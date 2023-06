/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vítězný mečbol drží jedno kolo před koncem fotbalového okresního přeboru stále fotbalisté Paběnic, kteří vedou o dva body před Červenými Janovicemi. Až závěrečné kolo tedy rozhodne, kdo získá prvenství a možnost postupu do I.B třídy. Oba vedoucí celky vyhrály. Paběnice zdolaly Zruč nad Sázavou jasně 5:0, Červené Janovice neměly žádný problém s posledními Horními Bučicemi, kterým nasázely šestnáct gólů. Devětkrát se mezi střelce zapsal Novák. Sdružený tým Malín/Kutná Hora B nepřijel k zápasu do Církvic.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Kaňk - Sedlec | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kaňk – Sedlec 0:3 (0:2)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „První poločas byl přehlídka neproměňování velkých šancí na obou stranách. Nám se naštěstí povedlo z nich dva góly dát, poločas jsme vedli 2:0 a řekl bych, že jsme byli i o trochu lepší. Dvacet nebo třicet minut druhého poločasu od nás moc dobrých nebylo a trochu jsme se strachovali, aby jsme nedostali kontaktní gól. Za přispění výborného výkonu brankáře Dostála se nám podařilo po dlouhé době udržet nulu a v závěru dát třetí gól, po kterém se už jenom dohrávalo. Jsme rádi, že jsme derby zvládli a po delší době získali tři body.“

Branky: Klimpar, Ďoubal, Pečimúth.

I.B třída: Postupový mečbol Vrdy neproměnily, pořádně si zahrávají

Církvice – Malín/K.H. B NEODEHRÁNO

Hosté k utkání nepřijeli.

Tupadly – Nové Dvory 4:0 (0:0)

Branky: Vančura 2, Plíhal, Šemík.

Chotusice – Malešov 0:1 (0:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Jednalo se o poslední zápas sezony. Příští týden máme již volno. Chtěli jsme se prezentovat na domácím hřišti dobrým výkonem a výše postavený Malešov herně potrápit. A to se, myslím, povedlo. Hosté využili naše zaváhání z úvodu utkání a ujali se vedení. Další branku ale již nepřidali a utkání bylo výsledkově otevřené až do samého závěru. Škoda nevyužitých našich brankových příležitosti ve druhém poločase. Remíza by utkání slušela určitě více.“

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Bylo to strašný zápas, suché hřiště. Náš asi nejhorší zápas. První poločas bez emocí, druhý poločas samé dohady. Zápasy v Chotusicích mají své kouzlo.“

Branky: Škrobák.

Horní Bučice – Červené Janovice 1:16 (0:12)

Hráč Jiří Kubík (Červené Janovice): „Zápas s Horními Bučicemi byl po fotbalové stránce v podstatě jednostrannou záležitostí. Spíš bych chtěl poděkovat soupeři, že na tento zápas dal dohromady kolektiv a zápas odehrál. Za to jim moc děkuji.“

Branky: Škaloud – Uher 2, Dudla, Jonáš 4, Novák 9.

Divizním sestupujícím je Čáslav. Kouč Svoboda ale věří, že to tak nebude

Paběnice – Zruč nad Sázavou 5:0 (3:0)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Zápas jsme začali aktivně, trefili jsme břevno, tyčku a dostali se do vedení 1:0. Pak ale přišla hluchá pasáž, když Zruč měla svoje šance. Díky výbornému brankaři Nesládkovi jsme drželi hubený náskok 1:0, poté nám hosté nabídli svou chybou gól na 2:0 a od té doby už jsme měli zápas pod naši kontrolou a přidali i hezké branky. Myslím, že zasloužené vítězství a dobrý kolektivní výkon.“

Branky: Šindelář, Špičák, Mužátko, Váňa 2.

Jonathan Mensatoris