyři měsíce pracovně mimo a podal moc dobrý výkon.“

Branka: Jelínek.

Suchdol – Tupadly 2:1 (0:1)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „Myslím, že jsme byli po celý zápas lepším týmem. Sice jsme zase dostali hned v úvodu branku, ale teď jsme v pohodě a věříme ve vlastní sílu a podruhé za sebou se nám podařilo otočit zápas. Je jen škoda, že jsme ze šancí, co jsme měli, vstřelili jen dvě branky, a tak byl zápas až do konce otevřený.“

Branky: Herout, Šibrava – Stieber.