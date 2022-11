Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Zápas proti Chotusicím jsme začali velice dobře, když v první minutě vstřelil branku Jakub Krupička. Bohužel ale v prvním poločase to bylo z naší strany vše. Hosté vystřelili pětkrát na branku a dali pět gólů. Vůbec jsem nechápal, co se děje s naší obranou včetně brankáře. V poločase bylo v kabině totální ticho a bylo vidět na hráčích, že je to samotné štve, co předvádějí. Do druhého poločasu jsme nastoupili s tím, že nemáme co ztratit. Najednou na hráčích byla vidět aktivita na míči, a hlavně se střelecky prosazovali. Určitě nám pomohlo zranění hostujícího stopera, který odstoupil. Začalo nám to tam padat a výsledek utkání jsme otočili krásnými brankami. Chtěl bych hráče pochválit za druhý poločas. Je vidět, že v týmu kvalita je. Doufám, že si to kluci vezmou k srdci a do dalších utkání budou hrát od první minuty.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Zápas dvou absolutně rozdílných poločasů. V prvním poločase jsme předvedli parádní fotbalový výkon korunovaný pěti góly a jasným vedením 5:2. Bohužel ve druhém poločase jsme předvedli fotbalovou tragédii po zranění stopera ve 46. minutě. Nechali jsme domácí vrátit se do zápasu a po chybách v obranné fází, postupně ztratily brankový náskok. V závěru jsme přenechali vítězství domácím. Myslím, že sami byli překvapení, co je ve fotbale také možné. Již podruhé v řadě jsme ztratili výborně výsledkově rozehrané utkání.“

Branky: Vojtíšek 3, Kolůvek 2, Auer, Secký – Vančura, Pivnička, Tuzar, Goliáš 2. ČK: Výborný (Chotusice).

Zruč nad Sázavou – Horní Bučice 5:1 (2:0)

Hráč Jakub Koudela (Zruč nad Sázavou): „Zápas s posledním týmem bývá vždycky ošemetný. Nechtěli jsme soupeře podcenit a jsem rád, že jsme se toho drželi. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, hned v první minutě jsme sólo na brankáře nedali. V 9. minutě po hezké akci se dostal míč k Dolejšovi, a ten chladnokrevně zakončil k tyči 1:0. Hosté hrozili převážně ze vzduchu, kdy skoro každá standardka smrděla. Druhou branku do poločasu jsme přidali hlavou po standardní situaci, kdy si na centr ani nevyskočil Jelínek 2:0. Na začátku druhé půle v 52. minutě hosté snížili po brejku na 2:1. O chvíli později nám pomohla a uklidnila nás penalta, kterou suverénně proměnil druhou brankou Jelínek 3:1. Utkání jsme kontrolovali do vítězného konce. V závěru jsme přidali do otevřené obrany ještě dvě branky a bylo hotovo… Forza Jiskra!“

Branky: Jelínek 2, Dolejš, Arnolt, Zeman – Vamberský.

Paběnice – Tupadly 3:1 (1:1)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Zápas s Tupadly byl celkem vyrovnaný, my měli slabší začátek utkání, ale po přímém kopu, který proměnil Váňa, jsme se vrátili do hry a zlepšili se. Poločas skončil 1:1. Ve druhem poločase jsme přidali druhou branku z rohového kopu, který výborně zahrál Fuksa a prosadil se opět Váňa. Myslím, že jsme druhý poločas pozorně bránili a předvedli týmový výkon. Ke konci jsme ještě po krásné akci přidali uklidňující třetí gól, kdy Váňa dovršil hattrick a dovedli jsme zápas k zaslouženému vítězství.“

Branky: Váňa 3 – Vondra.

Církvice – Suchdol 0:2 (0:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Myslím, že jsme viděli pěkný zápas na těžkém terénu. O zápase rozhodla naše neproměněna penalta. Ve druhém poločase hosty podržel gólman. Minimum šancí, které hosté měli, tak zlikvidoval.“

Trenér David Čižinský (Suchdol): „Do utkání jsme nevstoupili zrovna nejlépe a do tempa se dostávali pozvolna. Zlomový moment zápasu byla neproměněná penalta domácích. Po penaltě jsme se probudili a po zbytek zápasu jsme byli lepším týmem a dvakrát se gólově prosadili.“

Branky: Laštovka, Kohoutek.

Malešov – Červené Janovice 6:5 (2:3)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Kdo v sobotu nedorazil na zápas, může jen litovat. Když jsme v 15. minutě prohrávali 0:3, nevypadalo to vůbec optimisticky. Kluci se nepoložili. Naopak, zahodili zbytečný respekt a začali hrát to, co umí a co jsme si před utkáním naplánovali. Začali jsme se lépe pohybovat, napadat soupeře při rozehrávce a výsledkem bylo snížení na 2:3. Ve druhém poločase jsme se ujali vedení 4:3 a soupeře tím viditelně zaskočili. Až do stavu 5:5 jsme se přetahovali o výsledek. Když jsme se ujali vedení 6:5, hosté již nedokázali odpovědět a tři překvapivé body zůstaly doma. Chlapci si je ale zaslouží. Bojovali na hranici svých možností, a to se jim vyplatilo. Teď bude důležité potvrdit tento výsledek v posledních třech kolech. Bodů máme málo. Na závěr musím poděkovat rozhodčím. To, s jakým klidem a rozvahou utkání řídili, se v okrese jen tak nevidí.“

Trenér Štěpán Kacafírek (Červené Janovice): „Zápas v Malešově jsme prohráli naprosto zaslouženě. Ve 20. minutě jsme vedli 0:3 a zápas jsme měli pod kontrolou. Poté jsme soupeři čtyři ze šesti gólů prostě darovali po neuvěřitelných individuálních chybách, které už jsou za hranou. Je to otázka herní kvality, kterou prostě na určitých postech absolutně nemáme.“

Branky: Menšík, Kalfiřt, Zoufalý, Škrobák 3 - Novák, Kacafírek 4. ČK: Novák (Červené Janovice).

Nové Dvory – Sedlec 3:0 (1:0)

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Začali jsme aktivněji a odměnou nám byl pokutový kop už ve 4. minutě, kdy byl hostujícím brankářem faulován Beran. Bohužel Nytra si nestihl ani míč oťukat, a přidělenou příležitost nevyužil. Následovalo několik nedotažených akcí domácích. I hosté měli své nebezpečné brejkové situace. Naději na klidnější průběh zápasu přinesla až 34. minuta. Marek nelenil krokem a vybojoval balon, ten dal pod sebe na Míču, který ukázkovým, centrovaným balonem našel A. Kokeše, který zakončil hlavou přesně na zadní tyč. Poločas 1:0. Druhý poločas začal pasivní hrou domácích, kterou mohli trestat hosté, ovšem při svých šancích neuspěli. Uklidňující druhou branku vstřelil A. Kokeš nápřahem zpoza velkého vápna, kdy hostující brankář si nedokázal s touto střelou poradit. Přišla vyrovnaná část utkání plná soubojů uprostřed hřiště. Rozuzlení přinesla 83. minuta, kdy se balon opět dostal k domácímu hráči A. Kokešovi, který chytrým obstřelem okolo obránce zaznamenal hattrick. Skóre 3:0 vydrželo až do konce utkání. Na hřiště se dostali všichni střídající hráči, kteří ukázali svůj potenciál a přínos pro tým. Každý hráč kádru se muže kdykoliv dostat do základní sestavy. Těší mne nula vzadu, místy i předvedená hra, taktéž tři branky domácího střelce A. Kokeše. Tohle mu pokladník jistě spočítá. V závěru sezony si musíme vybojovat ztracené body zpět.“

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „V posledních zápasech se hrozně trápíme v koncovce, nějaké šance si vytvoříme, ale bohužel nejsme schopni je proměňovat. Hráči se snaží, ale bohužel nám to tam teď nepadá. Musíme na tom o tréninku zapracovat a věřím tomu, že v následujících zápasech se zlepšíme.“

Branky: Adam Kokeš 3.

