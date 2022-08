Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Jsme rádi, že se nám povedl vstup do sezony a vyhrát derby. Zápas to byl spíše bojovný, ale kluci to výborně odmakali a dokázali jsme dát čtyři góly, a vzadu udržet nulu, což je taky paráda. Teď už se připravíme na příští týden, kdy jedeme v neděli k nováčkovi z Bučic.“

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Utkání se nám vůbec nepovedlo, dostali jsme první gól v patnácté minutě a druhý do šatny. Ve druhém poločase jsme chtěli zkusit ještě zabojovat, v šedesáté minutě byl domácí hráč vyloučen, jenže naše hra není důrazná v zakončení a vzadu děláme chyby.“

Branky: Hvězda, Lapa, vlastní Bláha, Fitzbauer. ČK: Vavřina (Sedlec).

Malešov – Chotusice 3:2 (1:0)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Hlavně v prvním poločase se hrál rychlý a bojovný fotbal, který se musel divákům líbit. Vstřelili jsme první branku, připravili další dvě velké šance a mohli tak utkání rozhodnut. Góly jsme ale nepřidali a dali tak soupeři šanci ve druhém poločase utkání zdramatizovat. Hosté vystřídali, vyrovnali hru i skóre. Naštěstí jsme znovu zabrali, zvýšili na 3:1 a nenechali si již vítězství vzít. Soupeř i v deseti hrál jako o život, ale body zůstaly zaslouženě doma.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Patrně rozhodlo prvních třicet minut, kdy domácí hráli hodně aktivně, důrazně a přehrávali nás, což jim vyneslo vedení. Pak se hra vyrovnala a druhý poločas byl již v naší režii, i když jsme byli posláni do deseti a domácí šli znovu do vedení z penalty. I v oslabení jsme byli v tlaku a vyrovnání viselo na vlásku.“

Branky: Menšík, Kvíčala, Zoufalý – Tuzar, vlastní Basl. ČK: Roubíček (Chotusice).

Zruč nad Sázavou – Paběnice 1:2 (1:2)

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „První kolo jsme sehráli doma proti Paběnicím. I když jsme to výsledkově nezvládli a prohráli jsme 1:2, herně to vůbec nebylo špatné. První poločas byl na obou stranách bez větších šancí, druhá půle byla o dost zajímavější. Hned zkraje druhé půle jsme šli do vedení, po zdařilé akci po levé straně se trefil Zeman. Výsledek utkání rozhodly dva momenty. Prvním bylo úplně zbytečné a nesmyslné moje vyloučení, kdy jsem na polovině soupeře fauloval a v padesáté minutě jsem oslabil naše mužstvo. Druhý moment byla penalta, kterou udělal gólman Tomáš Cudlín, tu hosté proměnili. Už to vypadalo, že v deseti udržíme remízu, ale bohužel v 95. minutě jsme dostali branku a prohráli jsme 1:2. Ztrátu všech bodů beru na sebe.“

Derby: Hlízov zasadil Čáslavi B direkt během dvou minut na konci půle

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Zápas ve Zruči jsme začali velmi dobře. První poločas jsme si vytvořili tři vyložené šance, ale bohužel se nám nepodařilo vsítit branku, takže poločas byl bez branek. Druhý poločas začali lépe domácí a dostali se do vedení 1:0, hned vzápětí přišel nebezpečný skluz, kdy domácí hráč trefil našeho hráče, a za mě jasná červená karta. Pak jsme dali gól z penalty, která byla taky úplně jasná, a podařilo se nám vyrovnat na 1:1. Domácí byli i v deseti nebezpeční. Hra byla spíše vyrovnaná, i když bych spíše čekal, že budeme mít převahu. Naštěstí se nám na konci po centru do vápna podařilo vsítit branku na 1:2, a strhnout vedení na naši stranu. Druhý poločas byl vyrovnaný i když domácí hráli o hráče méně, a naše vítězství bylo šťastné. I přes to děkuji klukům za výkon.“

Branky: Zeman – Špičák 2. ČK: Váňa, Dolejš (oba Zruč).

Malín/K.H. B – Církvice 5:2 (2:2)

Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Utkání hodnotím kladně. Hráči si na sebe stále zvykají, což je stále na naší hře vidět. Tři body z prvního mistrovského utkání v tomto novém složení mě těší. Jedinou kaňkou na utkání je zranění Petra Rathouze.“

Tomáš Hruška (Církvice): „Do zápasu jsme nastupovali s tím, že nevíme, co od nového týmu Malína a Kutné Hory čekat. Zápas nabídl spoustu šancí na obou stranách. Závěr prvního poločasu jsme měli lepší, ale vyložené šance jsme neproměnili. Druhý poločas začal opatrněji a soupeř šel do vedení, na které jsme nedokázali odpovědět. Od větší počtu gólů nás zachránil výborně chytající brankář.“

Branky: Vojtíšek, Secký, Auer, Antoš 2 – Vocl, Jungwirth.

Červené Janovice – Horní Bučice 8:2 (3:1)

Trenér Štěpán Kacafírek (Červené Janovice): „Se zápasem jsme spokojeni. Dokázali jsme si poradit s tzv. ´nepřízní osudu´, kdy nám vyloučili našeho klíčového obránce a kapitána Tomáše Řepku. Nakonec jsme vyhráli 8:2, ale rozdíl ve skóre mohl být i vyšší, kdyby náš útočník s číslem 10 – pan Kacafírek, proměnil více svých šancí (smích). Jsme rádi, že jsme vyhráli první zápas, přišli nás podpořit fanoušci a celkově se výkon povedl. Celkově bych vyzdvihl týmový výkon, po vyloučení jsme se semkli a hráli jako tým. Výtečná obrana, kluci v záloze Dan Uher, Tomáš Dudla, Martin Jiránek, David Novák a Vašek Koloušek předvedli kvalitní výkon, a to byl základ našeho úspěchu.“

Trenér Pavel Šimon (Horní Bučice): „Spokojený nejsem, hlavně s přístupem hráčů. Janovice mají fotbalové mužstvo, dobře poskládané a na rozdíl od nás trénují. My jsme byli skoro poprvé na place.“

Branky: Koloušek 2, Kacafírek 3, Novák 2, Uher – Luňáček, Vamberský. ČK: Řepka (Červené Janovice).

Nové Dvory – Tupadly 3:1 (2:1)

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Na první kolo k nám zavítal velmi kvalitní soupeř. Hrál se velmi soubojový a důrazný zápas. První gól padl po zaváhání stopera domácích, který měl v úmyslu hrát hlavou malou domů gólmanovi, bohužel míč se mu svezl po hlavě tak nešťastně, že skončil na noze hráče hostí, který byl na zadní tyči a skóroval. Přesto jsme dál pokračovali ve své hře. Ten samý hráč J. Rejthárek brzy nádhernou přihrávkou za obranu vysunul M. Nytru a ten střelou do šibenice nezaváhal. Do poločasu jsme šli do vedení po dlouhém balonu, za kterým se rozběhl Kosprd, přestože ho měl domácí hráč na noze a včas ho zahrál na gólmana, Kosprd nešetřil krokem a pokračoval v běhu, donutil brankáře hostí k chybě, a skóroval. Poločas 2:1. Ve druhém poločase došlo k několika nepříjemným soubojům, což dokumentuje velké množství žlutých karet, a dvě červené na každé straně. Třetí gól padl z brejkové situace, kdy M. Nytra vybídl ke skórování Kosprda, který zachoval klidnou hlavu a zkušeně přehodil brankáře hostí. Závěr se i nadále nesl v bojovném duchu, a přes závěrečný tlak hostí, již žádnou změnu skóre nepřinesl. Jak je tomu zvykem, domácí mužstvo několikrát podržel výborně chytající brankář J. Štěpnička. Velmi dobré utkání odehrála i celá obranná formace. Oba stopeři předvádí skvělé výkony – M. Jenčík i J. Rejthárek. V záloze byl neúnavný a pracovitý A. Kokeš. Nechci zmiňovat jednotlivce, protože po všech stránkách to byl především velmi povedený týmový výkon.”

Branky: Nytra, Kosprd 2 – Zahradník. ČK: Nytra – Vojáček.

Zbraslavice – Suchdol 2:5 (1:1)

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Narazili jsme na dobře organizovaný tým. Bylo vidět, že Suchdol loni hrál vyšší soutěž. Snažili jsme se mu být vyrovnaným soupeřem, což nám až do té doby, než jsme dostali na 2:1, vycházelo. Pak už hosté potvrdili svoji kvalitu.

Trenér David Čižinský (Suchdol): „Myslím, že jsme zápas měli pod kontrolou. V prvním poločase jsme měli problém se dostat do zhuštěné obrany. Ale do druhé půle jsme si něco řekli a bylo to v pohodě. Jen mě mrzí dva inkasované góly.“

Branky: Herčík, Dlouhý – Kruliš, Herout, Langr, Biroš, Pekař.

Jonathan Mensatoris